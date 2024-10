Lisa Marie Presley tragédiája: szexuálisan zaklatták, napi 80 tablettát vett be és nem bírt leállni

Egyszerre rendült meg a világ, amikor 2023. január 12-én kiderült, holtan találták Lisa Marie Presley-t, aki Elvis Presley egyetlen gyermeke volt. Az 54 éves korában vékonybél-elzáródás okozta komplikáció miatt, szívmegállás következtében elhunyt énekesnő a halálát megelőzően egy memoáron dolgozott lányával, Riley Keough-val együtt, akinek végül egyedül kellett befejeznie a kötetet, amelyhez ő is hozzáfűzte a saját emlékeit. A From Here to the Great Unknown című könyv október 8-án jelent meg angol nyelven, amelyből több érdekes részletre is fény derül Lisa Marie Presley múltjával kapcsolatban. A mű elkészüléséhez segítséget nyújtottak azon többórányi hangfelvételt tartalmazó kazetták, amelyeket ő maga készített, felelevenítve élete legfontosabb momentumait.

A kötetben Lisa Marie Presley említést tesz az apjával és apja nélkül töltött gyermekéveiről, az anyjával való nem túl rózsás kapcsolatáról, továbbá Michael Jacksonról, akivel egymásba habarodtak. Ugyanakkor nem esik szó Nicolas Cage-hez és Michael Lockwoodhoz fűződő viszonyáról, illetve keveset írt zenei karrierjéről. Ennek ellenére Elvis Presley egyetlen, és elhunyt gyermekének gondolatait olvasva kissé borsódzik az ember háta, mivel már tisztában vagyunk azzal, milyen sorsra jutott. Sosem tudta feldolgozni édesapja és fia halálát, szerelemre vágyott, és várt arra a pillanatra, amikor elégedettséggel tud gondolni az életére, ám ez már sosem következhet be. Őszinte kitárulkozása pedig ennek fényében talán még szívhez szólóbb.

Lisa Marie Presley a memoár igen nagy részében édesapjához fűződő emlékeiről értekezik, köztük arról, hogy még felnőttkorában is emlékezett a koncertjeire, amelyeken olykor részt vett. Mint írta, nagyon büszke volt rá, ahogy az is jó érzéssel töltötte el, hogy ezen fellépéseken kézen fogta őt, majd kikísérte a színpad közepére. Ezt követően pedig leültették a közönség soraiban, rendszerint az énekes édesapja, Vernon mellé. Hozzátéve, élénken megmaradt benne, hogy az előadó milyen energiabomba volt, amikor énekelt. Sőt, felemlegetett egy esetet, amikor apja elment egy szülői értekezletre az iskolájába, aminek mindenki megörült, még a tanárok is.

Megjelent apám. Kiszállt a kocsiból, és igen tekintélyes ruhát viselt – fekete nadrágot és valami inget –, egy óriási övet csatokkal, ékszereket és láncokat, valamint napszemüveget. Szivart szívott. Találkoztam vele az autónál, felsétáltam vele a sétányon, és csak arra az érzésre emlékszem, ahogy mellette mentem, és fogtam a kezét

– fogalmazta meg.

Mint kiemelte a memoárban, egész gyerekkorában attól félt, hogy elveszti az apját, aminek az adta alapját, hogy sokszor látta őt olyan állapotban, ami arra utalt, hogy nincs épp a helyzet magaslatán. Olykor arccal lefelé találta őt a fürdőszobája padlóján, majd amikor megpróbált felállni, egy törülközőtartóba kapaszkodott, ami összetört, így ismét lezuhant. E traumatikus élményekre következtethető vissza, hogy írt egy verset, amiben az a mondat szerepelt: „Remélem, nem hal meg az apukám”. Visszaemlékezése szerint akkor látta utoljára élve az édesapját, amikor aznap épp rakettballozás után hazaért. Az énekes megölelte és megcsókolta, mindketten elmondták, hogy szeretik egymást, majd Presley aludni küldte a lányát. Végül a nagy felbolydulásra kelt fel, és látta, ahogy apját egy hordágyon viszik el. Ezután bement a hálószobájába, elszívott egy cigarettát – holott még csak 9(!) éves volt ekkor –, és csak egy órával később hallotta, amint nagyapja azt kiáltja: „Elment, elment.”

Úgy éreztem, véget ért az életem. Meghalt és most itt ragadtam vele

– írta Lisa Maire Presley az édesanyjára, Priscilla Presley-re utalva.

A kötetben szintén felemlegeti apja nyilvános búcsúztatóját, amelyen több százezer ember vett részt, ám állítása szerint annyira el volt foglalva azzal, hogy más bánatával foglalkozzon, hogy a saját szomorúságával nem tudott megbirkózni. Így egyedül szeretett volna maradni édesapjával, hogy elbúcsúzhasson tőle: „Lementem oda, ahol feküdt a koporsóban, hogy vele legyek, hogy megérintsem az arcát, megfogjam a kezét, hogy beszéljek vele. Megkérdeztem tőle: »Miért történik ez? Miért csinálod ezt?«”.

Szexuálisan zaklatták

Lisa Marie Presley a memoárban kitér édesanyjával való nem túl fényes kapcsolatára is, megemlítve például, hogy amikor tinédzser volt, Priscilla Presley az éjszaka közepén összepakoltatta vele a holmiját, majd a Szcientológia Egyház egyik központjába vitte, ami hírességeknek volt fenntartva. Mint írta, az első reggelen egyből leszedte a nagy tükröt a szobája faláról, majd felhívta a dílerét, akitől a kokaint szerezte, és áthívott hat-hét másik embert is. Hozzátette, ez egy négynapos tivornyához vezetett, ez idő alatt ki sem jöttek a szobából. Emellett megjegyezte, az egyház a legtöbb esetben segítséget nyújtott neki. Bár a módszereiket radikálisnak tartotta, és nem vallásként tekintett rájuk, azt aláírta, hogy menő művészi embereket vonzott ez a közösség, amit a saját törzsének nevezett.

Priscilla Presley kapcsán amiatt is ellenérzései támadtak, mivel elmondása szerint tízéves korában a barátja, Michael Edwards évekig szexuálisan zaklatta őt.

Azt mondta, hogy meg fog tanítani arra, mi fog történni, ha idősebb leszek. A mellkasomra tette a kezét, és azt mondta, hogy egy férfi meg fog érinteni itt, aztán a lábaim közé tette a kezét, és azt mondta, hogy itt is meg fognak érinteni téged

– írta, hozzátéve, a férfi ezután megcsókolta, és távozott.

Mikor édesanyja tudomást szerzett erről az esetről, odahívta őt, hogy Edwards bocsánatot kérhessen tőle, mire a férfi azzal védekezett, hogy Európában így tanítják a gyerekeket. Annak ellenére viszont, hogy az előbb említett esetre fény derült, a zaklatás nem maradt abba. Lisa Marie Presley felelevenítése szerint megesett, hogy elfenekelte őt és rászólt, hogy ne nézzen oda – a fenekelésnek egyébként nyoma is maradt a hátsóján. Mint hozzátette, gyanította, hogy azért kötelezte erre, mert közben önkielégítést végzett. Amikor pedig Priscilla Presley újra és újra konfrontálódott partnerével a történtek miatt, Edwards azzal takarózott, hogy részeg volt, vagy egyenesen azt állította, hogy a fiatal lány flörtölt vele – az énekesnő hozzáteszi, hogy ezekben az években még mindig csak 11-12-13 éves volt. Sőt egy alkalommal Edwards amiatt panaszkodott, mert Presley a fehérneműjét a szárítón felejtette, aki erre úgy vágott vissza, hogy: „Már nem mintha ne élveznéd”. A férfi erre válaszul egy étkezőszéket vágott hozzá, hátba ütve őt.

A gyógyszer és a drogok rabja

Ahogy Lisa Marie Presley felidézte, a gyógyszerfüggősége ikerlányai, Finley és Harper Vivienne születése után alakult ki 2008-ban. Kezdetben receptre írtak fel neki opiodalapú gyógyszereket, amelyeket aztán szórakozás céljából egyre gyakrabban fogyasztott, amíg az át nem fordult sóvárgásba és függőségbe, mivel nem tudta letenni a gyógyszert. Mint kiemelte, a legrosszabb időszakban napi 80 tablettát fogyasztott, mivel azt érezte, egyik gond jön a másik után, és már nem bírt el több problémát. Állítása szerint gyakran utazott Gracelandbe, hogy édesapja ágyában aludjon, és kétségbeesetten vágyott arra, hogy kapcsolatba lépjen vele. Ezt az érzést ahhoz tudta hasonlítani, mint amikor valaki annyira elveszve érzi magát, hogy egyből a templomba rohan segítséget kérni Jézustól.

Az egészsége a függősége hatására viszont egyre csak romlott, amihez a gyógyszerek mellett a drog is párosult. A kötetben úgy fogalmaz, egyszer például busszal mentek Nashville-ből egészen Los Angelesig fiával, Ben Keough-val és ikerlányaival, pusztán azért, hogy drogozhasson az úton.

Azért vezettünk, mert egész idő alatt kokainozni akartam, és nem tudtam volna, ha repülőn ülök. Még abban sem hittem, hogy egyáltalán átjutnék a reptéri biztonsági ellenőrzésen

– írta.

Michael Jackson szűz volt

Az énekesnőnek élete során több férfi is volt az életében, köztük Nicolas Cage és Michael Lockwood, akikről nem ejt szót a könyvben, ám Michael Jacksonról már annál inkább. 1994-ben jöttek össze, miután elvált első férjétől, Danny Keough-tól, és az énekes szerelmet vallott neki egy Las Vegas-i útjuk során. Közölte vele, hogy fülig beleesett, azt akarja, hogy összeházasodjanak és gyerekeik legyenek. Presley kiemelte, ez annyira meglepetésként érte őt, hogy azonnal nem is tudott mit reagálni, majd ráismert arra, hogy ő is beleszeretett. Ahogy az is váratlan fordulat volt, amikor Jackson kijelentette, hogy még szűz.

Azt hiszem, megcsókolta Tatum O'Nealt, és volt valami Brooke Shieldsszel, de a csóktól eltekintve nem volt testi érintkezés. Azt mondta, hogy Madonna is megpróbált egyszer összejönni vele, de nem történt semmi. Megijedtem, mert nem akartam rossz lépést tenni

– tette hozzá.

Mint megjegyezte, végül az énekes kezdeményezte az első csókot és együttlétet is. Bár Presley azt feltételezte, várni szeretne vele a nászéjszakáig, Jackson nem szeretett volna, ami meglepte őt. A pár végül 1994 májusában házasodott össze, amikor az énekes 35, míg ő 25 éves volt – két éven át, 1996 augusztusáig alkottak egy párt. Az énekesnő visszaemlékezése szerint a kapcsolatuk korai szakasza igen idilli volt, a nászútjuk Orlandóban volt, minden második nap Disney Worldbe mentek, kiemelve, soha életében nem volt többé olyan boldog, mint ebben az időszakban. Jacksonnal kapcsolatban úgy fogalmazott, olyan energiát sugárzott, amihez hasonlót csak az édesapjánál érzékelt. Azon gyermekmolesztálási vádakkal kapcsolatban pedig, amelyek Jacksont érték, azt állította, sosem tapasztalt ilyesmit, és meg is ölte volna, ha azt látta volna, hogy nem megfelelően közeledik a gyerekekhez.

Tudta, hogy mentális gondokkal küzd

Ahogy gyermekeit illetően az énekesnő kiemelte, az anyaság által talált rá igazán magára. Riley-ra vonatkozólag pedig megjegyezte, azután fogant meg, hogy abortuszt hajtottak rajta végre, amelyet a legostobább dolognak nevezett, amit életében tett. Így később szándékosan újra teherbe esett, kiszámolta, mikor lesz peteérése, majd találkozott korábbi párjával, Danny Keough-val (akivel az abortusz után elváltak útjaik): „Danny tudta, hogy el kell vennie feleségül. Csapdába csaltam. Nem szerettem volna, de megtettem”. A párnak összesen két gyermeke született: Riley és Benjamin – míg Finley és Harper Vivienne az énekesnő Michael Lockwooddal kötött házasságából születtek.

Ahogy arról az Index is beszámolt, Lisa Marie Presley fia, Ben Keough 2020-ban öngyilkosságot követett el, amivel kapcsolatban azt írja a memoárban, hogy már két héttel a tragédia előtt szólt neki, hogy nincs rendben lelkileg és mentális egészségügyi problémái vannak. A fiú testvére, egyben a könyv másik szerzője, Riley Keough ennek kapcsán úgy fogalmazott, az alkohol- és drogfüggőség miatt már túl későn ismerte fel, hogy depresszióssá vált.

Nem járt terápiára, egyszer sem. És biztosan nem kísérelt meg korábban öngyilkosságot – se túladagolást, se semmit. Nem volt segélykiáltás

– írta Riley Keough, hozzátéve, a történtek ellenére édesanyjuk, Lisa Marie Presley igyekezte megőrizni józanságát, de valójában mind tudták, hogy abba fog belehalni, hogy összetört a szíve.

Az énekesnő nehezen tudta túltenni magát fia halálán, különösen amiatt, mert azt érezte, nagyon hasonlított az apjára, Elvis Presley-re. Elmondása szerint még úgy is nézett ki, mint ő, ami megijesztette. Bár ezt sosem árulta el neki, mert nem akart túl nagy nyomást helyezni rá. A könyvben azt állítja, nagyon közel álltak egymáshoz, mindent elmondott neki, így hasonló kapcsolatban voltak, mint anno édesapja az ő édesanyjával. „Ez egy kib*szott generációs körforgás. Gladys annyira szerette az apámat, hogy halálra itta magát, aggódva érte. Bennek egy k*rva esélye sem volt.”

Lisa Marie Presley végül fia halálát követően két hónapon át az otthonában tartotta a holttestét szárazjégen, egy 12 fokos szobában. Elmondása szerint teljesen hozzászokott, hogy ott van, és törődött vele, bár azt elismeri, hogy valószínűleg sokan viszolyognának ettől. Hozzátette, azért tudta mindezt véghez vinni, mivel Kalifornia államban nincs olyan törvény, amely szerint azonnal el kell temetni valakit. Ugyanis időbe telt, mire eldöntötték, hová temessék el. Az énekesnő és lánya, Riley végül a kulcscsontjukra és a kezükre tetováltatták Ben nevét is, éppúgy, ahogy az övék is szerepelt Ben testén. Mivel a tetoválóművész pontosan tudni szerette volna, hogyan fest a rajta lévő tetoválás, Lisa Marie Presley bekísérte őt a szobába, ahol a fiú feküdt, majd a koporsót kinyitva mutatta meg neki. Riley Keough kiemelése szerint ez volt az a pillanat, amikor rádöbbentek arra, el kell őt engedniük.

(Borítókép: Lisa Marie Presley 2013. szeptember 10-én Los Angelesben. Fotó: Lisette M. Azar / Getty Images)