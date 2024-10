Fischer Gábor: Bármilyen váratlan lépést tesz az RTL, azonnal tudunk reagálni

Maratoni küzdelemre készülnek a TV2-nél az őszi szezonban, amit rögtön két, egzotikus helyen forgatott realityvel indított a csatorna. A show-műsorokra sem kellett sokat várni, a hónap első felében hétvégenként dupla adásokkal jelentkezett a Sztárban Sztár All Stars, majd a vasárnap estéket átvette a Megasztár hetedik évada. Fischer Gábor állítja: rendesen betáraztak az év hátralévő részére, és bár van egy alaptervük, fel vannak készülve a versenytárs váratlan lépéseire is. A TV2 Csoport programigazgatója azt is elárulta, hogy az eredeti stratégiától eltérően a nagy siker miatt jövőre biztosan visszatér az Ázsia Expressz és a Kísértés, de kérdésünkre arra is reagált, hogy a volt igazságügyi miniszter valóban kapott-e felkérést a Dancing With The Starsba.

Óriási a csata a két legnagyobb kereskedelmi televízió között az őszi szezonban, amire mindkét csatorna rendkívül változatos programkínálattal készült. Nemrég Kolosi Péterrel, az RTL Magyarország tartalomért felelős vezérigazgató-helyettesével beszélgettünk erről, megkeresésünkre pedig most a TV2 Csoport programigazgatója is elárulta, mi mindent tartogatnak az év hátralévő hónapjaira. Fischer Gábor többek között elmondta, hogy

milyen stratégiával állították össze az őszi műsorrendet;

milyen következtetéseket vonnak le az eddigi eredményekből;

miért nem az X-Faktorral mérkőzik meg a Megasztár;

miért került duplán adásba két hétvégén keresztül a Sztárban Sztár All Stars;

valóban felkérték-e Varga Juditot, hogy szerepeljen a Dancing with the Starsban;

mit szólnak ahhoz, hogy több arcuk is a konkurenciához igazolt;

miért vették elő a Legyen Ön is milliomos!-t, ráadásul Palik Lászlóval;

mire lehet számítani a Győzike show folytatásától;

és hogy a műsorok frontján ő maga mit vár az elkövetkezendő pár hónaptól.

A szakember a fentieken kívül bejelentette: 2025-ben új évaddal tér vissza az Ázsia Expressz és a Kísértés című reality.

Tavaly nagyon jól teljesített a csatorna, több mint 20 év után sikerült átvenniük a vezetést az RTL-től. Idén viszont az év első felében mintha kicsit elengedték volna a gyeplőt.

A tavalyi az elmúlt 22 esztendő legjobb éve volt, szinte minden bejött, amit elterveztünk. 2024-re már vállaltunk kockázatokat, illetve voltak olyan lépéseink, amelyekre külső tényezők kényszerítettek, de piacvezető csatornaként muszáj kísérletezni, mert ha mindig ugyanazt csinálod, előbb-utóbb lecsúszol az első helyről. Voltak formátumok, amelyek nem hozták olyan mértékben az elvárásainkat, de nyilván a történtekből tanultunk. A Házasság első látásra viszont, amelynek megvalósításáért jómagam már 5–6 éve küzdöttem, egy elképesztő sikertörténettel koronázta meg a TV2 első félévét. Ez azért fontos eredmény, mert a formátummal hosszabb távon számolunk, az eredeti tervektől eltérően pedig már idén ősszel képernyőre kerül újra. Továbbá főműsoridőben mutatkozott be az év elején a Kincsvadászok is, ami óriási siker lett, pedig a bejelentéskor még senki nem hitt abban, hogy ez a formátum nagy csatornán ebben az idősávban egyeduralkodó lehet. Összességében azt gondolom, az első félévben a hosszú távú sikerek megtartásához szükséges tapasztalatokat kellett megszereznünk. Egyébként egy szoros, kiegyensúlyozott verseny van a két csatorna között, és most már mindenki a hátralévő hónapokra koncentrál – bármi is történt eddig, csak az számít, ki nyeri meg az őszt, mert az koronázza meg az egész évet. Mi teljes erőbedobással azon vagyunk, hogy a harmadik egymást követő őszi szezont is megnyerjük, mert így mindenki számára egyértelművé válik, hogy ez már egy új TV2.

Már az első napokban is rendesen rástartoltak az őszre – két realityt is elindítottak, miközben az RTL az egyik legsikeresebb műsorával, a Sztárboxszal támadt, illetve Majkát és Sebestyén Balázst a Kalandra fal!-ban közös erővel vetette be. Az Ázsia Expresszel viszont egyik tartalom sem bírt, bár az is igaz, hogy a vasárnap esti átfedés alatt a Sztárbox meccsei még nem kezdődtek el.

Azt hiszem, ez nem nekünk szóló kritika, hogy nem volt az Ázsia Expressz ellen mérkőzés. A versenytársunk az általa előállítható legerősebb tévéműsorokkal és közreműködőkkel szerintem picit erősebb rajtot tervezett, mint a TV2, aminek nyilvánvalóan az volt az oka, hogy az elmúlt két őszi szezon folyamán a második helyen végeztek, így nekik kell bizonyítani. Mi alapvetően egy hosszú távú maratoni küzdelemre készültünk szeptember 1. és december 31. között, ezért inkább egyfajta bemelegítéssel akartunk indulni, ennek ellenére már az első napokban csodálatos eredmények fogadtak. Eddig mindenkitől azt hallgattam, hogy a Sztárboxot lehetetlen megverni, nem is tagadom, hogy sok fejtörést okozott, mit kellene adni ellene. Az első szeptemberi vasárnapon viszont az Ázsia Expressz győzedelmeskedni tudott, mind a teljes lakosságban, mind a kereskedelmileg fontos célcsoportokban felette. Ez azért fontos, mert bebizonyítottuk,

ha tudjuk, mivel állunk szemben, és az ellen egy erős tartalom kerül képernyőre, akkor a produkció igenis verhető.

Ha valaki egy műsorról készítőként azt gondolja, nem lehet legyőzni, akkor indul meg a közép- vagy hosszú távú bukása. Ezt saját tapasztalatból is tudom. Nyilvánvalóan azért indítottuk vasárnap az Ázsia Expresszt és a Kísértést, ami egyébként a teljes lakosságot vizsgálva szintén megverte a Sztárboxot, mert szerettünk volna nézőket gyűjteni a hétköznapokra is, hiszen az RTL-en egy legendás vetélkedő tért vissza két meghatározó férfi műsorvezetővel. Az Ázsia Expressz végül nézettségben magabiztosan maga mögé utasította az RTL-nek ezt az egyik legerősebb próbálkozását is, és a későbbiekben is jóval többen választották a TV2-t, mint a Kalandra Fal!-at.

Akkor az, hogy az első hétvégén nem show-műsorral indultak, nem azt jelenti, hogy későn ébredtek volna a konkurenciához képest.

Nem. Mi így terveztük és raktuk össze az egész évet, amit én most is jó döntésnek tartok. Aki információk hiányában volt, persze nevezheti ezt a lépést vakmerőnek, de a nézettségi adatok alapján eddig minden húzásunk bejött – mind 18–49-ben, mind 18–59-ben, mind a teljes lakosságban egész nap és főműsoridőben is megnyertük a szeptemberi hónapot. Pedig nem lehet azt mondani, hogy gyenge ellenfelek kerültek megmérettetésre a műsorainkkal szemben, és az RTL gyakorlatilag 4-5 különböző formátumot is kipróbált ez idő alatt – az előbb említett Kalandra Fal! csak rövid ideig került képernyőre, és az utána sugárzott Kabát FC is elég alacsony érdeklődésre tett szert, de a Ford Boyard esetében is inkább az Ázsia Expresszt választották az emberek. Ez egy erős gerincet adott a TV2-nek, a Kísértéssel együtt igazából domináltuk a hétköznapi estéket, ami fontos eszköz volt a hétvégi nagy csatákhoz is. Az Ázsia Expressz első adásának vasárnap esti sikere esetében egyébként mindenki azzal érvelt, hogy egy olyan idősávba került, amikor még nem volt tényleges boksz az RTL-en, de azért ne felejtsük el, hogy két héttel később már egy Sztárban Sztár All Stars is meg tudta verni a teljes adásidejében, a Megasztár pedig szeptember 22-én gyakorlatilag kiütötte a nézettségi versenyből a Sztárboxot. Visszatekintve az előző hónapra, azért az jól látszik, hogy a nézők igényelték, hogy folyamatosan újabb műsorok jelenjenek meg, és annak ellenére, hogy a konkurencia az összes létező tartalmát bedobta, szerintem mi egyértelmű győzelmet arattunk szeptemberben.

Épp ezért már most be tudunk jelenteni két olyan műsort, ami jövőre biztosan visszatér: az egyik a Kísértés, a másik pedig az Ázsia Expressz, amit 2025-ben eredetileg pihentetni szerettünk volna, de akkora az igény rá, hogy forgatunk egy újabb évadot két rendkívül izgalmas útvonalon, Malajziában és Indonéziában.

Októberre fordulva szerintem nagyon kiegyensúlyozott lesz a küzdelem a két csatorna között. Én azért továbbra is próbálok majd meglepő lépéseket is tenni, mert ha mindent úgy csinálnék, ahogy mások várják, akkor arra meglenne az ellenszer.

Nekem az is annak számított, hogy a Megasztár vasárnapra került, mert ha a műfajokat nézzük, inkább az X- Faktor a párja.

Mi valódi alternatívát akarunk nyújtani minden egyes napon, az elmúlt években ugyanis azt vettem észre, hogy amikor a TV2 vagy bárki más így tesz a piacon, arra fogékonyak a nézők. Pontosan ezért kerülnek a műsorok más sorrendben képernyőre nálunk, mint ahogy azt mindenki várta.

Akkor a nagyon erős Sztárboxszal szemben önök szerint a Megasztára valódi alternatíva.

Én ebben bízom, és eddig úgy tűnik, igen. A Megasztár a TV2 és a magyar televíziózás egyik legemblematikusabb brandje, ami gyakorlatilag az X-Faktor térnyerésével tűnt el a képernyőről. Az elmúlt években időről időre felmerült, hogy visszahozzuk, aminek most jött el az ideje, mert vannak olyan szakembereink, akikkel úgy tudtuk elképzelni a produkciót, hogy az alkalmas legyen arra, hogy 2024-ben műsorra tűzzük. Nagyon fontos, hogy van egy erős nosztalgiavarázsa, ami miatt az embereket érdekli a produktum, persze meg kell felelnie az aktuális televíziós kihívásoknak is, mert ugyanaz a Megasztár, amit annak idején láthattak a nézők, ma már egy picit kevés lenne. Végignéztük egyébként a világszerte bizonyító, új zenei tehetségkutatókat is, de egy ismeretlen műsor nem biztos, hogy Magyarországon tömegeket érne el. A Megasztár egy erős név, sokan kíváncsiak rá – én magam is rengeteg visszajelzést kaptam, mennyire jó, hogy visszahoztunk, a zsűrizésre felkért előadóművészekkel pedig sikerült lefednünk minden olyan szempont- és célrendszert, amivel egy tehetségkutató ítészeinek rendelkeznie kell.

A kérdésre visszatérve, mi mindig azon vagyunk, hogy a műsoraink önmagukhoz képest potenciálisan a lehető legjobb eredményt produkálják, de igazából én most egyben tekintek a szeptember 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra. Van egy stratégiánk, amellyel szerintem maximális eredményt érhetünk el akkor is, amikor szorosabb lesz a verseny. Mi az őszt szeretnénk megnyerni, amire a versenytárs is nagyon komoly produkciókkal készült – nem szabad azt gondolni, hogy mindig tudunk győzni, épp ezért

úgy építettük fel a programkínálatot, hogy az elejétől a végéig legyen muníció, várakozás és épülés.

A Sztárbox erős ellenfél, de azért a tavalyi eredményéhez képest már az első adás is kisebb érdeklődést váltott ki úgy, hogy nálunk este kilenc óráig volt csak saját gyártású tartalom. Nyilván azóta nyílt sisakos küzdelem zajlik, de ahogy említettem már a Sztárban Sztár All Stars második adása is megverte a formátumot. A Megasztár eddig adásba került mindhárom válogatója pedig mindhárom kiemelt korcsoportban nyerte az idősávját a Sztárbox ellen.

A Sztárban Sztár All Stars, ugye, az indulásakor két hétvégén keresztül szombaton és vasárnap is képernyőre került. Miért tartották jó ötletnek a dupla adásokat?

Egyrészt, mert 24 előadó párbajozott egymással, és szükségünk volt erre a négy egymáshoz nagyon közel sugárzott epizódra ahhoz, hogy kialakuljon egy szűkebb mezőny a műsorban. Másrészt én nagyon bíztam abban, hogy az a módszer, amit a korábbi években a Sztárban Sztár leszek! felvett adásainál alkalmaztuk, az All Stars esetében is működik, és a duplázás fokozza majd az érdeklődést, illetve beszédtémát ad a nézőknek hétvégére. Reméltem, hogy az adások megfelelő alternatívát jelentenek a versenytárs kínálatához képest azzal, hogy szombaton abszolút A kategóriás sztárokat lehet látni egy civil zenei tehetségkutatóval szemben, vasárnap pedig az lesz az igazi szórakoztatás, hogy hazai sztárok a legnagyobb slágereket éneklik, ahelyett, hogy egymás fogát vernék ki.

Azért a szombat esték az X-Faktor miatt továbbra is nagy falatnak számítanak.

Természetesen a Sztárban Sztár All Stars alacsonyabb számokat hoz, de ne felejtsük el, hogy az X-Faktor esetén igazából még az is mindegy, ki ül a zsűriben, mert mindig is fel tudta mutatni ezeket az eredményeket. Szerintem mi önmagunkhoz képest szombaton erősödő fázisban vagyunk, és azért az lehetetlen elvárás, hogy minden nap minden sávot megnyerjünk. Arra törekszünk, hogy azokat a műsorokat, amelyek verhetetlennek tűnnek, egyre inkább megközelítsük, jobb esetben pedig megtaláljuk rájuk az ellenszert. Ez egy folyamatos tendencia, ami azt mutatja, hogy a TV2 is egyre nagyobb erőket fektet a szombati napba.

A hamarosan induló Dancing with the Starsnak nagyobb esélye lehet a harcban?

A koncepció az volt, hogy a Sztárban Sztár All Stars próbáljon nézőket szerezni, alternatívát nyújtva az X-Faktorral szemben. Ezzel a műsorral egyébként a TV2 nagyon meg van elégedve, mert ha vasárnap lenne, akkor nyerne. De nekünk az a célunk, hogy a szombat estéket előkészítse a Dancing with the Starsnak, ami, azt gondolom, hogy az X-Faktor élő show-jaival szemben tényleg valódi alternatíva tud lenni. Év végére mindenki látni fogja, miért volt ez a sorrend.

De aki az elejétől követi az X-Faktort, miért hagyná félbe egy másik műsor miatt?

Ha a legutóbbi széria számait nézzük, akkor látszik, hogy az élő adásokat kevesebben nézik, így inkább a válogatók számítanak kemény diónak. Nekünk már az is nagy sikernek számítana, ha szoros versenytársak lennénk, mert aki megnézi az egész heti teljesítményt, a TV2 hétköznap esténként azért nagyon stabilan nyer.

Nemrég felröppent a hír, hogy Magyar Péter volt feleségét, a korábbi igazságügyi miniszter Varga Juditot is felkérték a táncos műsorba, csak nem vállalta. Ez igaz? Ha igen, hogy került szóba, és miért mondott nemet?

A TV2 a Dancing with the Starst kiemelten kezeli. Törekszünk arra, hogy szezonról szezonra különleges nevek is felbukkanjanak, több ilyen jelölttel beszélünk, de a kilétüket mindig bizalmasan kezeljük. Ez a garancia arra, hogy a jövőben is fel tudjunk mutatni érdekes neveket a produkcióban.

Ha már arcok – decemberben nagy meglepetést okozott, hogy Majoros Péter Majka 16 év után visszaigazolt konkurenciához, ráadásul Pápai Jocit is magával vitte. A tavaly még TV2-s, ám eredetileg RTL-felfedezett Tóth Andi és Valkusz Milán is mentorként tűnt fel az X-Faktorban, de Gelencsér Tímea is a versenytársukhoz szerződött. Mintha megfordult volna a korábbi gyakorlat, és most nem önök vinnék el az RTL arcait, hanem fordítva. Ezt hogy értékeli?

Természetes folyamat a piacon, hogy amikor egy csatorna olyan erős lesz, mint amilyen a TV2 tavaly volt, a versenytárs pozíciót vált, és megkörnyékez képernyősöket, hogy a helyzet változzon, főleg, ha a saját műsorvezetői gárdájának fejlesztése nem hozott látványos sikert az elmúlt években. Ilyen lépésekkel a hátrányt gyorsan le lehet dolgozni. A TV2 is így tett korábban. Ugyanakkor ez még nem garancia az egyértelmű sikerre, a képernyősök mellett szakemberek összehangolt munkájára is szükség van. Nyilván a képernyő limitált, bármennyire is szeretnénk, nem tudunk mindig mindenkinek lehetőséget adni. Mi arra törekszünk, hogy ezt a terméket, amit TV2-nek hívnak, a lehető legtöbben nézzék, és hogy az itteni kollegális és szakmai légkör esélyt adjon minél több embernek a hosszú távú, egyéni céljai megvalósítására. Az élet majd megmutatja, ki dönt jól vagy rosszul.

Térjünk át kicsit más típusú műsorokra. Korábban a tudásalapú vetélkedőkben nem igazán hittek, most mégis lesz két olyan tartalom, amely a logikára, tájékozottságra, illetve a tudásra alapoz. Nemrég derült ki, hogy az 1% Klub mellett visszatér a nagy múltú Legyen Ön is milliomos!. Benne van esetleg az is, hogy az RTL-nél jól szerepelt Az ugrás, vagy már korábban eltervezték, hogy visszahozzák a konkrétan tudásalapú vetélkedőket?

A Legyen Ön is milliomos! elindításának semmi köze nincs ahhoz, hogy milyen pillanatnyi sikereket értek el az RTL-en futó pár hetes vetélkedők. Mi már akkor elkezdtünk ilyen típusú műsorokkal foglalkozni, amikor még nagyon idegenkedett tőle a magyar piac. Szerintem pont jókor éreztünk rá, mikor kell elkezdeni a vetélkedőkhöz visszanyúlni, amit a Szerencsekerék nézettsége abszolút igazol. A két formátum hasonló sikertörténet a világban, és az utóbbi időben egyébként is azt látjuk, hogy a nézők fogékonyabbak a klasszikus értelemben vett televíziózásra. Év elején is bebizonyosodott például a Kincsvadászokkal, hogy igénylik a picit visszafogottabb műfajokat. Ezért döntöttünk úgy, hogy ismét teret adunk a Legyen Ön is milliomos!-nak, és megnézzük, vajon 2024-ben milyen mértékben kíváncsi rá a közönség. Nem egy hirtelen jött ötletről van szó – mielőtt visszahozunk egy formátumot, évről évre érlelgetjük, mert fontos az időzítés, és a műsorvezető személye is. Palik László esetében ez most egy érdekes találkozás, hiszen ez a műsor komoly karizmát igényel. Ez nála megvan, innentől rajta áll, képes-e újjáéleszteni ezt a legendás vetélkedőt úgy, hogy az embereket érdekelje. Szerintem nagyon kevés olyan tévénéző van Magyarországon, aki nem szeretné Palik Lászlót látni ebben a stúdióban, ahogy felteszi az első kérdést 10 ezer forintért, és a végén kíváncsian várni, hogy elhangzik-e az utolsó kérdés 50 millió forintért.

Palik Lászlóhoz akarva-akaratlanul is elsősorban a sportot köti az ember. Mennyire lehet hiteles kvízmester szerepben?

Palik László is Vitray-tanítvány volt, továbbá a lexikális tudása, műveltsége és olvasottsága ideális jelöltté teszik, de majd a nézők eldöntik, mennyire hiteles ebben a szerepben.

Bár minden részletet nem pontosítottak, azért lehet sejteni, milyen tartalmak érkeznek még ősszel. A hírek szerint lesz Séfek Séfe, Kőgazdag fiatalok és a Password első évada is elindul. Ezekről mit lehet tudni előzetesen?

Felsorolni is komoly kihívás az összes műsort, amit korábban bejelentettünk. Azokon kívül, amelyek már képernyőn vannak, érkezik a Séfek Séfe, a Házasság első látásra, és a már említett Dancing with the Stars, de visszatérnek Gáspár Győzőék is. Ahogy szó volt róla, lesz Legyen Ön is milliomos!, leforgattuk az 1% Klubot, illetve jön a Kőgazdag fiatalok és a Password, azaz a jelszó is. De befejeztük a Farm VIP legújabb évadának forgatását is, és vannak sorozataink, mint például a S.E.R.E.G.. Úgyhogy a TV2 rendesen betárazott. A stratégiánk kész, de fel vagyunk készülve rá, hogyha bármilyen váratlan lépést tesz az RTL, azonnal tudjunk reagálni.

Említette a Gáspárékat, ami ugye a Győzike show folytatása lesz. Az utolsó évad óta azért eltelt 14 év, a gyerekek is felnőttek. Mitől lehet érdekes ennyi kihagyás után?

Én azt gondolom, hogy a Gáspár család Győzikével egy jelenség. Picit hasonló érzésem volt, mint amikor a Kőgazdag fiatalokat tavaly bejelentettük, nagyjából ugyanolyan tömegekhez jutott el az információ pillanatok alatt, és indított szóbeszédet is egyben. Aki ismeri Győzikét, vagy látta a munkásságát a korábbi produkcióban, annak nem kell izgulnia. A Gáspár család tartogat még meglepetéseket a nézők számára. Lesz nevetés bőven, ahogy az elkészült anyagok alapján a kollégáktól hallottam.

Mit gondol, melyik lesz a legerősebb műsoruk, és mit érez a legnagyobb kihívásnak ebben a szezonban?

Ezt nagyon nehéz megjósolni. Ahogy mondtam, mi folyamatosan osztottuk be az erőforrásainkat szeptembertől december 31-ig, és azt gondolom, hogy a TV2 az őszt meg fogja nyerni. Mivel éves szinten már szorosabb küzdelemre számítok, ezért minden hónapra tartogatunk bejelentéseket. A hétköznapi műsorok tekintetében azt gondolom, hogy az első időszakban lévő tartalmak kifejezetten erősek lesznek, a cél pedig az, hogy minden produkció az előző évadához képest jobban teljesítsen. Egy nagy kísérletet is tervezünk az őszi szezonban. Köztudott, hogy az elmúlt években azok a formátumok, amelyek tavasszal sikeresek lettek, de különböző okoknál fogva ősszel is képernyőre kerültek, nem feltétlenül váltották be a várakozásokat. Én abban bízom, hogy ez a régi rossz hagyomány megtörik, és a Házasság első látásra második évada ősszel is ugyanolyan jól teljesít majd, mint tavasszal. Nagyon hiszek a Megasztárban is, ami óriási sikerként tért vissza. Amellett, hogy 18–49-ben és 18–59-ben is kiemelkedő számokat hozott, a teljes lakosság körében egymilliós nézőszámot meghaladó első adása az éves műsortoplistában bekerült a top 5-ben szereplő műsorok közé, ahol csak a 2024-es foci-Eb magyar vonatkozású meccsei és döntője tudott magasabb nézettséget elérni. Szerintem lesznek még meglepetések, én nagyon szurkolok például az 1% Klubnak és a Legyen Ön is milliomos!-nak is. Összességében pedig egy izgalmas, szoros év végi hajrára számítok, azon sem lepődnék meg, ha csak az év utolsó napján dőlne el, hogy ki nyeri az évet.

(Borítókép: Fischer Gábor 2023 decemberében. Fotó: Kaszás Tamás)