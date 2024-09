Havasi Balázst százmilliók nézték a kínai tévé legnézettebb műsorában

Havasi Balázs, a világszerte ismert magyar zongoraművész Kína egyik legnagyobb ünnepén, az őszközépünnep gáláján lépett fel, ahol a China Media Group közvetítésében százmilliók láthatták és hallhatták előadását. A különleges eseményen Kína legnagyobb sztárjai mellett kapott szerepet a magyar előadó, aki számára egy egyedülálló forgatási helyszínt is biztosítottak a szervezők. A zongoraművész számára azonban nem volt ismeretlen Kína, hiszen személyes kötődése is van az országhoz, nagyszülei évtizedekkel ezelőtt itt éltek és dolgoztak. Havasi mostani fellépése hatéves előkészítő munka eredménye, jövőre pedig 30 koncertet ad majd az ázsiai országban.

Kínában az újév után a legnagyobb őszi állami ünnepség az őszközép ünnep, amikor a második legnagyobb fesztivált tartják. A programot a világ egyik legnagyobb médiakonszernje, a China Media Group közvetítette. A gálán Kína legnagyobb sztárjai vettek részt, nemzetközi vendégművészként pedig Havasi Balázs is meghívást kapott. A zongoraművész neve hazánkban már korántsem ismeretlen, zenéjét pedig már a világ különböző pontjain is hatalmas tömegekkel ismertette és szerettette meg – a sorból pedig Kína sem maradhatott ki.

Havasi Balázs így szeptember 17-én testközelből is megtapasztalhatta, hogyan működik a világ legnagyobb tévécsatornájának stábja. A zongoraművész ehhez mérten forgatás közben próbálta összeszámolni, hogy összesen hány ember dolgozott a helyszínen, ám elmondása szerint a számlálást 200-nál abbahagyta.

Egyedülálló helyszín, kiemelt forgatás

A show felvétele több helyen zajlott, Havasi Balázs pedig egy külön helyszínt kapott.

„A tétel, amit előadtam, elég dinamikus, sok ütőhangszert tartalmaz, emiatt elég acélos a hangzása. Valószínűleg ez adta az ötletet a rendezőnek ahhoz, hogy egy igazán különleges helyszínt válasszon a forgatáshoz, Kína legnagyobb ipari múzeumát és az abban található öntödét” – mesélte a zongoraművész.

Mindez amiatt igazán különleges, mivel korábban még soha nem zajlott hasonló forgatás ott, ezért az engedélyeztetés hetekig tartott.

Két hétre bezárt a múzeum a forgatás kedvéért, a 40 táncos napokig próbált a helyszínen. Mire megérkeztem, az egész gyárcsarnok úgy nézett ki, mint egy hatalmas tévéstúdió, tele kamerákkal, drónokkal és lámpákkal. Elképesztő érzés volt ilyen környezetben játszani, szikrák pattogtak, a padlót pedig folyamatosan vízzel locsolták, hogy tökéletes legyen a hatás

– magyarázta Havasi Balázs.

A forgatás különlegességére természetesen a helyi csatornák stábjai is hamar felfigyeltek, így az sem meglepő. hogy Havasi Balázs az egész napos forgatás szünetében gyakorlatilag minden jelentős kínai televíziós csatornának interjút adott. Mint elmondta, ezeknek az interjúknak európai léptékkel mérve szintén felfoghatatlanul magas a nézettsége, ami amiatt igazán fontos, mivel ilyenkor lehetősége van Magyarországról, a magyar zeneoktatásról és a magyar kultúráról is mesélni. Bár negyven fokban, extrém körülmények között zajlott a forgatás, inspiráló volt számára, hogy

minden mozdulatát százmilliók követhetik figyelemmel.

Természetesen egy ilyen méretű projekt esetében nem egy-két hét alatt áll össze a teljes egész, így Havasiék számára is hosszú, hatéves munkafolyamat volt a kínai fellépés megvalósítása, de a televíziós felkéréshez elsősorban két dolog segítette hozzá. Az egyik, hogy az első kínai turnéja – idén májusban 10 nagyvárosban lépett fel három hét alatt – kifejezetten jól sikerült. A koncertsorozat felénél vették észre, hogy egyre többet foglalkozik velük a sajtó, és az utolsó előadásra megérkezett a kínai állami televízió, a CCTV is.

Ki kellett érdemelni az érdeklődésüket. Végül egy egész napot töltöttek velem, és rengeteget meséltem nekik arról, hogy honnan jöttem, mi a célom a zeneszerzéssel, és persze a nagyszüleimről is, akik évtizedekkel ezelőtt évekig Kínában éltek. És ezt tartom a második fontos dolognak

– mondta a zongoraművész.

Családi szál köti Kínához

Mint elmondta, van egy személyes kapcsolata Kínával, köszönhetően mérnök nagyapjának, aki 60 évvel ezelőtt Kínába került, ahol évekig segítette a kínai mérnökök munkáját. Tökéletesen megtanulta a nyelvet és az országot járva tartott előadásokat.

Később nagymamám és édesanyám is csatlakozott hozzá, emiatt gyermekkoromból rengeteg, Kínával kapcsolatos közvetett emlékem van. Máig emlékszem, ahogy nagypapám a távoli egzotikus országról mesél, és természetes volt az is, hogy néha pálcikával ettünk otthon. Mikor Kínába utazom, úgy érzem, hogy egy kicsit a nagyszüleim nyomdokaiban is járok

– mesélte.

Havasi Balázs persze ezt követően sem áll le, és jelenleg is már a jövő évi koncertek előkészítése zajlik.

A tervek szerint 2025-ben két hónapot tölt Kínában és közel 30 koncertet ad majd.

A turnét igyekszik összeegyeztetni a többi nemzetközi koncertjével, ahogyan ez most is történt: Amerikából érkezett Ausztráliába, ahol három fellépése volt, és innen repült Kínába. A jövő év izgalmasnak ígérkezik, szinte minden kontinensen lesz fellépése, így büszke arra, hogy az európai arénák mellett az amerikai piacra is be tud lépni.

A tervezett 80 nemzetközi koncert szerinte komoly fegyelmezettséget kíván, és az egészet úgy fogja fel, mint az élsportot. „Fiatal korom óta foglalkozom harcművészetekkel, ebből a közegből nagyon sok sportoló barátom volt, tőlük is nagyon sokat tanultam. A szigorú napi rutinban hiszek, van pár elsőre talán kicsit extrémnek tűnő szokásom is. Például minden reggel ötfokos vízbe merülök, így kezdem a napot. Ha otthon vagyok, ezt egyszerű megoldani, de ehhez a szállodákban rendszerint elég nagy mennyiségű jeget kell rendelni, sokszor hiszik azt elsőre, hogy valami nagy bulira készülök a szobában. Egyébként általában olyan hoteleket választunk, ahol 24 óráig nyitva van az edzőterem, így ha éjszaka érek oda, akkor sem kell kihagyni a napi edzést. Szigorúan hangzik, de valójában ez a kulcsa számomra annak, hogy minden egyes koncerten azonos színvonalon tudjak teljesíteni.”

A magyar közönséget idén is megörvendezteti

Az év legsűrűbb része azonban még hátravan, hiszen Havasi Balázs európai arénakoncertjei csak most jönnek majd. Varsóba és Szófiába már szinte hazajár, és ha minden jól megy, Szlovákiában is tovább erősít, de nemrég jelentette be az egyik kedvenc koncerthelyszínét, a Kolozsvár Arénát is. Nem szabad persze megfeledkezni a két Budapest Aréna-koncertről sem decemberben, ami a hazai közönség számára már nem is lehet kérdés, hogy megtartják.

Nemrég számoltam utána, és nagyon meglepődtem, hogy idén lesz a 28. és a 29. alkalom, hogy a magyar közönséget az Aréna színpadáról köszönthetem majd. Jövőre tervezzük megünnepelni a 30. telt házas Budapest Aréna-koncertünket. Ha tíz évvel ezelőtt valaki azt mondja nekem, hogy ez megtörténik majd, biztosan őrültnek nézem. Minden nemzetközi sikerünk a Budapest Arénából indult, és ezért nagyon hálás vagyok a magyar közönségnek

– magyarázta Havasi Balázs.

(Borítókép: Havasi Balázs a CCTV műsorában 2024. szeptember 17-én.)