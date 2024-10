Földes Eszter megszólalt a válásról, komoly küzdelmekről beszélt

A boxban is keményen küzdő színésznő – aki harcol önmagával, az anyaságával, válása lelki sebeivel – Palik László beszélgetős műsorában őszintén és minden manír nélkül nyilatkozott a Sztárboxról és a válás bonyodalmairól.

Földes Eszter a Palikék világa műsorban elmesélte, hogy a bokszra való felkészülésben hátráltatta a válási bonyodalommal járó szomorúság és a mentális, lelki, fizikai megroggyanás. Akkor túlélő üzemmódba kapcsolt, problémamegoldás volt, kárfelmérés és napról napra élt. Lelkileg olyan megerőltető volt, hogy fizikailag már alig tudott megmozdulni.

A színésznő elmondta, hogy kisfia, Álmos most 6 éves, és bár nem látta anyukáját bokszolni, de edzésen járt vele és olyan lelkes lett, hogy az iskolában is beiratkozott kickboxra. Palik László, Dombovári Vanda és Wágner Tamás az adásban azt is pedzegették, hogy Eszter kicsit mindenkinek kakukktojás volt a szereplők között. Erre azt válaszolta:

valahogy bevonzott a sport, sejtszinten.

Sőt, még mindig erős gyermeki énjének érését a boksz nagyban segítette – tette hozzá. De az is kiderült, bár a válás tragikus, a színésznő nem fog vádaskodni most sem, elkezdte saját magát felfejteni és az okokat kereste, miért történt a törés, miért voltak félreértések. És megkezdte önmaga felépítését.

Örökölt sors

Földes Eszter arra is kitért: nagyon érdekli, mitől válunk azzá, amilyenek vagyunk, tudunk-e ezen változtatni. Szerinte igen, de egyedül nem megy. Most már szerencsére nem tabu pszichológushoz járni, egyre elfogadottabb, és szerinte mindenkinek kéne a terápia, sőt, az oktatásban is szervesebben jelen kellene lennie a lelki segítésnek. Ő 37 évesen úgy nyilatkozott a műsorban:

Most határozom meg, ki vagyok, mit szeretnék, milyen vagyok...érzelmi szinten láthatatlan gyerek voltam, ebből kell kimászni most.

A „láthatatlan gyerekség” abból is eredhetett, hogy Eszter 16 éves koráig nem ismerte az igazi apukáját, gimnazistaként találkozott vele először, majd 6 évig nem, aztán újra 6 évig nem. És a nagy szakadék ellenére, úgy érzi, ő az, aki igazán megérti őt és tudja, ki Eszter.

Palik László kérdésére, hogy mi a véleménye a férfiakról, azt válaszolja, csodálatosak, ahogy a nők is. Édesapja, Landkammer Dániel táncos-koreográfus, akinek az ágáról van két fiú féltestvére, de nevelő apukája ágáról, a Földesről is van két fiútestvére.

A szülei szerinte mindent megadtak neki, amit csak tudtak, de nagyon nehéz szülőnek lenni. Ezzel kapcsolatban őszintén bevallja, hogy mikor az ő kisfia megszületett, akkor mintha nem is ő lett volna, aki szült, hanem az anyukája erős jelenlétét érezte. Álmos 1,5 éves volt, amikorra magabiztos és ösztönös anyának érezte magát.

A válás ellenére, a volt férjére vonatkozó kíváncsiskodásra úgy válaszol, Lovasi András igyekvő és lelkiismeretes ember.

(Borítókép: Földes Eszter 2024. augusztus 6-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)