Aranyozott Aston Martinnal ünnepli James Bondot a luxusipar

Hatvan évvel ezelőtt mutatták be Londonban a harmadik James Bond-filmet, a Goldfingert. A jeles évfordulóhoz számos, a filmszériát támogató luxusmárka kapcsolódott ezúttal is különböző limitált darabszámú kiadásokkal. A brit főváros leghíresebb luxuspasszázsa is James Bond-lázban ég, a Burlington Arcade-ben nyílt 007 bárban különleges koktélokat lehet az év végéig kipróbálni – nem csak az ikonikussá vált Martinit rázva, és nem keverve.

Nem véletlen az őszi időzítés, október 5. ugyanis a nemzetközi James Bond-nap, mivel a 007-es számú titkosügynökkel 1962. október 5-én ismerkedhettek meg a kémfilmek rajongói, amikor is Sir Sean Connery címszereplésével bemutatták az első mozis részt, a Dr. No-t. Az Ian Fleming által kitalált karakter világsikert aratott, így már a rákövetkező évben megérkezett az Oroszországból szeretettel című film, amelyet 1964-ben követett a Goldfinger. Jelenleg a 26. epizódnál tartunk a 2021-es Nincs idő meghalni-val, amellyel elbúcsúztunk a 2006-tól öt filmet a hátán vivő Daniel Craigtől.

Ha bár egyelőre nincs új mozi a láthatáron, és hivatalosan bejelentett utód sem a szerepre (bár elég valószínű, hogy Aaron Taylor-Johnson lesz végül a befutó) ez cseppet sem apasztja a filmszéria iránti rajongást. Az egyes részekhez köthető forgatási kellékek rendszeresen fel-feltűnnek különböző árveréseken, és számos gyártó is lát fantáziát a néhai királynő kedvenc titkosügynökében. Azonban kevesen mondhatják el magukról, hogy azon elit klubba sorolhatók, amelynek tagjai rendszeresen megjelennek a filmekben, hiszen James Bond kedvenc márkái közé tartoznak – nyilvánvalóan az izmos összegű, akár több évtizedes reklámszerződéseknek köszönhetően.

A James Bond-jubileumot a filmszériát gyártó Eon Productions London szívében rendezi meg a Burlington Arcade-del együttműködésben december 31-gyel bezárólag. A Picadilly sugárutat és a Burlington Gardens utcát összekötő luxuspasszázs több okból is remek választás volt helyszínt gyanánt. Az 1819-ben átadott árkádos üzletsort, a londoni híres luxusáruházak előfutárát elsősorban ékszerészeknek és drága, kézműves manufaktúráknak szánták, és ez mit sem változott az elmúlt évszázadok alatt. London egyik luxusnegyedének, az előkelő Mayfairnek a szívcsakrája ez, párhuzamosan futva a híres londoni luxusutcával, a Bond Streettel.

A Burlington Arcade-ben ma is kiváló luxusmárkák, régi és új cégek bérelnek üzletet, van itt boltja többek közt a Manolo Blahniknak, a Lalique-nak, a Ladurée-nek és a Vilebreqiunnek is, hogy most csak az ismertebbeket említsük. De jelen vannak itt (illetve a környéken) James Bond kedvencei manufaktúrái úgyszintén. A 007-es ugyanis Bollinger pezsgőt szokott inni, N. Peal pulóvereket hord, Crockett&Jones cipőkben szaladgál, Globe-Trotter bőrönddel utazik, amelybe Orlebar Brown fürdőnadrágot és Lock&Co. Hatters panamakalapot csomagol. Egyébként nem ez James Bond és a passzázs első kollaborációja, 2021-ben a filmpremier apropóján egy parti keretében itt ünnepelték meg a széria 60. évfordulóját is, azaz a Dr. No. bemutatását.

Nincsen James Bond Aston Martin nélkül

A ráhangolódás már a nyáron elkezdődött, az Aston Martin ugyanis itt, az árkádsorban állította ki a híres, DB5 nevű, 1963-ban piacra dobott sportkocsiját, amely a Goldfingerben is szerepel. A brit autógyártó és a filmszéria közt ekkor indult az azóta is töretlen együttműködés, ezért is tisztelegnek a 60 éves évforduló és a filmtörténet „leghosszabb ideje futó és legsikeresebb termékmegjelenítése” előtt.

Az Eon Productions és az Aston Martin július 18. és augusztus 4. közt megnyitotta a House of Q-t, az elnevezéssel a James Bondot 22 rész alatt saját fejlesztéseivel felfegyverző Q ügynökre reflektálva. Az érdeklődök egy titkos ajtón keresztül juthattak le Q bárnak kialakított irodájába, ahol Bollinger pezsgőt kortyolgatva eredeti tervrajzokat is megtekinthettek a film- és az autógyártó archívumából. De arra is volt lehetőség, hogy az Aston Martin mérnökei által tartott workshopokon ellessék az autótervezés trükkjeit.

Jelenleg három DB5 modell makettje lóg a Burlington Arcade mennyezetéről (ennek ellenpontjául a passzázson végigfutó szőnyegen idézetek jelennek meg a Goldfingerből), illetve a kialakított 007 Boutique-ban számos kicsinyített autómakettet meg lehet vásárolni. DB5-ből van matchbox méretű játékautó is 7900 forintért, de kétségkívül komolyabb a számozott, gyűjtői kiadás is 1:8-as méretarányban az Agora Modelstől, amit közel 850 ezer forintért lehet előrendelni.

És ez még az olcsóbb verzió!

A cég ugyanis 24 karátos aranyozott kasznival is adja maximum hét vásárlónak (de azért jár mellé az eredeti ezüstszínű karosszéria is) közel 12 millió forintért. A modell egyébként 500 alkatrészből áll olyan pontosan megtervezve, hogy működnek a kémextrák is, mint a katapultülés vagy a forgó rendszámtábla, az ablaküvegek pedig golyóállók. Az autót lehet összerakva is kérni, de bíbelődhetnek a szereléssel maguk a szerencsések is.

Az árat megindokolja, hogy a termék roppant élethűre sikerült a részletek terén, beszkennelték hozzá lézerrel az eredeti autót, több száz fotó segítségével formázták meg az egyes alkatrészeket, 250 öntőforma készült a kaszniról, amelyek mindegyike több mint egy tonnát nyom. A bemutatópéldány megtekinthető az üzletben, de ha csak inkább a falra választanánk valamit, akkor ott a számozott nyomat az autóról 110 ezer forintért.

James Bond nem csak a Martinit szereti

A Burlington Arcade-ben szeptemberben megnyílt a 007 Bar is, ahol a signature koktélok kitalálásában James Bond kedvenc italai, a francia Bollinger champagne ház, az LVMH-tag Belvedere vodka és a skót The Macallan whiskey-gyártó volt a bártenderek segítségére. A bár negyedik rezidens italmárkája a jamaikai Blackwell rum, amelynek nem véletlenül van saját 007-es kiadása annak ellenére, hogy talán csak egy filmben szerepelt. A cég névadó-alapítója, Chris Blackwell amellett, hogy néhány Bob Marley- és U2-album zenei producere volt, jó barátságot ápolt Ian Fleminggel is, akivel akkor ismerkedett meg, amikor a Dr. No. egyes jeleneteit Jamaikán vették fel – ugyanis ő találta hozzá a forgatási helyszíneket.

Blackwell később megvette Fleming itteni házát, ahol állítólag az összes James Bond könyvét írta, és 2011-ben megnyitotta a GoldenEye luxusresortot, amelynek természetesen a Fleming Villa az ékköve. A Goldfinger-relikviákkal (Auric Goldfinger cipője, a Fort Knoxból származó aranyrúd, Oddjob kalapja és a legjobb hangeffektekért odaítélt Oscar-díj szobra) dekorált londoni bárban meg lehet továbbá kóstolni a Bollinger limitált kiadását is, a webshopról ugyanis már elfogyott a 200 példányban gyártott, közel 1,7 millió forintért a Globe-Trotter bőrborítású bőröndjében érkező, 2007-es évjáratú Goldfinger 007 Limited Edition Cuvée magnum szett, amelyhez négy 007-es pezsgőspohár is járt.

Egyébként a The Macallan is előrukkolt egy limitált kiadással, a 60th Anniversary Editiont a Sotheby's aukciós ház árverezte végül el szeptember végén jótékony célokra. A ritka whiskeyk a James Bond-széria hat évtizedét idézték meg, az üvegek csomagolásának grafikáit egy-egy film ihlette, és a Globe-Trotter gyártott ehhez is bőröndöt.

Hogy jön ide a Fabergé-tojás?

A bár fölötti üzlet márkázott termékei széles skálán mozognak – a napi első 25 vásárló mondjuk értékhatártól függetlenül ajándék posztert kap. James Bond-logós ceruza van már 1000 forintért is, a The London Sock Exchange ünnepi zoknikollekciójából 5900 forint egy pár, de a Barton Perreira Goldfinger-napszemüvegei már a 200 ezret súrolják, a Lock&Co. Hatters panamakalapjai, vagy a főgonosz szolgájának, Oddjobnak a keménykalap utánzata pedig már 400 ezer forint körül van.

A legdrágább darabok közt van a Globe-Trotter számozott, limitált Goldfinger gurulós bőröndje, ezt csak előrendelésre gyártják közel 2 millió forintért. De már kapható itt az idei, 7 fakkos James Bond adventi naptár is (2021-ben kezdtek el ilyet kiadni), amiből mindössze 1000 darabot gyártottak és 168 ezer forintba kerül egy.

A legdrágább termék a számozott Fabergé-tojás, amelynek polipcsáp mintája egy másik Bond-filmre, az 1983-as Polipkára reflektál.

A Fabergé x 007 Octopussy dísztojás az orosz cári család csecsebecséire emlékeztet, fehér, sárga és fekete gyémántot, kék zafírt és 18 karátos aranyat használtak hozzá. A tojás belsejében egy arany polip ül, amellyel a márka az alapítója, Peter Carl Fabergé előtt tiszteleg, aki híres volt miniatűr állatfiguráiról, a limitált 50-es darabszám pedig arra utal, hogy az ékszerész 1886-1916 közt pontosan ötven tojást készített húsvéti ajándék gyanánt a Romanov-dinasztia megrendelésére. A remekművön 12 kézműves 6 hónapon át dolgozik, az ára így több mint 56 millió forint.

A márka ma már karórák és ékszerek készítéséből él, így természetesen készült egy olcsóbb, kicsinyített verzió is, a 60 fehér és 2 fekete gyémánttal, valamint 15 kék zafírral kirakott, 18 karátos aranyhálós medál a Polipkában, Sir Roger Moore kezében megjelenő Fabergé-tojásra hajaz, ez itt most 7,7 millió forintért vihető nyaklánccal együtt. Az üzletben továbbá meg lehet nézni James Bond kedvenc óramárkájának, az Omegának azt a két limitált modelljét is, amelyet két filmpremier apropóján dobtak piacra – a James Bond-filmek megjelenésekor általában minden, a sorozattal partneri viszonyban lévő gyártó aktivizálni szokta magát e téren.

Ha pedig London most nincs tervbe véve, semmi vész, van közelebb is James Bond-tematika. A 007 Action utazókiállítás pár hete nyílt meg Brüsszel és Prága után ezúttal Bécsben, itt főként járműveket, jelmezeket és egyéb filmkellékeket lehet megtekinteni. A megnyitó partin két Bond-színésznő is tiszteletét tette: a Casino Royale-ban alakító Caterina Murino mellett a Halálos rémületben című filmben játszó Maryam d'Abo is megjelent – az ő meghívása azért volt különösen találó, mert a film egyes jeleneteit Bécsben vették fel.

(Borítókép: A 007 Bar bejárata. Burlington Arcade and 007)