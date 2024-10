Soha nem volt még ennyire drámai a Sztárbox

Pachert Balázs és Sánta László kiegyensúlyozott küzdelme után minden korábbinál drámaibb fordulatoknak lehettek szemtanúi azok, akik figyelemmel követték a Sztárbox hatodik élő show-ját. Király Viktor testi és lelki problémáiról vallott, melyeket a boksznak köszönhetően tudott leküzdeni, míg Miller Dávid összetört arccal közölte: súlyos sérülése miatt kénytelen visszavonulni a versenytől… és akkor Noszály Sándor pusztító ütését – amivel alig egy perc alatt földre küldte Pulai Imrét – még nem is említettük.

Ha vasárnap, akkor RTL, és ha RTL, akkor Sztárbox – így megy ez már nem kevesebb mint hat hete. Hatodik adásához érkezett ugyanis a Sztárbox második évada, ezzel egyetemben pedig véget értek a negyeddöntők is, az est utolsó mérkőzésénél már a szuperdöntőbe jutás volt a tét. Éppen ezért csordulásig telt a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont, amit ezúttal szó szerint a férfiak vettek uralomba – könnyűsúlyban Sánta László és Pachert Balázs, középsúlyban Király Viktor és Herceg, míg nehézsúlyban Pulai Imre és Noszály Sándor mérték össze erejüket és boksztudásukat.

Sánta Laci nem sántult le

Az estét a mindösszesen 21 éves Pachert Balázs és a nála 22 évvel idősebb Sánta Laci mérkőzése nyitotta. Előbbi fiatal kora és 184 centiméteres magassága miatt sokak szerint halmozott előnnyel szállt ringbe, a gyakorlatban azonban ez mit sem számított. Bár az első menetben egyértelműen Pachert energikus ütései diktálták a tempót, a későbbiekben érezhetővé vált, hogy Sánta kezdi átvenni a vezetést,

több tiszta ütést is mért Balázs fejére, amiért a harmadik menetben rá is kellett számolni a különleges sneakerek értékesítésével foglalkozó üzletemberre.

A negyedik menetben végül mindent beleadtak, amitől kissé keszekuszává vált az eddig kiegyensúlyozott mérkőzés, és bár Pachert megújult erővel próbált erőfölénybe kerülni, végül a bírák egyhangú döntése alapján Sánta László nyerte a Sztárbox férfi könnyűsúly kategóriájának utolsó negyeddöntőjét. A nagyváradi születésű színész elsőként ellenfelének gratulált, elmondása szerint Balázs rendkívül felkészült volt, emellett pedig izgalommal várja a következő kihívást.

A mérkőzés vége azonban még nem jelentette azt, hogy át is térhetünk a következő párosra, a kommentátori asztalnál megjelent ugyanis Németh Kristóf és Czutor Zoltán, akik közösen bejelentették, hogy jövő vasárnap, azaz október 13-án visszatérnek a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban felállított Sztárbox-ringbe, hogy egy barátságos mérkőzés keretén belül egyszer s mindenkorra eldöntsék, melyikük a jobb.

Herceg az új király

Nem sokkal később 16-osra váltott a műsor korhatár-besorolása, ami egyet jelentett azzal is, hogy kezdetét veheti a második mérkőzés. Férfi középsúlyban a hazai latinzene koronázatlan királya, Herceg és egy vérbeli király, Király Viktor néztek farkasszemet; utóbbi átalakulása talán a legdrámaibb volt a Sztárbox idei évadában. Felkészülése alatt Viktor közel 30 kilót adott le, 110 kilogrammról 81-re fogyott, amivel elmondása szerint egy nagyon mély gödörből rántotta vissza magát, testileg és lelkileg is komoly problémákkal küzdött – éppen ezért a ringben elsősorban nem is Herceggel, hanem saját magával szeretett volna szembeszállni.

Ennek pedig eleget is tett.

Király Viktor annak ellenére is végigcsinálta mind a négy menetet, hogy szinte az első perctől egyértelművé vált ellenfele erőfölénye – Herceg olyan ütéseket mért Királyra az első menet során, melyek azonnal vörösre festették az énekes arcát. Viktor azonban nem adta fel, a negyedik menet közben a második rászámolás után is folytatni szerette volna a küzdelmet, aminek végül Herceg vetett véget egy technikai KO-val – így Király már biztosan nem lesz ott a középdöntőben.

Nem ő azonban az egyetlen, aki elesett ennek lehetőségétől, ugyanis ahogy az vasárnap este kiderült,

Miller Dávid sem tudja folytatni a versenyt.

A műsorvezető színészt néhány nappal ezelőtt edzés során érte baleset, egy szerencsétlenül érkező ütés három helyen is eltörte az orrát, amelynek következtében egyértelművé vált, hogy az elődöntők során nem tud szembeszállni Horváth Tamással. Miller helyére közös egyeztetés után Sárközi Ákos, Horváth előző ellenfele fog beugrani, így a séf és az énekes ismét összemérheti az erejét – ezúttal azonban már a szuperdöntőbe jutás lesz a tét.

Pulainak a padló adta a másodikat

Az est végére már csak Pulai Imre és Noszály Sándor mérkőzése maradt, akik korábban már mind megmutatták, hogy mire képesek – éppen ezért célzottan készülhettek következő összecsapásukra, hiszen az első meccsükkel ellentétben itt már tudták, kivel fognak szembeszállni. Ez Noszály Sándor számára különös előnyt jelenthetett, hiszen az 52 éves teniszező valódi terminátor módjára már a legelső menetben kiütötte ellenfelét, alig egy perc alatt véget vetve a férfi nehézsúly első elődöntőjének.

Noszály Sándor tehát már biztosan ott lesz a szuperdöntőben, jövő héten pedig újabb versenyzők csatlakozhatnak hozzá. Miller Dávid hiányában Horváth Tamás ismét Sárközi Ákossal mérkőzik meg, míg Szecsei Valter Törőcsik Dániellel száll majd ringbe. A hagyományos mérkőzéseket végül Mészáros András és Lmen Prala meccse zárja majd, a Sztárbox azonban ezzel még nem ér véget jövő vásárnap; ekkor rendezik meg ugyanis Németh Kristóf és Czutor Zoltán baráti összecsapását is, így a nézők négy mérkőzést is figyelemmel követhetnek október 13-án.

