Chris Brown énekes-rapper nyáron a The 11:11 Tour nevet viselő világ körüli turnéja keretében járta az Egyesült Államokat, amit megelőzően 2023-ban az Under the Influence Tourral Európa több országába is eljutott. A rapper-énekes következő fellépése december 14-én és 15-én lenne a Dél-afrikai Köztársaságban, Johannesburgban, ám nem mindenki van kibékülve az érkezésével. És nem a rajongókról van szó, mivel az eseményekre már több mint 94 ezer jegyet tudtak eladni.

Ahogy a BBC megírta, egy női érdekvédelmi szervezet, a Women for Change petíciót indított Brown fellépésének megakadályozására, amit eddig húszezren írtak alá. A szervezet ügyvezetője, Sabina Walter úgy fogalmazott, amikor meglátta a hírt, hogy az énekes Dél-Afrikába érkezik, megdöbbent, és mélységesen csalódott.

A petíció azzal a céllal indult, hogy határozott üzenetet küldjünk, miszerint nem tűrjük, hogy olyan egyéneket ünnepeljenek, akiknek a múltban meggyűlt a bajuk a nők elleni erőszakkal. Ha egy olyasvalaki, mint Chris Brown, teret kap egy olyan országban, ahol a nemi erőszak válságos szinten van, az káros üzenetet küld, vagyis hogy a hírnév és a hatalom felülmúlja az elszámoltathatóságot

– jelentette ki, utalva arra, hogy az országban a világon az egyik legmagasabb a nők ellen elkövetett gyilkosságok és a nemi erőszak aránya.

Ugyanakkor nem a Dél-afrikai Köztársaság lenne az első ország, ahol az előadó nem tudna érvényesülni, mivel kitiltották már az Egyesült Királyságból, Ausztráliából, Kanadából és Új-Zélandról is.

A Sabina Walter által említett, Brown múltjára vonatkozó kijelentések pedig megállják a helyüket, mivel korábban pont amiatt feneklett meg a karrierje, hogy 2009-ben bűnösnek vallotta magát akkori barátnője, Rihanna bántalmazásában, akire a Grammy-díj-átadó felé menet támadt rá. Az énekesnő lila foltokkal teli arcáról abban az időben egyébként elterjedtek különböző fotók.

Az énekest végül öt év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, illetve közmunkát kellett végeznie, és rendszeresen járnia a gyűlésekre. Ahogy az is megesett, hogy könnyű testi sértés és nemi erőszak gyanújával tartóztatták le, 2016-ban pedig egy újabb nőt terrorizált.