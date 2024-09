Stohl András élő adásban zokogott, Kaszás Attila mellette halt meg

Ezúttal is vicces és megható pillanatok, produkciók váltották egymást a TV2 Sztárban Sztár All Stars című műsorában. A hatodik élő show-ban tíz versenyző állt színpadra, közülük végül Pál Dénes és Vastag Tamás távozott. A napi győztes ismét Gubik Petra lett, a legnagyobb érzelmi hatást Puskás Peti váltotta ki a fiatalon elhunyt Kaszás Attila megidézésével.

A Sztárban Sztár All Stars című műsor hatodik élő show-jába az előző heti fordulóból tíz versenyző jutott tovább. A műsorban ezúttal is voltak a megidézett énekesre megszólalásig hasonlító alakítások és vicces átváltozások is.

Az első kategóriába tartozott Gubik Petra, aki Marics Petiként lépett, elénk és adott elő tökéletes produkciót – nem véletlen, hogy a zsűri és a közönség szavazatai alapján ő lett a napi győztes és egyben a biztos továbbjutó –, illetve Puskás Peti, aki a fiatalon elhunyt Kaszás Attilát varázsolta elénk „lidérces” hasonlósággal. Nem véletlen, hogy a zsűriben ülő Stohl Andrásból, aki a Nemzeti Színházban együtt öltözött Kaszás Attilával, és a színész mellette halt meg, ez olyan erős érzelmeket váltott ki, hogy a zokogástól először megszólalni sem tudott. Utána, még mindig sírva, elmondta az értékelését, Puskás Peti pedig odament hozzá és átölelte.

Az inkább vicces átalakulások közé tartozott Pál Dénes, aki Szűcs Judith bőrébe bújva adott elő egy diszkókirálynőt – és a műsorvezető Tilla szerint olyan szexi volt, mint egy zacskó ropi –, vagy a szintén férfiból nővé változó Peter Srámek, aki annyira élvezte Miley Cyrus szerepét, hogy az sem zavarta, hogy közben a melltartója elindult lefelé, és gyakorlatilag mellbimbót villantott.

A Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András alkotta zsűri a vicces produkcióknál ezúttal sem fogta vissza magát, de a – gyakran erotikus utalásokat is tartalmazó – poénok megmaradtak a jó ízlés határán belül.

„Ez egy hülyeség, ilyet ne csináljunk...”

A hatodik élő show a tízpontos értékelések éjszakájaként is bevonulhat a műsor történetébe, hiszen négyen is maximális pontszámmal álltak az élen a közönségszavazás előtt, a zsűri nem győzte dicsérni az előadókat.

Ilyen volt az elsőként színpadra lépő Oláh Gergő, aki Chris Brown ének- és tánctudását is át tudta adni: Liptai Claudia szerint ilyen képességekkel méltatlanul nem világsztár Oláh Gergő. Hajós András ehhez csak annyit fűzött hozzá, hogy ő, ha nem pihen a két cipőfűzője bekötése között, akkor megfullad, ezt a produkciót tehát nem tudja nem tíz pontra értékelni.

Vastag Tamásnak Koós Jánost kellett megidézni, és a talán kissé túl merevre sikeredett maszkban a Kislány a zongoránál című örökzöldet adta elő. Stohl András értékelte, hogy – bár az elején tartott tőle, de – Vastag végül nem paródiát adott elő. Ez egyébként a műsor egész története során követelmény.

A legnagyobb érzelmi hatást a már említett Puskás Peti érte el, aki Kaszás Attila Fényév távolság című dalát adta elő A padlás című musicalből. Puskás átváltozása hihetetlen, a feltűrt gallérú kék ingben, mellényben, szőke hajával, hasonló arcformájával és a mozdulataival is olyan volt, mintha Kaszás Attila lépett volna elénk. Nem véletlen, hogy utána sem Liptai Claudia, sem Stohl András nem bírt megszólalni. Utóbbi még azt is mondta, hogy „ez egy hülyeség, ilyet ne csináljunk...”, majd hozzátette: tökéletes volt!

A kissé bénult fájdalomból Hajós rántotta ki a társaságot: „Én végig csak arra tudtam gondolni, hogy rohadékok, nekem is így fogtok majd sírni?” Liptai ekkor elkezdett gondolkodni, hogy Hajósnak melyik száma is lenne az, ami ilyen érzelmi hatást tudna kiváltani.

Újlipótvárosi Coelho

A negyedikként éneklő Pál Dénesnek Szűcs Judithot kellett volna előadnia, de Tilla szerint inkább Demcsák Zsuzsára vagy Amanda Learre hasonlított. A nőnek öltöző férfi énekesek mindig hálás terepet jelentenek zsűrinek, előadónak egyaránt, a poénok végtelen tárházát lehet elsütni nem kevés burkolt szexuális célzással – szerencsére ezt az alanyok is jól viselik.

Ezt követően Szabó Ádám bújt egy szintén fiatalon meghalt énekes, Siklósi Örs, az AWS énekesének bőrébe, és profin, barátjához méltó alázattal adta elő a hörgős metálnótát. A zsűri nem győzte dicsérni, ahogyan Szabó hétről hétre átlényegül a színpadon, Liptai Claudia szerint neki is világsztárnak kellene lennie.

Tóth Gabi Zalatnay Sarolta egyik örökbecsű slágerét adta elő hatalmas szempillákkal: révedező tekintete Liptai Claudiának Isaurát, a vak lányt juttatta eszébe, Hajós pedig hirtelen felindulásból életvezetési tanácsokat osztott. Szerinte Zalatnay Cininek mindene megvolt, de neki több kellett, pénz, mell, és mi sül ki ebből, semmi jó. Szóval az a helyes, ha valaki megmarad jó énekesnek, summázta, meg is kapta Tillától, hogy olyan, mint egy újlipótvárosi Coelho.

Szőrös matrózok

A szombati adásban Peter Srámek újra nőnek öltözött, Miley Cyrusa mindenkit magával ragadott – őt magát is –, bár Hajós azt mondta, hogy ő már ettől a sok átváltozástól össze van zavarodva, és azt szeretné, ha szőrös matrózok összevernék, és a saját sós vérét érezné a szájában.

Engem nem érdekel, hogy alul mi van, fölül mi van, engem egyetlen dolog érdekel, a gégeporc, ahol a hangszálak helyezkednek el.

Ez alapján pedig csak kilenc pontot adott. Mindazonáltal Peter Srámek a gyermekei édesanyjának gimnáziumi tablóképére emlékeztette.

Oláh Ibolya pont annyira volt vicces és bohókás Psota Irénként, mint amilyen a legendás színésznő volt, de azért ő is megkapta, hogy Kiszel Tündére hasonlít, akár naptárt is készíthetne. Oláh Ibolya új, finomabb oldalát mutatta meg a díva szerepében, a csacska, bohóckodó kabaréfigurát is jól hozta.

Gubik Petra viszont annyira átlényegült Marics Petivé, hogy először nem láttuk, hogy a táncosok között hol is van Petra a színpadon. Tökéletes pasi lett belőle, ahogy a produkciója is hibátlan volt, így ő is megkapta a zsűritől a maximális negyven pontot. Stohl szerint a versenyzők elérték, hogy zsűri teljesen felesleges lett, mert úgyis a nézők döntenek, de Liptai Claudia szerint azért mégis fontos szerepük van, hiszen ki kell tölteni az adásidőt.

Utolsóként lépett a színpadra Sipos Tomi, és Zorán Apám hitte című nótáját adta elő: a zsűri egységes volt abban, hogy Siposnak nem ez volt a legjobban sikerült produkciója. Valószínűleg a nézők is így gondolták, mert Oláh Ibolyával, Pál Dénessel és Vastag Tamással együtt a veszélyzónába került. Az újabb szavazási körben azonban ő is és Oláh Ibolya is továbbjutott, a két kieső tehát Pál Dénes és Vastag Tamás lett – mindketten hálával búcsúztak a műsortól.

A jövő héten nyolc versenyző mérkőzik meg egymással: Gubik Petra, Oláh Gergő, Oláh Ibolya, Puskás Peti, Sipos Tomi, Peter Srámek, Szabó Ádám és Tóth Gabi.

(Borítókép: A Sztárban Sztár All Stars zsűritagjai 2024. szeptember 8-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index )