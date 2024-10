Elvis Presley lánya, Lisa Marie Presley életének legsokkolóbb részletei is kiderültek abból a posztumusz életrajzi könyvből, amelyet lányával, Riley Keough-val közösen írt. A szöveg szerint Lisa Marie hónapokig egy hűtött szobában tartotta otthon fia, Benjamin Keough holttestét, aki 2020-ban lett öngyilkos.

Lisa Marie Presleyt annyira összetörte fia, Benjamin Keough elvesztése, hogy a halála után két hónapig otthonában, egy hűtött szobában tartotta a holttestét – olvasható a tavaly meghalt énekesnő posztumusz életrajzában, melyet lányával, Riley Keough-val közösen írt, és a Page Six szemlézett.

A könyvben Lisa Marie elárulta, annyira megviselte 27 éves fia öngyilkossága, hogy utána még arra is kényszerítenie kellett magát, hogy képes legyen „harcolni” azért, hogy életben maradjon megmaradt gyermekeiért, Riley-ért és ikerlányaiért, a most 16 éves Harperért és Finley Lockwoodért. Ez azt jelentette, hogy nem tudott azonnal elbúcsúzni Benjamintól, részben azért, mert nem tudta eldönteni, hogy Hawaiin vagy Gracelandben, a memphisi birtokon temessék-e el, ahol Elvis nyughelye is található.

Lisa Marie elárulta, hogy átalakították a házukban az egyik hálószobát, és két hónapon keresztül abban őrizték gyermeke holttestét. Elmondása szerint Kaliforniában nincs olyan törvény, mely szerint a halottat azonnal el kell temetni, így talált egy nagyon empatikus temetkezési vállalkozót, aki elvitte neki „Ben Ben” holttestét.

„Ez őrültség, anya, mit csinálsz?”

A könyvből kiderül az is, hogy egy alkalommal Lisa Marie és lánya, Riley úgy döntöttek, készítenek egy közöst tetoválást a fiú emlékére, az egyik mintája alapján. Amikor a tetoválóművész megkérdezte, hogy van-e fotó a mintáról, Lisa Marie azt mondta neki, hogy nincsen, de meg tudják mutatni. Ekkor odavezették a hűtött szobába. Riley Keough szerint ez életének öt legabszurdabb pillanata között van. Maga Lisa Marie is tudta, hogy ez furcsa. „Szerintem bárki mást halálra rémítene, ha a fia így feküdne ott. De engem nem” – fogalmazott a könyvben.

Riley szerint a tetoválós eset másnapján mindannyian érezték, hogy Benjamin nyugalomra vágyik. „Még anyukám is azt mondta, hogy érezte, hogy beszél hozzá, és azt mondta: »Ez őrültség, anya, mit csinálsz? Mi a f*sz!«” – emlékezett vissza Riley. A temetést Malibuban tartották, a ceremóniát pedig Deepak Chopra vezette. Végül Benjamin végső nyugvóhelye Gracelandben lett, Elvis Presley mellett. Később Lisa Marie is követte ott 2023-ben.

Riley hosszasan írt bátyja mentális problémáiról, valamint arról is, hogy Benjamin nagyon gyakran ivott. Arról írt, hogy szerinte bátyja valójában nem akart meghalni. Elmondása szerint halála után édesanyjával átnézték Benjamin telefonját, hogy válaszokat keressenek a halálára.

„Találtunk egy anyukámnak küldött sms-t néhány héttel a halála előtt, amiben ez állt: »Azt hiszem, valami baj van velem mentálisan vagy valami ilyesmi. Azt hiszem, mentális problémáim vannak«” – idézte testvérét Riley. „Szívszorító számomra, hogy csak két héttel az öngyilkossága előtt jött rá, hogy segítségre lehet szüksége” – tette hozzá.