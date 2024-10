Szabadon engedhetik a szüleiket meggyilkoló Menendez testvéreket?

Az igaz történeten alapuló krimisorozatoknak különösen nagy keletje lett az elmúlt években. Közülük kiemelkedett a 2022-es Szörnyeteg: A Jeffrey Dahmer-sztori. A produkció főszereplője, a sorozatgyilkost alakító Evan Peters szinte minden létező díjat bezsebelt, így a horror műfaja iránt rajongók izgatottan várták, hogy a sorozatot megalkotó Ryan Murphy mit tud majd kihozni annak második évadából. A következő etapban már más bűnözők kerültek porondra, a Menendez testvérek, azaz Lyle és Erik Menendez, akik 1989. augusztus 20-án sörétes puskával ölték meg szüleiket. Apjukat, Josét hatszor, anyjukat, Kittyt pedig tízszer találták el, akik olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy alig lehetett őket azonosítani. A fivérek a házban ülve várták meg a rendőröket, akikkel közölték, hazaérve szembesültek a történtekkel, ám azt tagadták, hogy közük lenne a gyilkossághoz, inkább a maffiára fogták.

Később saját magukat buktatták le, mivel a rájuk szálló 14 millió dolláros örökséget azonnal elkezdték felélni. Rolex órát, éttermet, autót vettek, ami a nyomozóknak is gyanússá vált, ám végül Erik vallotta be a pszichológusának, hogy ők voltak a tettesek. A testvérekre ezt követően hosszú éveken át tartó tárgyalássorozat várt. Bár az ügyészek szerint a kapzsiság késztette arra őket, hogy lemészárolják a szüleiket, megszerezve a vagyonukat, ők azt állították, önvédelemből gyilkoltak, miután több éven át szexuális és érzelmi bántalmazást gyakorolt rájuk az apjuk. A bíróság 1996. július 2-án ítélte életfogytiglani börtönbüntetésre a fivéreket, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül, így már közel 30 éve vannak rácsok mögött, ám a Daily Mail információi szerint újabb bizonyítékok kerültek elő, amelyek azt hivatottak alátámasztani, hogy a szülők valóban erőszakosan bántak velük.

A brit lapnak több olyan személlyel is sikerült beszélnie, aki különösen közelről ismeri a Menendez testvérek esetét. Bár a fivérek hidegvérrel megölték a szüleiket – a helyszínre kiérkező rendőrök épp amiatt kezdtek el gyanakodni arra, hogy az alvilág keze lehet a gyilkosságban, mivel mindent vér és különböző testdarabok borítottak be a házban –, és már több évtizede börtönben ülnek, továbbra is akad támogatójuk. Ők azt állítják, tekintve, hogy az elítéltek arról számoltak be, hogy az apjuk által folytonos terror alatt éltek, enyhébb büntetést kellett volna kapniuk. Ahogy arról Robert Rand Emmy-díjas író, a Menendez Murders című könyv szerzője – aki máig tartja a kapcsolatot a testvérekkel – beszámolt, a vélt támadás kapcsán a legtöbbekben az a kérdés fogalmazódik meg, hogy miért nem szöktek el, azonban a bántalmazások már egészen kis korukban kezdődtek, és a szülők az életük szinte minden területét irányították.

A testvérek nem úgy gondolkodtak vagy reagáltak, mint a normális emberek. Ha most lennének a Menendez-per meghallgatásai, azt hiszem, más végkifejlet lenne, mivel ma már sokkal megértőbbek vagyunk a családon belüli bántalmazást és erőszakot illetően, mint korábban

– jelentette ki.

Rand a gyilkosság idején egyébként riporterként foglalkozott ezzel az üggyel, a mészárlás előtt nem sokkal találkozott a testvérek édesapjával, akit egy kedves férfinak írt le. Néhány héttel a mészárlás után az árván maradt Lyle és Erik Menendezzel is interjút készíthetett a családi otthonukban, ahol a fivérek lelőtték szüleiket. Rand a lapnak úgy fogalmazott, már azt furcsának találta, hogy míg őt a hideg is kirázta, ha elhaladtak azon helyiség előtt, ahol a gyilkosság történt, ők nem kerülték el a szobát, sőt továbbra is ott laktak abban a házban. Ennek ellenére nem gyanakodott rájuk, ahogy a rendőrség sem. Tom Edmonds nyomozó – aki dolgozott az ügyön – például felidézte, a testvérek vetették fel, hogy alvilági szereplők keze lehetett a gyilkosságban, mivel apjuk nem sokkal a halála előtt pornográf tartalmakat gyártó céget vett a maffiának, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy a felvevőberendezést a zeneiparban is használja (az RCA lemezkiadó cégnél dolgozott).

Edmonds ugyanakkor kiemelte, ez az elmélet akkor bukott meg, amikor felkeresett egy éppen orvosi kezelés alatt álló, ismert maffiózót egy New Jersey-i kórházban, aki kijelentette, hogy semmilyen probléma nem volt az üzleti megállapodással. Hozzátéve: „Ha mit tettük volna, nem öltük volna meg a feleséget, és nem hagytunk volna ekkora rendetlenséget”. Sőt, a fivérek egyik rokona később arról számolt be Randnek, hogy a fiúk halálos fenyegetéseket kezdtek el kapni a maffiától, ami megint csak arra utalt, hogy nem volt közük ehhez az esethez.

Gyilkosság vagy emberölés?

A testvérek letartóztatását követően a védelmüket ellátó ügyvédek rendre arra hivatkoztak, hogy védenceik évekig tartó szexuális zaklatás miatt ölték meg az apjukat. Az anyjukat pedig azért, mert mindenről tudott, mégsem csinált semmit. Lyle Menendez például azt állította, hat- és nyolcéves kora között molesztálták, majd 13 évesen szállt szembe az apjával, mikor azt érezte, hogy az öccsével is ugyanezt készül tenni. Ugyan az apja megígérte, hogy abbahagyja, ez mégsem így történt. Erik Menendezt havonta kétszer-háromszor kényszerítette szexre, azt állítva: csak azt tesszük, amit a római és a görög katonák az ókorban. A fivérek által elmondottakat már a tárgyalások idején is sokan szimpla mesének tartották, bár Hazel Thornton szerint, aki akkoriban az esküdtek között volt, a testvérek bizonyítékai meggyőzőek voltak.

Soha nem volt szó bűnösségről vagy ártatlanságról, mert bevallották a szüleik meggyilkolását, hanem sokkal inkább arról, hogy miért is történt ez

– fejtette ki, hozzátéve, a nem megfelelő neveltetésükre is hangsúlyt fektettek, mivel a normális családoknál senki nem öli meg a másikat.

Mint Thornton felidézte, az esküdtek között is igen nagy megosztottság alakult ki ebben a kérdésben, mivel míg a férfiak aligha tudták elképzelni, hogy egy apa szexuálisan zaklassa a fiait, addig a nők az elhanyagolás mellett a lelki és fizikai bántalmazás jeleit is felfedezni vélték. Sőt, a női esküdtek amellett érveltek, hogy nem gyilkosságnak, hanem emberölésnek kéne nevezni az esetet. Ennek eredményeképp az esküdtszékben ülő hat férfi a gyilkosságra szavazott, míg az ellenkező nem az emberölésre. Ahogy azt a jelenleg 86 éves Tom Edmonds nyomozó kiemelte, szerinte jó döntést hoztak, hogy rácsok mögé dugták a Menendez testvéreket, és a támogatóikat „félreinformált jótevőknek” tartja.

A szexuális visszaélés elleni védekezés a semmiből jött, és teljesen kitalált. Lényegében kétszer gyilkolták meg az anyjukat és az apjukat, mert befeketítették szüleik hírnevét is. Azoknak a gyerekeknek Oscar-díjat kellett volna kapniuk, olyan jó színészek voltak a tanúk padján

– említette meg, kiemelve, volt szándékosság abban, amit csináltak, mivel megszabadultak a fegyverektől, és soha nem találták meg a ruhákat, amiket aznap este viseltek.

Új bizonyítékok

Robert Rand állítása szerint a közel négy évtizeden át tartó nyomozói munkája eredményeként új bizonyítékot talált egy raktárban még 2018-ban, túl későn ahhoz, hogy bármelyik tárgyaláson be tudják mutatni. Egy levélről van szó – ami 1988 decemberében kelt, azaz kilenc hónappal azelőtt, hogy a testvérek megölték a szüleiket –, amelyben az akkor 17 éves Erik mesélt 15 éves unokatestvérének, Andy Canónak az apja által elkövetett folyamatos bántalmazásról.

Megpróbáltam elkerülni apát… soha nem tudom, mikor fog megtörténni, és ez megőrjít

– írta.

Edmonds nyomozó ugyanakkor aláhúzta, mivel a fivérek unokatestvére kábítószer-túladagolásban már meghalt, nem tudja alátámasztani a levél hitelességét. José Menendez ragadozó szexuális viselkedésével kapcsolatban egyébként megszólalt Roy Rossello is, aki anno a Menudo banda tagja volt, amely az RCA lemezkiadóhoz szerződött, ahol Menendez is dolgozott. Az énekes állítása szerint a férfi a 80-as évek közepén, amikor ő még csak 14 éves volt, háromszor is próbálta leitatni őt, majd szexuálisan bántalmazta, egyszer a Menendez család otthonában is – pályatársa, a szintén a Menudo együttesben zenélő Ricky Martin viszont nevetségesnek nevezte az állításait.

Akár ki is szabadulhatnak

A testvérek jelenleg a San Diegóban lévő R. J. Donovan állami börtönben vannak, ahol az Egyesült Államok legerőszakosabb bűnözőit tartják fogva. Már mindketten megházasodtak, Lyle előbb 1996 és 2001 között volt Anna Eriksson egykori Playboy-modell férje, majd 2003-ban feleségül vette Rebecca Sneed ügyvédet. Míg Erik 1999-ben mondta ki a boldogító igent Tammi Sackermannek, egykori levelezőtársának. A feleségek gyakran látogatják meg őket az intézményben, ahogy Rand is.

Úgy állnak hozzá, hogy életük hátralévő részét valószínűleg börtönben fogják tölteni, így igyekeznek a legjobbat kihozni belőle

– mondta.

A fivérek főiskolai diplomát szereztek a börtönben, ahol különböző órákat tartanak a fegyenceknek, amelyeken megvizsgálhatják az általuk elkövetett bűncselekmények hatását, illetve tanácsadóként segítenek a szexuális zaklatás más áldozatainak. Ahogy Robert Rand kiemelte, bár semmi sem hatalmazhat fel egy embert arra, hogy megölje a szüleit, ebben az esetben enyhítő körülménynek kellett volna lennie, hogy a fiúkat bántalmazták. Reményei szerint a fellelt bizonyítékok újabb tárgyalásokhoz fognak vezetni.

A Menendez testvérek ügyvédei még tavaly nyújtottak be egy kérvényt a büntetésük visszavonására, mondván, az új bizonyítékok jelentősen lecsökkentik azon évek számát, amik kiszabhatóak rájuk büntetésként. Amennyiben ennek teret enged a bíróság, új tárgyalás következhet, és még az is megeshet, hogy szabadon távoznak. Rand szerint ugyanis amennyiben emberöléssel vádolták volna a fivéreket, nem gyilkossággal, a maximálisan kiszabható büntetés 22 év lett volna, ami már letelt, így mostanra szabadok lennének, mint a madár. Hogy az utóbbi forgatókönyv valósul-e meg, vagy életük végéig börtönben maradnak, még a jövő kérdése, egyelőre nem történt előrelépés az ügyben.

(Borítókép: A Menendez testvérek tárgyalása 1994-ben. Fotó: Ted Soqui / Getty Images)