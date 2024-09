Naomi Campbell jótékonysági szervezete belebukott a sikkasztásba

A Fashion for Relief nevű jótékonysági szervezet – melynek Naomi Campbell exmodell is az egyik kurátora volt – hatéves aktív működése alatt csaknem 2010 millió forintnyi összeget fordított a kurátorok magánköltségeire, miközben a felajánlások 10 százalékát sem fordították jótékonysági célokra. A jótékonysági bizottság visszaszerezte a pénzt, megvonta az alapítvány működési engedélyét és felfüggesztette a sikkasztásban részt vevő kurátorok tagságát is.

A jótékonysági bizottság vizsgálata megállapította, hogy a Fashion for Relief nem adta tovább az összegyűjtött pénzből azt a részt, amit kellett volna, ehelyett a pénzt Naomi Campbell modell cigarettáira és biztonságára, valamint egyik jótékonysági kurátortársának egyéb, nem engedélyezett kifizetéseire költötték.

Csak ma értesültem a megállapításokról, és rendkívül aggódom

– mondta az 54 éves Campbell a BBC szemléje szerint. Hozzátette, nem ő volt az a személy, aki „irányította” a jótékonysági szervezetet.

Ettől függetlenül Campbellt öt évre eltiltották a jótékonysági tevékenységtől, két másik kurátortársát, Bianka Hellmichet és Veronica Chou-t pedig kilenc, illetve négy évre.

A vizsgálat megállapította, hogy Hellmich összesen 290 ezer fontot (csaknem 137,5 millió forint) kapott jogosulatlanul tanácsadási szolgáltatásokért, ez pedig sértette a jótékonysági szervezet alapszabályát. Bár Hellmich javasolta ezen összegek visszafizetését, inkább a bizottság által kinevezett ideiglenes vezetők biztosították a jótékonysági szervezet számára a visszafizetéseket.

A nyomozók közel 345 ezer fontot (több mint 163,5 millió forint) szereztek vissza az alapítványtól, és további 98 ezer fontnyi (csaknem 46,5 millió forint) jótékonysági pénz védelmét biztosították.

Az összegeket két másik jótékonysági szervezet – a Save the Children Fund és a Mayor's Fund for London – részére történő kifizetésekre, valamint a Fashion for Relief kötelezettségeinek fedezésére használták fel.

Tíz százalék sem ment jótékonyságra

A vizsgálat, amely a Fashion for Relief 2016 áprilisa és 2022 júliusa közötti kiadásait vizsgálta, megállapította, hogy

az összegyűjtött pénzeszközök mindössze 8,5 százalékát fordították jótékonysági célú támogatásokra.

A vizsgálat megindítását követően a Save the Children Fund és a Mayor's Fund for London is panaszt tett a bizottságnál a Fashion for Relieffel kapcsolatban, ami adománygyűjtő rendezvényeket tartott a két jótékonysági szervezet számára, de a vizsgálat megállapította, hogy nem kezelte megfelelően a partnerségi megállapodásokat.

A vagyonkezelőknek a törvény szerint olyan döntéseket kell hozniuk, amelyek a jótékonysági szervezetük érdekeit szolgálják és meg kell felelniük a jogi kötelezettségeiknek és felelősségeiknek

– mondta Tim Hopkins, aki a vizsgálati csoport egy tagja volt. Hozzátette, „vizsgálatunk megállapította, hogy ennek a jótékonysági szervezetnek a kurátorai nem tettek így, ami a kizárásukra irányuló intézkedésünket is eredményezte”.

A Fashion for Reliefet 2024. március 15-én törölték a jótékonysági szervezetek nyilvántartásából.