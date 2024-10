Hiába népszerű a sütőtökös tejeskávé, akár depressziót is okozhat

Itt van az ősz, a pumpkin spice latte is itt van újra! Az ősz beköszöntével a szezonális ízek és különleges italok – mint a sütőtökös kávé – világszerte, így Magyarországon is egyre több rajongót vonzanak. Az ital ráadásul nemcsak az ízvilágával hódít, hanem a közösségi médiában való megjelenése is hozzájárul az elterjedéséhez. Ugyan a kávékülönlegesség az őszi hangulatot fokozza, potenciális egészségügyi kockázatokat is hordoz, különösen a fiatalok számára. Szakértők figyelmeztetnek a magas koffein- és cukortartalom lehetséges hatásaira, mint például a szívproblémák, a hangulatingadozások és a mentális zavarok kialakulásának kockázata, amit bizony érdemes figyelembe venni fogyasztáskor.