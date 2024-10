Nagyszüleinél nevelkedett, sovány és kicsi volt, mégis padlóra küldte a világot

Szombattól látható az RTL+ felületén a Kokó című dokumentumfilm-sorozat első része. Az RTL legújabb szériája a magyar ökölvívás legendáját, Kovács Kokó Istvánt mutatja be, aki nemcsak a ringben, hanem az élet számos területén is megküzdött a kihívásokkal. A sorozat betekintést nyújt Kokó sikerekkel és nehézségekkel teli pályafutásába, az olimpiai aranyérem megszerzésétől a profi világbajnoki címig, miközben személyes oldalát is megismerhetjük. A premier apropóján mai kvízünkben ön is próbára teheti, mennyit tud Kokóról. Kitöltésre fel!

Ahogyan arról korábban az Index is beszámolt, dokumentumfilm-sorozatot készített az RTL hazánk egyik legnagyobb ökölvívójáról, Kovács Kokó Istvánról, amely a mai naptól az RTL+ felületén is megtekinthető. A négyrészes dokusorozat ugyanis előbb október 5-én debütált az RTL streamingoldalán, majd október 12-től minden szombat este, az X-Faktor után vetítik le az RTL-en – így a tévénézők is követhetik majd.

Mint azt a sorozat készítői előzetesen ígérték, az RTL által készített produkció Kovács „Kokó” István pályafutását dolgozza fel, amelynek első részében részletesen bemutatják a legendás magyar ökölvívó életének legfontosabb állomásait. Persze Kokó ennél sokkal több: a sorozat nemcsak a profi és amatőr bokszkarrierjére koncentrál, hanem betekintést nyújt a magánéletébe is, feltárva mindazt, ami a sikerek mögött húzódik, a hányattatott, mégis rendkívül boldog gyermekkortól egészen a profi világbajnoki övig.

A dokusorozat egyik nem titkolt célja volt, hogy bemutassa azokat a kihívásokat, amelyekkel Kovács szembesült, mind a ringben, mind pedig azon kívül, a magánéletében. Ennek értelmében részletesen feldolgozzák az olimpiai aranyérem megszerzéséig vezető utat, a profi ökölvívás világbajnoki címéig tartó időszakot, de azt is, hogy hogyan érintette Kokót a sportkarrierjének befejezése és az új élethelyzetekkel való szembenézés.

Az első részben archív felvételeken keresztül, korábbi edzőkkel, sporttársakkal, családtagokkal és közeli barátokkal készült interjúk által ismerhetjük meg életének korai éveit, ráadásul első kézből, hiszen a hozzátartozók személyes élményeiken keresztül mesélik el a magyar ökölvívó pályafutásának kezdetét. Emellett persze maga Kokó is megszólal, és saját szemszögéből osztja meg gondolatait karrierje legfontosabb pillanatairól, a nehéz időszakokról, illetve azokról a döntésekről, amelyek meghatározták életét a bokszolói pályafutás után.

Apa nélküli, mégis boldog gyerekkor

Kokót a legtöbben ma mint sportdiplomatát, sportvezetőt, televíziós szakkommentátort vagy négygyermekes édesapát ismerjük, pedig sportpályafutása alatt bőven tett azért, hogy hazánk egyik legsikeresebb sportolójaként tartsák őt számon. Azonban vélhetően csak kevesen tudták, hogy az olimpiai aranyérmes profi és amatőr világbajnok ökölvívó élete első éveiben meglehetősen nehéz családi háttérrel rendelkezett. 1970. augusztus 17-én született Budapesten, édesanyja pedig születése után néhány hónappal elvált az édesapjától, akivel később sem ápolt soha közeli kapcsolatot. Pedig volt egy közös mindkettejükben: a boksz szeretete. De ne rohanjunk ennyire előre.

A sorozat nyitó képsorait követően már Kőbányán, a Pongráctelepen találhatjuk magunkat a sorozat főhősével, aki elmesélte, hogy gyerekkora nagy részét itt töltötte. Ráadásul mindezt a nagyszüleinél, akik 6 és 14 éves kora között nevelték őt, mivel édesanyjánál vagy kevés volt a hely, vagy a munka miatt nem jutott ideje a gyereknevelésre. A bonyodalmak és a sokak által veszélyesnek tartott környék ellenére Kokó úgy élte meg, hogy a gyerekkora álomba illő volt, és soha nem érzékelte azt, hogy valamiben hiányt szenvedne – pedig a kis lakásukban még fürdőszoba sem volt.

A környéket bejárva a korábbi ökölvívóból sorban törtek fel az emlékek, a gyerekkori csínyek és az iskolai pillanatok is, amelyben egykori tanárnője is segített neki visszaemlékezni. Tőle tudhattuk meg azt is, hogy a fiatal Kovács István nagyon szeretett olvasni, szavaló- és versmondó versenyekre járt, és színdarabokban szerepelt. A kis herceget kívülről fújta már néhány éves korában, így mindenki ezen a pályán látta volna szívesen. Ez azonban, mint tudjuk, másképp alakult...

Kicsi és sovány volt, mégis úgy kellett visszakönyörögni a szorítóba

Kokó a bátyja, Kovács Gyula hatására ment le először a Törekvés termébe egy edzésre, ám az a találkozója a zsákkal és a kesztyűvel nem volt jó élmény, hiszen azt mondták neki, hogy inkább keressen más sportot magának, mivel

gyenge, alacsony és sovány ahhoz, hogy bokszoló lehessen.

Ezt pedig egy ideig komolyan is vette, és csupán évekkel később, az Egyesült Villamosgépgyár, azaz az EVIG termében adta a fejét ismételten bokszra, ahol ezúttal már jóval otthonosabban érezte magát, hiszen ekkora már elköltöztek a Pongráctelepről. A bokszklubban viszont azokkal a fiatalokkal és hasonló közegben mozoghatott, mint évekkel korábban.

Innentől pedig, mint azt a sorozat képsoraiból és edzői elbeszéléseiből is megtudhattuk, nem volt megállás. Sorra nyerte a címeket a korosztályos versenyeken, amelyekből az első epizódban egészen az 1991-es világbajnoki címéig láthatunk archív felvételeket.

Az RTL sorozata tehát nem csupán egy sportdokumentumfilm, hanem egy mélyreható portré is Kokó személyiségéről, életútjáról, és arról a felelősségről, ami a sikerrel együtt jár. A sorozat különösen érdekes lehet azok számára, akik közelről követték Kokó pályafutását, de azoknak is, akik csak most ismerik meg az ő történetét, hiszen eddig sosem hallott részleteket tudhatunk meg a képernyőn oly sokszor látható Kokóról.

Aki pedig úgy érzi, tudásáról számot is adna, mai ütős kvízünkben mindezt megteheti!

(Borítókép: Kovács István 2000. június 23-án, Budapesten. Fotó: Andreas Rentz / Getty Images)