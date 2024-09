A Queen legendás gitárosa, Brian May lemondott az RSPCA, azaz a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals állatvédő szervezet alelnöki tisztségéről, miután aggodalmai támadtak a tanúsítási rendszerrel kapcsolatban. Az RSPCA Assured névre keresztelt rendszer több mint 30 éve működik, és olyan termékekre vonatkozik, mint a hús, hal, tojás és tejtermékek. Az ez által tanúsított farmoknak szigorúbb állatjóléti szabványokat kell követniük, mint amiket a brit törvények előírnak. Ezt azonban a szervezetnek nem sikerült betartatnia.