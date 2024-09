A színész, aki a gombfoci császára lett

A Jászai Mari-díjas Scherer Péter azon színészek közé tartozik, aki kikerülhetetlen alakja a hazai színésztársadalomnak. Már közel harminc év telt el azóta, hogy először játszott játékfilmben, és két kezünk is kevés ahhoz, hogy megszámoljuk, hány emlékezetes szerepet köszönhetünk neki – rendszerint főleg humoros karaktereket alakít. Feltűnt több között az Egy bolond százat csinál, a Papírkutyák, a Made in Hungária, a Kossuthkifli és a Kincsem filmekben. Hasonlóan terjedelmes a lista, ha az ajkai születésű színész színpadi munkásságára gondolunk, mivel eddigi pályafutása során láthattuk már őt Claudiusként a Hamletben, illetve Ferenc barátként a Sok hűhó semmiért című Shakespeare-darabokban. Törekvéseit több díjjal jutalmazták már, 2020-ban például megkapta a Karinthy-gyűrűt, ám nemrég újabb megtiszteltetés érte.

Mint megírtuk, szeptember 26-án mutatták be Vékes Csaba Lepattanó című, a JUNO11 forgalmazásában megjelent filmjét, amelyben Scherer Péter egy olyan figurát alakít, Kálmánt, akinek szenvedélye a gombfocizás – és aki csapatával az Európa-bajnokságon is megméretteti magát. A produkció különlegessége, hogy annak főszereplői közé tartozik a Dallas című amerikai sorozat Bobby Ewingja, azaz Patrick Duffy. A színész a bemutatón az Indexnek is nyilatkozott, amelyben arról beszélt, tudta, hogy Magyarországon még mindig ekkora népszerűségnek örvend a Dallas, mivel „a vasfüggöny mögötti országoknak nagyon sokat jelentenek a nyugati sorozatok”, amelyeknek hála egy „teljesen új világot ismertek meg a nézők, a jót és a rosszat is beleértve”.

Duffy a film kapcsán úgy fogalmazott, a produkció teljes egészében az ő generációjáról szól, akik olyan szenvedélyesen foglalkoznak a gombfocival, mint Beckham a valódi focival. Hozzátéve, remeknek találta a forgatókönyvet, az elkészült alkotást pedig jó hangulatúnak. Állítása szerint ő is Miskolcon, a CineFesten látta először a teljes filmet, és jobb lett, mint gondolta. Ehhez pedig Duffy mellett masszívan hozzátettek a produkció egyéb szereplői is, köztük Scherer Péter, aki egyben a film vezető producere is. Amennyiben több érdekességet szeretne megtudni a színészről, töltse ki az alábbi kvízünket!