Majoros Péter rapper a Partizánnak adott interjút pénteken, amelyben többek között arról is beszélt, hogy miért igazolt át a TV2-től az RTL-hez, valamint Magyar Péterről, a Tisza Párt elnökéről, az Orbán Balázs-ügyről és a Puzsér Róberttel való konfliktusáról is nyilatkozott.

A rapper, műsorvezető a Partizánnak adott pénteki interjúban elmondta, sok összetevője volt annak, hogy 16 év után visszament az RTL-hez.

„Alapvetően ami a váltást eszközölte, hogy voltak olyan szálak a TV2-nél, a műsorkészítésben, amelyek nem értek össze.” Példaként említette Pápa Jocit is, aki szintén emiatt hagyta ott a csatornát. Felidézte, hogy néhány kollégájával eltérő véleményen voltak a műsorkészítésről, az anyagiakról, és a műsoridőről is, amit megelégeltek. Véleménye szerint egy televíziós műsornál nem is lehetne 10 óránál többet forgatni. Majka sajnálja, hogy Magyarországon nincs még ilyen jellegű szakszervezet.

Majka többek között arról is beszélt az interjúban, hogy:

Időnként megvádolták, hogy a „fideszes tévé” arca, pedig a TV2-nél soha nem kellett politikai nézeteiről beszélnie.

Nyílt titok volt, hogy addig nem akart visszamenni az RTL-hez, ameddig Herman Péter, Pierre kreatív producer ott dolgozott. A csatorna korábbi drámai és szórakoztató műsorokért felelős igazgatóját jó szakembernek tartja, de rossz emlékei vannak a közös munkáról, mivel sokszor nem tartotta be a szavát. Pierre 25 év után távozott az RTL-től, a csatorna pedig azonnal felkereste Majkát.

Büszke, hogy „hozzá alkalmazkodtak” az RTL-nél, ugyanis kérésére egy rövidebb forgatási időre álltak át. Verebély Marcell, az X-faktor kreatív producere olyan elvárásokat támasztott felé, ami az ő karakterének is kihívás. Szerinte a fiatalok kétszer többen nézik az RTL-t, mint a TV2-t. Hangsúlyozta, hogy „az X-faktorral nagyon megverjük a TV2-t”.

A Strand Fesztiválon nyáron az Indexnek adott interjúban elmondta, hogy az elszegényedés miatt már fesztiválbelépőkre sincs pénzük az embereknek, és „teljesen vicc, hogy egy olyan irányba halad az ország, mint Mexikó”. A rapper szerint korábban azért nem beszélt erről, mert jobb állapotok voltak, de „a kormánynak kell változtatnia ahhoz, hogy a jelenlegi állapot jobb legyen”. Nem érdekli, hogy éppen, hogy hívják a miniszterelnököt, ha valami nem tetszik, azt a szájára veszi.

Orbán Balázsnak, a miniszterelnök politikai igazgatójának nagy port kavart kijelentéséről elmondta, lehetséges, hogy úgy gondolta, egy orosz hadsereg ellen felesleges lenne harcolni, de „f*szság, hogy ilyet mond egy politikus, akinek a hazáját kellene védenie”, az ellenségtől függetlenül.

A Magyar Péter-jelenség úgy nőtte ki magát „két hét alatt”, hogy ha holnap jönne egy újabb Magyar Péter, akkor hamar elérhetné azt a státuszt, mint a Tisza Párt elnöke.

Puzsér Róberttel korábban egy Ganxsta Zolee-koncerten találkoztak, ahol még kezet is fogtak. Majka nem érti, hogyan jutottak el odáig, hogy az egyik legkárosabb és legfertőzőbb médiaszemélyiségnek nevezze, de az „ilyen kritikát nem tudja elfogadni”.

Arra a kérdésre, hogy miért biztatta Puzsér ellen a rajongóit, elmondta, az erőszak nem megoldás, de a publicista is verbális bántalmazást és lelki terrort követ el, amikor a szájára vesz másokat. „Lesz*rom az Ábrahám Robit, nem érdekel, mit csinál, kit képvisel, én nem őt védtem. Puzsér az elmúlt 10-15 évben rengetegszer ment házhoz a lóf*szért, rengetegszer szóltak neki, hogy ne csinálja, de egy idő után megelégelték.”

A rapper szerint a publicista még örült is a pofonos sztorinak, mert imádta, hogy a középpontba kerülhetett. „Egy elérzékenyített világban Puzsér megírja, amit megír, akkor abban a világban ne legyen Puzsérnak furcsa, hogy valaki revansot vesz a sérelméért. […] Puzsér mindenkitől kiprovokálja a pofont, hazugságokat ír a csávó, undorító, személyeskedő cikkeket ír.”

Azahriáh-val nincs mit tisztáznia, mivel nem áll szándékában olyan emberrel barátkozni, aki azt gondolja, amit ő. Tagadhatatlanul nagyon rosszul esett neki az előadó korábbi kijelentése, mivel nyilvánosan, a média és a közönség felé is az intelligenciájáról nyilatkozott, ráadásul sosem bántotta.

Látta Orbán Viktor miniszterelnök videóját, amiben őt választotta Azahriáh-val szemben. „ Én annak is örülök, ha Orbán Viktor tudta ki vagyok, Márki-Zay nem tudta. ”