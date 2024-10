A Puff Daddy és P. Diddy néven is ismert 54 éves férfi ügyvédjei szeptember 30-án fellebbeztek az Egyesült Államok 2. kerületi fellebbviteli bíróságához, miután két bíró is elutasította a szabadlábra helyezését. Combs szeptember 17-én három a vádiratban szereplő vádpontban is ártatlannak vallotta magát, amelyek arról szólnak, hogy üzleti birodalmát – beleértve a Bad Boy Entertainment lemezkiadót – arra használta, hogy férfi és női szexmunkásokat szállítson át az államhatárokon – írja a Sky News.

Mint arról beszámoltunk, legalább 120 szexuális áldozata lehetett P. Diddy amerikai énekes-rappernek, aki már évek óta különböző vádakkal találja szemben magát 2017 óta. Többek között Cassie Ventura, a zenész volt párja is keresetet nyújtott be ellene, mert állítása szerint P. Diddy az együtt töltött 12 évük alatt rendszeresen megverte és megfélemlítette őt – még egy videó is előkerült erről. Amennyiben bűnösnek találják, akár élete végéig rácsok mögött maradhat, de legkevesebb 15 évet kaphat. A milliárdos rapper ellen több tucatnyi férfi és nő tett panaszt az utóbbi hetekben is, és folyamatosan szólalnak meg az újabb áldozatok. Botrány ellenére ugyanakkor jelenleg többen hallgatják a dalait, mint ezt megelőzően.

Pénteken, a szeptemberi letartóztatása óta tartott harmadik bírósági meghallgatásán Combsnak azt mondták,

hogy május 5-én lesz a tárgyalása.

A hip-hop mogul letartóztatása óta a brooklyni Metropolitan Detention Centerben raboskodik, egyelőre biztosan nem kerülhet vissza házi őrizetbe floridai villájába, miután L Carter Jr. bíró egy bíró az óvadékkal kapcsolatos meghallgatáson elutasította a védelem 50 millió dolláros óvadékra vonatkozó javaslatát. A bíró úgy fogalmazott, hogy az ügyészek „egyértelmű és meggyőző bizonyítékot” mutattak be arra vonatkozóan, hogy Combs veszélyt jelent a közösségre.