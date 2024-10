Több évtizedes szokástól vált meg III. Károly

Ugyan III. Károlyt eddig sehogy nem lehetett rávenni arra, hogy a reggeli mellett ebédet is fogyasszon, ám rákbetegsége ráébresztette őt arra, hogy jobban kell törődnie az egészségével. Akadnak ugyanakkor más fura szokásai, amelyekkel egyelőre nem hagyott fel.

A királyi családokról és úgy összességében az arisztokratákról elmondható, hogy a szokások és a tradíciók rabjai, ez alól pedig a britek sem kivételek. Különösen III. Károly nem, akinek még a família többi tagjához viszonyítva is sok hóbortja van. Az uralkodó feleségével, Kamilla királynéval kapcsolatban például arra kell ügyelniük a lakájoknak, hogy mivel szeret dohányozni, minden helyiségben legyen cigaretta egy ezüsttartóban. Sőt, figyelniük kell, hogy a gyufásdoboz is kéznél legyen, függőleges helyzetben, és az egyik gyufaszálat félig ki kell húzniuk, hogy akkor is elérje a királyné, amikor épp sötét van a szobában, így nem kell villanyt kapcsolnia. Ami pedig III. Károlyt illeti, róla elmondható, hogy igen sajátos étrenddel rendelkezik. Reggelire általában gyümölcssalátát és teát fogyaszt, de nagy kedvence a főtt tojás, amiből naponta legalább egyet megeszik. Az ebédről viszont eddig hallani sem akart, így a nap hátralévő részében ropogtatnivalót evett.

Úgy tűnik ugyanakkor, hogy az uralkodó azóta, hogy megtudta, rákbetegséggel küzd, igyekszik mindent megtenni az egészsége érdekében. Mindamellett, hogy kezelésen esett át, a legújabb hírek szerint az ebédet is elkezdte beépíteni a napjaiba. Legalábbis erről számolt be a Daily Mail, közölve, hogy ugyan a király eddig luxusnak tartotta, hogy délben egyen, ma már naponta elfogyaszt egy fél avokádót ebédre. Egyébként mindig is igyekezett egészségesen étkezni, és ragaszkodik a biotermékekhez. Ahogy arról három évvel ezelőtt a BBC-nek beszámolt, a hét két napján mellőzi a hús- és halfogyasztást, és akad olyan nap, amikor a tejtermékeket is száműzi.

Ugyanakkor nem az előbbiek az egyedüli olyan szokásai, amelyek nem feltétlen nevezhetők mindennapinak. Például elvárja, hogy a cipőfűzői reggelre legyenek kivasalva, míg a fürdővizét langyosan szereti, és úgy fürdik, hogy a kádat félig töltik meg neki vízzel. Ha pedig utazásról van szó, akkor egy WC-ülőkét és WC-papírt is visz magával, sőt egy egész hálószobaszettet párnástól, takaróstól és ortopédmatracostól. Illetve két festmény is vele utazik, amelyek Skóciát ábrázolják. De ha ez még nem lenne elég, akkor az alábbiakban felsoroljuk az egyéb hóbortjait:

a lakájok mindennap pontosan egy hüvelyknyi – körülbelül 2,5 centiméter – fogkrémet nyomnak a fogkeféjére;

a személyzet mindig gondoskodik arról, hogy a sajtok és a kekszek, amelyeket felszolgálnak neki, pontosan olyan hőmérsékletűek legyenek, ahogy szereti;

ragaszkodik hozzá, hogy szigorúan négy percig főzzék a tojásokat, amiket megesz, hogy számára megfelelő állagú legyen;

ha utazik, egy uzsonnás dobozt visz magával, amiben müzli, méz és szárított gyümölcsök vannak;

speciális jégkockakészítő tálcája van, mivel nem bírja, ahogy a kocka alakú jégdarabok egymásnak ütközve egy bizonyos hangot adnak ki.

Kézzel mossák a ruháikat

Amennyiben III. Károly öltözködését vizsgáljuk, szintén nem mindennapi dolgokkal találkozhatunk – különösen a kiadásokra értve. Az uralkodó öltönyei – amelyekből vagy hatvan van a birtokában – egyenként több mint ötezer fontba (azaz jelenlegi árfolyamon 2,3 millió forintba kerülnek), míg a kézzel készült ingjei darabonként ezer fontot (478 ezer forintot) érnek, és összesen kétszáz darab lóg belőlük a szekrényben. Az utóbbi két adatot figyelembe véve hamar kiderül, hogy eddig csak a király öltönyeire és ingjeire költhettek el összesen minimum 200 millió forintot.

A nyakkendőgyűjteménye még ennél is nagyobb, több mint ötszáz van a tulajdonában, bár azt nem tudni, ezek mennyibe kerültek. Sőt, van egy katona, akinek az a feladata, hogy mindennap kifényesítse III. Károly cipőjét – ötven pár lábbelije van, amelyek egyenként több mint kétezer fontba, 957 ezer forintba kerülhettek, és a Lobb of St James’s készíti őket. A királynak még az alsóneműje is selyemből van, amit mindig kézzel mos ki egy szobalány, mivel sem az általa, sem a Kamilla királyné által viselt ruhákat nem szabad mosógépbe rakni. Továbbá a Buckingham-palotában, közvetlenül III. Károly lakosztálya felett, található egy fodrászat, ahol heti egyszer rendbe teszik a frizuráját.

Protokolltenger

A brit királyi család tagjainak mondhatni az egész élete keretek közé van szorítva, szabályok hosszú sorának kell megfelelniük. Egy protokolltanácsadó, William Hanson például a korábbiakban arról számolt be, hogy a trónöröklési rendben egymás után következők biztonsági okokból nem utazhatnak együtt – az Egyesült Államokban ugyanez vonatkozik az elnökre és az alelnökre, akik mindig külön autóval mennek. Ez alól általában kivételt képeznek a csecsemők és a kisgyermekek, ezért láthattunk fényképeket Vilmos hercegről és Katalin hercegnéről, amint egy járműben utaznak gyermekeikkel. Ugyanakkor ez meg fog változni, amint György herceg eléri a tinédzserkort, mivel jelenleg ő foglalja el a második helyet a trónöröklési sorrendben apja, Vilmos herceg mögött.

Az sem mindegy, hogy a család tagjai a hivatalos eseményekre milyen sorrendben érkeznek, mivel ez aszerint alakul, hogy ki foglal el előbbi helyet a trónöröklést nézve. Minél fontosabb személy valaki, annál később érkezik. És az sem véletlen, hogy a házastárs rendszerint az uralkodó háta mögött közlekedik, mivel ő házasodott be a családba – Fülöp herceg is emiatt ment mindig pár lépéssel II. Erzsébet után. Fontos szabály az is, hogy mindenkinek tiszteletet kell mutatni az uralkodó felé, ha éppen arra közelít. Ez annyit tesz, hogy a nők pukedliznek, míg a férfiak meghajolnak.

Emellett a család női tagjainak szem előtt kell tartaniuk, milyen körömlakkot viselnek. A vörös, élénk színek például szóba sem jöhetnek, viszont az áttetsző vagy nude, azaz bőrszínű árnyalatok már beleférnek. Ugyan több olyan híresztelés is szárnyra kapott már, amelyek szerint a királyi család női tagjainak meg van szabva, hogyan kell ülniük, William Hanson protokolltanácsadó elmondása szerint nincs ilyen szabály. Általában azok a hölgyek, akik szoknyát viselnek, a térdüket és a bokájukat szorosan összetartják – II. Erzsébet anno egyik bokáját a másik mögé tette, Katalin hercegné pedig a térdeit és a bokáit összeérintve tartja ferdén a lábát ülés közben. A férfiak esetében részben a katonai egyenruhákra vonatkoznak szabályok, azaz hogy azokat különleges alkalmakra tartogatják, köztük temetésekre. Sőt, nem viselhetnek olyan csokornyakkendőt, amelyet nem ők kötöttek meg.

Egy zacskó vérrel utaznak

Az előbbiekben említetteken felül érdekesség lehet még az a tény, hogy a királyi család tagjai, amikor úton vannak, visznek magukkal saját innivalót, amit szeretnének elkortyolgatni – ezzel kikerülve, hogy valaki megpróbálja megmérgezni őket. Ha körútra indulnak, sokféle ételt és italt megkóstolnak, ami nagy aggodalomra ad okot biztonsági szempontból. Pont emiatt dönthetett úgy III. Károly és Kamilla királyné, hogy ők inkább kedvenc italaikkal együtt utaznak. Míg a király többnyire gin-tonikot fogyaszt, a királyné a vörösbor mellett teszi le a voksát. A mérgezés mellett az egyes betegségekre is gondolnak, amiket egy utazás során elkaphatnak.

Emiatt kellett egykor magával vinnie egy zacskó vért II. Erzsébet királynőnek a poggyászában, hogy ha esetleg vészhelyzetbe kerülne és vérre lenne szüksége, legyen kéznél. Mindig vele tartott egy orvos is, aki baj esetén a segítségére lett volna. Ugyanez a protokoll áll fenn repülés esetén az uralkodót és a trónörököst, Vilmos herceget illetően. Továbbá létezik olyan előírás, amelyet II. Erzsébet szabadalmaztatott, miután 1952-ben meghalt az édesapja, VI. György király. Akkor épp Kenyában tartózkodott egy körúton, így nem volt nála fekete ruha, amit a gyász jeleként felvehetett volna az Egyesült Királyságba való visszatéréshez. Amikor a gép leszállt Londonban, a fedélzetre vittek neki néhány holmit. Azóta hagyomány, hogy a királyi család tagjai akárhányszor elutaznak, mindenkinél kell lennie fekete ruhának arra az estre, ha valaki meghalna, amíg külföldön vannak.

(Borítókép: III. Károly 2024. január 29-én. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images)