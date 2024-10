Botrányba bukhat bele a zseni világrekorder?

Ha a dermesztő hidegben vagy a hőségben való túlélésről van szó, Wim Hof holland extrém sportoló emberfeletti teljesítményt nyújt, ám neki is megvan a maga baja. Volt felesége a napokban egy lapban borította ki a bilit, miszerint bántalmazta őt és a gyerekeit. Állításait különböző orvosi feljegyzésekkel és rendőrségi jelentésekkel támasztotta alá, azonban a férfi egyelőre mindent tagad.

A 65 éves Wim Hof az utóbbi években vált igazán felkapottá, miután elterjedt az általa kifejlesztett módszer, ami egy tibeti meditációs gyakorlaton alapuló légzéstechnika. Harminc-negyvenszer kell ki- és belélegezni, majd visszatartani a lélegzetet, ami állítása szerint jótékonyan hat az egészségre – olykor jégfürdőzés közben végzik ezt a folyamatot. A sportoló egyébként a The Iceman, azaz Jégember becenevet kapta, mivel különösen jól bírja a fagypont alatti hőmérsékletet, és már több rekordot is felállított. 1 óra 53 percig bírta például a jégfürdőzést, ám ezt a rekordját 3 óra 11 perccel már megdöntötte a lengyel Krzysztof Gajewski. Ahogy ő tudott korábban a legtovább úszni jég alatt is, 58 méteren át – még a szemgolyója is lefagyott –, ez a cím viszont már a horvát Valentina Cafollát illeti meg, aki idén 140 méterig húzta.

Mindemellett Hof mínusz húsz fokban, szandálban és rövidnadrágban lefutotta a maratont Finnországban, azt megelőzően pedig jégen és havon mezítláb taposva a félmaratont. Sőt, rövidnadrágban és szandálban feljutott a Mount Everest 7400 méteres magasságáig, de elmondása szerint nemcsak a hideget, hanem a hőséget is legalább ennyire jól bírja. 2011-ben például ivóvíz nélkül teljesítette a maratont a Namib-sivatagban. Wim Hof tehát nem viccel, ha a saját határai feszegetéséről van szó, ám mindehhez egy tragédia, volt neje halála segítette őt hozzá. Őt azóta is élete szerelmeként emlegeti, és ugyan ezt követően újra rátalált a boldogság, legutóbbi párjával nem békében váltak el egymástól, aminek most issza meg a levét.

Ahogy arról Hof a korábbiakban már beszámolt, 18 éves korában ismerte meg első feleségét, Olayát, akitől négy gyermeke született: Enahm, Isabelle, Laura és Michael. A nő skizofréniában szenvedett, 1995-ben öngyilkosságot követett el, magára hagyva őt és a gyerekeket, akik akkor 12, 10, 8 és 6 évesek voltak. A történtek traumatikus élményként csapódtak le bennük, miután édesanyjuk ágyba bújtatta őket, adott nekik egy-egy puszit, majd kivetette magát a nyolcadik emeleti lakásuk erkélyéről. Hof öt évvel később jött össze következő szerelmével, Caroline Hakkal. Még 1996-ban ismerték meg egymást, amikor a sportoló azzal foglalkozott, hogy falmászással kapcsolatos eseményeket szervezett gyerekeknek. Későbbi kedvese, aki akkor házas volt, felbérelte őt, majd a rá következő évben még néhányszor, és végül 2001-ben vált hivatalossá a kapcsolatuk. Akkor viszont továbbra is érzelmileg sebezhetőek voltak, és nem lábaltak ki a veszteségből. Mivel anyagi gondokkal küzdöttek és a házukban már a gázt és az áramot is kikapcsolták, végül Caroline-hoz költöztek, ami nem várt feszültségekhez vezetett.

Caroline Hak a napokban egy holland újságban tálalt ki arról, hogy a férfi tíz éven át tartó kapcsolatuk során – 2011-ben mentek szét – miképp bántalmazta őt, mennyire lobbanékony természet, illetve hogy bunkóvá vált, amikor lerészegedett. Azt állítja, hogy Hof akkor is bántotta, pofon vágta, a hajánál fogva rángatta, illetve kis híján hasba rúgta őt, amikor épp terhes volt a közös fiukkal, Noah-val. Kijelentve, 42 évesen nem akart ismét gyereket vállalni, de sarokba szorítva érezte magát. A fiút végül el is tiltották az apjától, miután a Holland Gyermekjóléti Tanács úgy ítélte meg, hogy pszichológiai értelemben a fiú sérült.

Sőt, Caroline megvádolta volt párját azzal, hogy a korábbi házasságából született egyik fiát is megtámadta. Kijelentetve, azért állt elő most ezekkel a vádakkal, mivel Wim Hof életéről egy film készül, amelynek főszerepében, a sportolót alakítva Joseph Fiennes fog feltűnni, és nem szerette volna, ha romantizálnák a történetét. A sportoló ugyanakkor tagadja, hogy erőszakosan bánt volna a családtagjaival.

Karaktergyilkosságnak tartja

Mint azt Hof a Daily Mailnek kifejtette, bár a Caroline Hakkal való kapcsolata valóban nem volt egészséges, és nem a vele töltött évek voltak a legboldogabbak az életében, ám egyáltalán nem tartja magát egy erőszakos embernek. Ezen álláspontja mellett az első házasságából született gyermekei is kiállnak, akik csak megerősíteni tudják az apjuk által elmondottakat. A férfi egyébként jelenleg az ausztrál Queenslandben él 36 éves párjával, Erinnel, akitől a hetekben fog megszületni a második gyereke.

Olyan vagyok, mint egy szikla a tengerparton. Erős maradok, mert megvan a hitem, de ezt már túl soknak érzem. Vegyes érzéseim vannak a hamis vádakkal kapcsolatban. Ez egy karaktergyilkosság

– jelentette ki.

Ezzel együtt cáfolja volt neje azon kijelentéseit is, miszerint bántalmazta, amikor terhes volt, bár azt elismerte, hogy voltak nézeteltérések közöttük. Hozzátéve, 11 éve nem találkozott Caroline-nal, akit egy manipulatív és túlságosan irányító típusnak írt le, aki agymosással érte el, hogy közös fiuk, Noah teljesen elidegenedjen tőle. Hof gyermekei alátámasztották mindezt, kijelentve, a nő lelki terrort alkalmazott apjukkal szemben, aki máig nem tudta túltenni magát a történteken. A férfi emellett tagadta, hogy megtámadta volna akkor 18 éves fiát, Christiaant, akivel szimplán birkóztak, mint apa a fiával, holott Caroline szerint a hadakozásuk monoklival és vérző orral járt. Hozzá kell tenni, hogy ebben az ügyben a hatóságok is közbeavatkoztak, így Hofnak 350 eurós bírságot kellett kifizetnie, 40 óra közmunkát kapott, illetve kéthetes lakhelyelhagyási tilalmat szabtak ki rá. Állítása szerint az esetet kövezően azonnal bocsánatot kért fiától, aki később kért egy kétezer eurós laptopot, amit meg is vett neki.

Mérgező légkör

Wim Hof mellett a brit lapnak nyilatkoztak a gyermekei is, köztük a jelenleg 37 éves Laura, aki felelevenítette, hogyan pofozta meg, húzta meg a haját és bántalmazta szavakkal Caroline, miután felhívta a figyelmét arra, hogy nem felelősségteljes még egy gyermeket szülni, mikor amúgy is túl sokan vannak már a házban. Hozzátette, hogy a nő sok lelki sérülést okozott nekik. Míg a 39 éves Isabelle kijelentette, hogy Caroline csak hamis vádakat puffogtat. Egyszer például megvádolta Laurát, hogy fellökte a lányát, pedig csak egy pár cipőben botlott meg. A 41 éves Enahm azt is felidézte, mikor apja figyelmeztette, hogy ne igyon a tejesdobozból, mert az feszültséget fog szülni. Arra pedig mind emlékeznek, amikor mostohaanyjuk azt állította, álmában látta az anyjukat az ágya fölött lebegni.

Az akkor 18 éves Enahm végül kiköltözött a közös otthonból, majd pár hónapra rá követte őt a 16 éves Laura, míg a 14 éves Laura azt állítja, őt egyenesen kivágták a házból. A 12 éves Michael összesen kilenc hónapig maradt, majd ő is csatlakozott testvéreihez. Bár Hof eleinte látogatta őket, de továbbra is Caroline oldalán maradt, aki 2002-ben lett terhes Noah-val. A férfi élete egyik legnagyobb hibájának nevezte, hogy a kapcsolatuk tíz éve alatt elhanyagolta első házasságából született gyerekeit, akik számonkérték rajta, miért nem állt ki mellettük. Mára viszont megbocsátottak neki, tudták ugyanis, hogy Caroline volt az, aki elszakította őket egymástól azáltal, hogy érzelmileg uralta a férfit, és meg akarta tartani magának.

Az egykori pár közös fiát, Noah-t illetően ugyanakkor még ennél is bonyolultabb a helyzet, mivel 2015-ben a Holland Gyermekjóléti Tanács döntése értelmében elvették Hoftól a szülői felügyeleti jogot. A holland újságban megjelent dokumentumok – amelyek többek között orvosi és rendőrségi jelentések – szerint azért, mert „pszichológiai erőszakot követett el fia ellen”. A jelenleg 21 éves Noah – aki a müncheni Bayerisches Staatsballett balett-táncosa – ugyan azt állította a szervezetnek, hogy apja azt mondta, a balett a homoszexuálisoknak való, Hof mindezt tagadta – kifejtve, 25 ezer euróval járult hozzá a fiú tandíjához. Míg Caroline üzenetét a szóvivője tolmácsolta:

Ki szeretné hangsúlyozni, hogy Hof úr legidősebb gyermekei néhány hét kivételével nem éltek velük a kapcsolatuk alatt, és nincs közvetlen tudomásuk arról, mi történt. Caroline nem ismeri el azokat a vádakat, amelyeket Hof úr legidősebb gyermekei (akik, amennyire ő tudja, mind az apjuk cégénél dolgoznak) felhoznak ellene.

Jogi lépéseket tesznek

Előbbiek fényében jól leszűrhető, hogy Wim Hofot elérte a botrány szele, ami igen súlyosan hathat az általa felépített birodalomra. Első felesége halálát követően a nulláról kellett újrakezdenie az életét, és mostanra már biztos lábakon áll. Annak érdekében viszont, hogy meg is óvja mind a jó hírét, mind az anyagi biztonságát, kész jogi lépéseket tenni Caroline Hakkal szemben rágalmazás és becsületsértés miatt. Ahogy a Daily Maillel közölte, addig is szerelmével, Erinnel közös második gyermekének a születésére koncentrál.

(Borítókép: Wim Hof 2024. augusztus 3-án Kölnben, Németországban. Fotó: Horst Galuschka / picture alliance / Getty Images)