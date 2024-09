Elvis Presley lányának gyerekkorát megkeserítette az apja halálának gondolata

Október 8-án jelenik meg Lisa Marie Presley emlékirata, a From Here to the Great Unknown című könyv, amelyet lánya, Riley Keough fejezett be. Lisa Marie Presley a könyvben többek között őszintén mesél apja, Elvis Presley elvesztése miatti szorongásáról, saját függőségeiről, anyaságról és a családi tragédiák okozta traumákról is.