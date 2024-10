Végérvényesen sittre vághatják P. Diddyt?

Szorul a hurok Sean Combs, azaz P. Diddy nyaka körül, aki ellen több tucatnyi férfi és nő tett panaszt az utóbbi hetekben, és folyamatosan szólalnak meg az újabb áldozatok. Az amerikai énekes-rappernek ráadásul nem először gyűlik meg a baja a törvénnyel, aminek következtében nehéz kiismerni magunkat az eddigi jogi ügyeit illetően. Ugorjunk is a legelejére. Combs 2017 óta néz szembe különböző vádakkal, amikor is volt szakácsa, Cindy Ruela szexuális zaklatás miatt jelentette fel őt, majd 2019-ben sikerült peren kívül megegyezniük. Ezt követően 2023 novemberében érkezett a következő hideg zuhany az előadó számára, amikor volt párja, Cassie Ventura keresetet nyújtott be ellene, miszerint P. Diddy az együtt töltött 12 évük alatt rendszeresen megverte és megfélemlítette őt – még egy videó is előkerült erről. Azt állította, alkohollal tartotta ellenőrzés alatt, és arra kényszerítette, hogy férfi prostituáltakkal szexeljen.

A vád szerint a rapper köthető Kid Cudi autójának a felrobbantásához is, mivel akkoriban Ventura épp vele volt együtt. A feleknek végül sikerült peren kívül megegyezniük, ám a rapperrel szemben később további kereseteket nyújtottak be. Joie Dickerson-Neal például azt állította, hogy Combs 1991 januárjában bedrogozta és szexuálisan zaklatta őt, majd mindezt videóra is vette. Ezt követően egy exmodell jelentkezett, kijelentve, Combs 2003-ban zaklatta őt szexuálisan a New York-i stúdiójában, egy másik nővel pedig szintén így tett több mint 20 évvel ezelőtt. Egy zenei producer azt is felidézte, az előadó miképp kényszerítette őt arra, hogy prostituáltakat keressen, majd nyomást gyakorolt rá, hogy szexeljen is velük. Míg Dawn Richard énekesnő állítása szerint a rapper több éven át testi és lelki bántalmazásban részesítette őt, amíg egyengette a karrierjét.

P. Diddy a vele kapcsolatban felmerült vádak hatására lemondott az általa alapított tévéhálózat, a Revolt elnöki posztjáról. Később, 2023 decemberében azzal vádolták meg, hogy 2003-ban megerőszakolt egy 17 éves lányt, majd idén februárban Rodney „Lil Rod” Jones producer indított ellene eljárást, kijelentve, Combs kábítószerekkel elkábította és szexuálisan zaklatta őt. P. Diddy eddig minden ellene intézett vádra hárítással válaszolt. Egy tavaly decemberi nyilatkozatában úgy fogalmazott, vádlói csak belőle akarnak meggazdagodni.

Hadd legyek teljesen világos: nem követtem el azokat a szörnyűségeket, amelyekkel vádolnak. Harcolni fogok a jó híremért, a családomért és az igazságért

– mondta még akkor az előadó, akitől nemrég a tiszteletbeli diplomáját is elvették, illetve véget vetettek a nevével fémjelzett ösztöndíjprogramnak, a botrány ellenére ugyanakkor jelenleg többen hallgatják a dalait, mint ezt megelőzően.

Az előadónál még idén március végén tartottak házkutatást a szövetségi belbiztonsági nyomozók és más bűnüldöző szervek. Combs akkor boszorkányüldözésnek nevezte a történteket, ám az elmúlt hónapokban egyre több őt terhelő vallomás került napvilágra. A rappert végül szeptember 16-án tartóztatták le, miután vádat emeltek ellene. Az ügyvédje arról számolt be, hogy az amerikai ügyészség szerintük igazságtalan büntetőeljárást folytat Sean Combs ellen, és csalódottak a döntés miatt. Míg az áldozatok ügyvédei, Rodney Diggs és Tyrone Blackburn úgy fogalmaztak egy nyilatkozatban, hogy csak idő kérdése volt, mire megtörténik a letartóztatás, mivel a bizonyítékok nagyon egyértelműek. Az előadót szexuális célú emberkereskedelemmel, kényszerített prostitúcióval, valamint csalással vádolják, amelyekért legalább 10–15 év börtönbüntetés szabható ki rá, de akár életfogytig tartó börtön sem kizárt.

Szexpartikat rendezett

A vád szerint Combs 2008 óta „bántalmazta, fenyegette, illetve kényszerítette a nőket és a körülötte lévőket arra, hogy teljesítsék szexuális vágyait, megóvják jó hírét, és eltitkolják a viselkedését”. Emellett a vádiratban kiemelik, hogy a férfi az alkalmazottait, az erőforrásait és a befolyását a zeneiparban egy bűnözői vállalkozás létrehozására használta fel, amelynek tagjai és munkatársai többek között szexuális célú emberkereskedelmet, kényszermunkát, emberrablást, gyújtogatást és megvesztegetést folytattak, illetve akadályozták az igazságszolgáltatást. Emellett kifejtették, hogy a rapper nőket és férfi szexmunkásokat kényszerített arra kábítószerrel, hogy szexuális előadásokon vegyenek részt, amelyeket Freak Offsnak neveztek.

Ezen eseményeket ő maga szervezte meg, az egymással közösülő nőket és férfiakat látva olykor önkielégítést végzett, és videóra vette a történteket. Megesett, hogy a rendezvények napokig tartottak, ám ez idő alatt különböző szerekkel tömte a résztvevőket, hogy engedelmesek maradjanak, illetve fizikai, érzelmi és verbális bántalmazásnak vetette alá őket. A dokumentumban az áll, az áldozatok az említett előadások után annyira kimerültek, hogy intravénásan adtak be nekik valamilyen folyadékot a fizikai megerőltetés és a túlzott droghasználat miatt. Előbbi tevékenységgel lehet összefüggésben az is, hogy a rapper Miamiban és Los Angelesben található otthonaiból a márciusi házkutatás során mintegy ezer palack babaolajat foglaltak le.

P. Diddy egyébként 1998 és 2009 között White Party néven is szervezett bulikat, amelyeken hírességek vettek részt. A partikon a kábítószert sem vetették meg, illetve az este felé közeledve a gyerekeket ágyba küldték, hogy a rapper saját elmondása szerint kezdetét vehesse az igazi buli. Mint kiderült, ezeken az eseményeken többek között a következő hírességek vettek részt: Kelly Osbourne, Mary J. Blige, Jay Z, Beyoncé, Aretha Franklin, Paris Hilton, Tommy Lee, Ashley Olsen, Mariah Carey, Mel B, Khloé Kardashian, Kim Kardashian, Amber Rose, Jonah Hill, Ashton Kutcher, Chris Brown, Demi Moore, Leonardo DiCaprio és Sarah Jessica Parker.

Mindent tagad

Bár letartóztatását követően P. Diddy 50 millió dollárt, valamint egyik, 48 millió dollárra becsült ingatlanát ajánlotta fel fedezetként, hogy nyomkövetővel a lábán házi őrizetbe helyezzék floridai otthonában, Andrew L. Carter bíró a rendelkezésre álló bizonyítékok fényében megtagadta az óvadék ellenében történő szabadlábra helyezést. Emily Johnson ügyész érvelése szerint azért kell rácsok mögött tartani a rappert, mivel korábban is volt példa arra, hogy próbálta megfélemlíteni a vádlókat. Utalva azokra az üzenetekre, amelyeket olyan nőknek írt, akiket rákényszerített, hogy részt vegyenek az általa rendezett szexuális előadásokon, majd azzal fenyegette őket, hogy kiszivárogtatja az aktusokról készült felvételeket. Johnson úgy fogalmazott, még a saját biztonsági szolgálata is borzasztóan alábecsüli a rapper erőszakra való hajlamát. A bíró egyetértett az álláspontjával, kiemelve, nincs arra garancia, hogy amennyiben Combs óvadék ellenében távozik a börtönből, nem próbálja-e meg újra manipulálni a tanúkat.

Azt követően, hogy P. Diddyt letartóztatták, újabb nők jelentkeztek a történetükkel. Az egyikük kérte a neve elhallgatását, a másik viszont, Thalia Graves névvel vállalta traumatikus múltját, amelyben a rappernek is nagy szerepe volt. Állítása szerint az előadó a biztonsági szolgálatának vezetőjével együtt megerőszakolta, amit videóra vettek. Míg a másik nő arról számolt be, hogy többször is bedrogozták és megerőszakolták őt a rapper otthonában. Az egyik alkalom után ráadásul teherbe is esett, majd elvetélt. Elmondása szerint Combs amúgy is nyomást gyakorolt rá, hogy vetesse el a gyermeket.

Mi vár rá?

Az újabb fordulat október 1-jén következett, amikor egy, több vádlót képviselő ügyvéd, Tony Buzbee azt állította, a következő hetekben keresetet fog benyújtani. Elmondása szerint hatvan férfi és nő tartozik az ügyfelei közé, akik mind szexuális visszaéléssel vádolják az énekest. Ráadásul közülük 25-en kiskorúak voltak, amikor az említett bűncselekmények történtek. A rapper ugyanakkor ezen vádakat is tagadja. Egyik ügyvédje azt nyilatkozta, hogy ügyfele sosem bántalmazott senkit vagy végzett szexuális célú emberkereskedelmet, és alig várja, hogy bíróság elé álljon, bebizonyítva az igazát.

P. Diddy szeptember 17. óta van rácsok mögött a New York-i Metropolitan Detention Centerben. Bár szeptember 30-án az ügyvédei fellebbezést nyújtottak be, hogy helyezzék őt házi őrizetbe, ezt elutasította a bíróság. Az ügyészek szerint még tart a nyomozás a Combshoz köthető bűncselekmények kapcsán. Eddig több mint 50 áldozatot és tanút hallgattak ki, de arra számítanak, hogy a jövőben még többen fognak jelentkezni a beszámolóikkal. A rappernek október 9-én kell bíróság elé állnia, vélhetően ekkor tűzik majd ki az első tárgyalást.

A vádiratban is szereplő bizonyítékok, illetve a több tucatnyi vallomás alapján aligha van esély arra, hogy P. Diddy ezúttal megússza a börtönt. Amennyiben kegyesek lesznek vele, minimum tíz évre zárhatják rácsok mögé, ám tekintve, hogy hány áldozatról van szó, reálisan nézve, figyelembe véve az olykor kegyelmet nem tűrő amerikai igazságszolgáltatást, ennél jóval több évvel kell számolnia.

(Borítókép: P. Diddy 2021. június 2-án. Fotó: Paras Griffin / Getty Images)