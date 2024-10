Beszívott szultánok delegációja lepte el a Sztárban Sztár színpadát

Lezajlott a Sztárban Sztár All Stars hetedik élő show-ja, ami ismét számos átalakulást tartogatott a nézőknek. Túlfűtött szexuális poénok, családi történetek, de még beherbálozott szultán is előkerült, ám ezúttal dráma és mély érzelmek helyett inkább a nevetésen volt a hangsúly.

Szokásos berobbanás, buli és látványshow indította a hetedik Sztárban Sztár All Stars műsort, ahol Till Attila egy csapatnyi táncossal körbefogva Jennifer Lopez Let's Get Loud című slágerére vonult ki a színpadra. Nem kellett sokat várni, és a négyfős zsűrivel (Lékai-Kiss Ramóna, Liptai Klaudia, Hajós András és Stohl András) el is kezdték a felvezető eszmecserét, ahol mindenki elmesélte, hogy milyen hete volt.

Ezúttal a ruha kérdésköre nem volt sokáig beszédtéma, csupán Stohl András rágógumis inge kapott külön figyelmet. Annál több szó esett azonban Lékai-Kiss Ramóna heti „himihumijáról”, Stohl András párkapcsolatáról és Liptai Klaudia lábairól, amikor megkérte a színész-műsorvezetőt, hogy nyúljon közéjük. Ott egy Hajós András által kotonnak nevezett tokból elővarázsoltak egy furulyát, amin Liptai Klaudia próbálta előadni a Magyar népmesék zenéjét – inkább kevesebb, mint több sikerrel. Ezt Hajós András a havasi orrfúvós medvevadász technikájával próbálta felülmúlni.

A zenész azt is elmesélte, hogy az elmúlt időszakban találkozott vagy 10-15 kamu Hajós András-oldallal, amelyek az embereknek írogatnak, így próbálnak pénzt kicsalni tőlük. Némileg viccre vette a dolgot, mondván, elég amatőr, hogy a nevében anyagi támogatást kérnek az emberektől, arra hivatkozva, hogy Oroszországban ragadt, amikor mindenki látja, hogy épp a TV2 stúdiójában ül. Till Attila azért megjegyezte, hogy az ilyen oldalakkal érdemes vigyázni.

A beherbálozott szultán

A végeláthatatlannak tűnő csevegés után végre belevágtak az előadók az átalakulásba, a sort Tóth Gabi nyitotta. Az énekesnő rögvest nehéz feladatot kapott, mivel Shakirát kellett megidéznie, ráadásul videóklip minőségben. A színpadon megjelenített táncos románc a speciális énektechnikával keverve hatalmas falatnak bizonyult. A zsűri elismerte a befektetett munkát, de mindenki kiemelte, hogy Tóth Gabinak ezúttal nem sikerült megugrania a szintet,

így csupán 33 pontot kapott.

Őt Gubik Petra követte, aki már többször is volt napi győztes az All Stars műsorában, ezúttal pedig egy újabb színt kellett megmutasson az énekesnő, LP karakterével. Az átalakulás hibátlan volt mind játékban, mind hangban, amire Stohl András azt mondta, hogy „zavarba ejtő”. A színész szerint Gubik Petra olyan hibátlanul képes átalakulni és eltüntetni saját személyiségét, hogy már azt sem feltétlenül tudja megmondani, milyen is valójában a színésznő. Ezen a ponton megjegyezte, hogy szívesen játszana egy darabban Stohl Andrással. Hajós András azzal egészítette ki ítésztársa mondandóját, hogy szerinte Gubik Petra átszellemülése miatt érez így Stohl, amire kevesen képesek ilyen szinten. Lékai-Kiss Ramóna zseninek nevezte a színésznőt, de viccesen hozzátette:

Ne őrülj meg az életedben, mert a zsenik meg szoktak őrülni.

Produkciójáért a maximális negyven pontot kapta, majd átadta a terepet az est első férfi versenyzőjének, Peter Srámeknek. Az énekes Michael Jackson híres Heal The World című gigaslágerét hozta, azonban a zsűrit nem sikerült lenyűgözni vele. Az ítészek hiányolták azt az erőt, ami Jackson színpadi jelenlétéből sugárzik, miközben azt is hallották, hogy énektechnikailag talán túl kemény feladat volt ez Srámeknek.

A pontot az i-re a kézen fogva belibbenő, különféle nemzetiségi öltözeteket imitáló ruhákba bújtatott csapat jelentette, amiről Hajós András azt mondta: „nagyon beszívott szultánok delegációja”, ami elvette a fókuszt az énekesről. Ezt Liptai Klaudia is megerősítette, mondván: „én a nagyon beherbálozott szultánt néztem”, az őrülten sokféle ruhakölteménytől pedig egy bálabontás utáni „mindenki talált magának valamit” élménye volt. Ez az előadás csupán 35 pontot ért.

Kívül a komforton

A soron következő Szabó Ádám már némileg jobban teljesített, 37 pontot szerzett Bangó Margit-interpretációjával, ami megosztotta a zsűrit. Liptai Klaudia kevésnek találta, inkább egy Arnold Schwarzenegger stílusú Bangó Margitot látott, mintsem a híres énekesnőt. Ennek ellenére Hajós András és Stohl András nagyon is méltatták Szabó Ádámot, illetve a cigányzenekart, amely lekísérte az énekes produkcióját – így volt lehetősége a prímással is oda-vissza játszania az énekesnek, valódi koncerthangulatot idézve.

Oláh Gergő érkezett következőnek, aki teljesen kilépett a komfortzónájából. T. Danny Megmondtam című dalát adta elő rappelve, ami abszolút idegen terep volt számára. Ennek ellenére maximális pontszámmal ugrotta meg a feladatot, ráadásul Lékai-Kiss Ramónát teljes extázisba juttatta vele. Oláh Gergő elmondta, miután jobban elmélyedt a dalban, rájött, hogy ez valóban az ő életéről szól. Ezt Hajós András is megerősítette, aki azt is elmondta, hogy

mindig gúnyolta és sosem tartotta sokra a dalt, azonban az énekes most igazzá tette, hitelessé vált általa a szöveg.

Majdnem telitalálatos volt Sipos Tomi Rag'n'Bone Man-alakítása is, bár egy pontot azért vesztett a negyvenből. A zsűri szerint kicsit furcsa is, hogy egy olyan hangi kvalitásokkal bíró énekes, aki ennyire mély érzelmeket tud átadni, miért maradt meg szinte egész életében az Irigy Hónaljmirigy nevettető produkcióinál ahelyett, hogy komolyabb énekesi karriert futott volna be szóló előadóként.

Azonban nem kellett mindenkinek valódi, komoly éneklést hoznia a színpadon, ami talán könnyedségnek hangzik, de Oláh Ibolya megküzdött a feladatával. A Muppet Show-ból is ismert Mahna Mahna című dalt adta elő Elióként, a klasszikus komikum eszközeihez visszanyúlva. A zsűri zöme egyetértett abban, hogy ez a dal egy akkora marhaság, hogy azt sem tudják, miként lehetne pontozni. Hajós Andrást gyermekkorában meghalt (amúgy sosem létezett) gyíkjára emlékeztette a szám, majd kiemelte, hogy ennek a fajta humornak épp az a szépsége, amit Oláh Ibolya is remekül megjelenített a színpadon.

Az egyéni produkciók sorát Puskás Peti zárta, aki Stohl András szerint a nap legerősebb produkcióját hozta el a nézőknek Madonna alakításával.

Magas sarkúban, tornadresszben adta elő a Hung Up című számot, ami maximális pontszámot érően nyűgözte le a zsűrit. Miután az ítészek elmondták, hogy tökéletesen szellemült át nővé az énekes, Puskás Peti poénosan megjegyezte: „család már van, szóval végre nő lehetek”. Ezt elrejtett férfiassága, a „kis csomag” további emlegetésével tárgyalták ki részletesen a zsűrivel, miközben az énekes elszórtan, kicsit viccesen azt is megjegyezte „nem volt olcsó eljönni az RTL-től”.

Csapatos őrület, jöhet a csok

Az egyéni produkciókat két csapatos előadás követte. Egyikben Puskás Peti, Oláh Ibolya, Oláh Gergő és Sipos Tomi elevenítették fel a német diszkókultúra régi dalát, a Dschinghis Khan zenekar slágerét. A produktum negyven pontot érdemelt, bár az egész zsűri poénra vette a performanszt, leszámítva Hajós Andrást, aki mint kiderült, nem igazán rajong ezért a számért:

Ismerem a testem, amikor jó neki, és most rossz volt.

Ennek ellenére „behazudott” tíz pontot ő is, és a maximális értékelés sikerült annak ellenére is, hogy a jelmezeket tekintve Liptai Klaudia a Sipos Tomi által viselt Leslie Mandoki-szerelést kései Zalatnay Saroltának nevezte, majd megjegyezte, hogy Puskás Petinek „nem szóltak, hogy elmarad a papok és kurvák buli”.

A záró produkció Tóth Gabi, Gubik Petra, Peter Srámek és Szabó Ádám kvartettje volt, akik a 2001-es Moulin Rouge! című film toplistákat meghódító világslágerét, a Lady Marmalade című dalt adták elő. A számban eredetileg Christina Aguilera (Tóth Gabi), Mýa (Gubik Petra), P!nk (Peter Srámek) és Lil' Kim (Szabó Ádám) adtak elő, amihez egy szexuálisan erősen felfűtött videó is született. Ebből emeltek át az élő produkcióhoz, ami hatalmas sikert aratott.

A zsűri negyven pontot adott nekik, és Stohl András kiemelte, hogy ez bizonyos szempontból a másik csapat produkcióját is felülmúlta. Az ítészek méltatták a két női tag előadását és énekesi kvalitásait, továbbá kiemelték, hogy Szabó Ádám nővé szellemülése itt még a Bangó Margit-dalnál is erősebb volt (pláne „hókiflijének” érdekes látványa), Hajós Andrást pedig lenyűgözte az a pimasz lazaság, amivel Peter Srámek gond nélkül szexuálisan provokatív nővé alakult.

Erre, amit most láttam csokot vennék fel

– fogalmazott poénosan a dalszerző, hogy Srámek mennyire levette a lábáról. Végül elérkezett az est zárása, és megtudtuk a továbbjutók neveit.

Újból Gubik Petra lett a napi győztes,

a biztonsági zónában pedig Puskás Peti, Oláh Gergő és Peter Srámek jutottak tovább gond nélkül. Ezután lenullázták a szavazatokat, és jöhetett a második kör, ahol végül Tóth Gabi és Oláh Ibolya jutottak tovább. A hetedik élő show-ban Szabó Ádám és Sipos Tomi búcsúztak a Sztárban Sztár All Starstól.

(Borítókép: Puskás Peti és Oláh Gergő. Fotó: TV2)