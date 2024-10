Beigazolódott Tóth Gabi legnagyobb félelme

Új hét, új Sztárban Sztár-adás: lezajlott a nyolcadik élő show. Ahogy múlt héten, úgy most sem volt hiány a poénokból, na meg a 40 pontos produkciókból. Volt, aki megnevettette, volt, aki könnyekig hatotta a zsűrit. Négyen jutottak tovább a jövő heti döntőbe, két versenyző ment haza az utolsó előtti részben.

A műsor elérkezett az utolsó előtti adáshoz, a tizedik évad elődöntőjéhez. A jövő heti döntőbe már csak négyen jutottak tovább. Az előadók egy-egy szóló-, illetve duett produkciót adtak elő, a zsűri pedig nem győzött betelni a sztárokkal.

A nézőtéren ült Sáfrány Emese és Béres Anett, az Ázsia Expressz új nyertesei. Emese poénkodott egy sort a zsűrivel, majd kijelentette, Liptai Klaudiát nézné meg Ázsiában hátizsákban. Liptai egyébként a Sáfrány-Béres duónak drukkolt, már csak azért is, mert nők, akik végigbírtak valamit vinni anélkül, hogy folyton nyavalyogtak volna. A két versenyző elmondta, nagyon rossz emlékeik vannak a versenyről, de nagyon jó kalandnak élték meg az egészet: mindig az adott napot próbálták túlélni.

És, hogy kivel mi történt a héten? Hajós Andrásra rátört az érzés, hogy jövő héten vége a Sztárban Sztárnak, és lehet, hogy hiányozni fog neki a műsor. Stohl András szerint ez nagy dolog, mert azt hitték, Hajós színezgetni fog unalmában.

Röpködtek a maximális pontszámok

A produkciók sorát Oláh Ibolya kezdte meg, aki Bonnie Tyler Holding Out for a Hero című számát adta elő. Az énekesnő szereti ezt a dalt, bízott benne, hogy meg tudja mutatni a benne rejlő energiát. Ennek ellenére a zsűri nem volt elájulva az előadástól. A show nem volt tökéletes, kicsit lassan indult be a buli. Stohl András úgy gondolta, az énekesnőnek túl „ibis” volt a hangja, Tyler kevésbé hallatszódott ki a dalból.

Mintha nem szeretnél nő lenni a színpadon. Nincs meg a dinamika, valahogy a test nem engedelmeskedik annak, ami a szájból kijön. Valami hiányzik ebből

– mondta Liptai Klaudia, mire Oláh Ibolya bevallotta, hogy szeret nő lenni, de nagyon kevésnek érzi a felkészülési időt arra, hogy teljesen azonosuljon a karakterekkel. Az énekesnő végül 34 pontot kapott a zsűritől.

Puskás Peti lépett másodikként a színpadra, aki visszatért a színházhoz, és a Macskákból adta elő az Éjfélt. Puskás maga is szerepelt a musicalben a Grizabellát alakító Malek Andrea mellett. Liptai Klaudia szerint az énekes ezután az évad után örökké az emberek emlékezetében fog élni, annyira megérinti a közönséget:

puskás úgy kell a mai televíziózásba, mint egy falat kenyér.

Stohl Andrásnak felállt a szőr a hátán, az utolsó, kitartott énekhangot pedig lenyűgözőnek találta. Puskás Peti produkciója 38 pontot ért.

Péter Srámek ebben a szezonban már többször alakított nőt, jól is álltak neki ezek az átalakulások. Most Cherként kellett bizonyítania: a Strong Enough nagyobb falatnak bizonyult, de Srámek sikerrel vette az akadályt – bár hangzásban nem volt tökéletes, a közönség imádta a produkciót. Till Attila „Szex d’Artagnannak” nevezte az énekest, aki a dal elején és a végén jobban teljesített, a show közepe azonban kicsit gyengébbre sikeredett. Lékai-Kiss Ramóna nem értett egyet a zsűrivel, szerinte ez az előadás volt Srámek második legjobb produkciója (a Tóth Gabi-dal után). Az előadó 37 pontot kapott.

Beigazolódott Tóth Gabi legnagyobb félelme, hiszen Azahriah bőrébe kellett bújnia egy produkció, nevezetesen az Introvertált dal erejéig. Ez Azahriah egyik, ha nem a legnépszerűbb slágere.

Legjobban abban kell megerősödnöm, hogy benne tudjak maradni a ritmusban

– mondta az énekesnő, aki stopperral készült a műsorra.

„Átkozottul hosszú volt a dal, de végig bírtad. Nagyon megleptél, ez az eddigi top kettő produkcióban volt, amit eddig itt lehetett látni” – dicsérte meg az énekesnőt Hajós András, de Lékai-Kiss Ramóna is odáig volt a látottakért/hallottakért. Stohl András szerint nem létezik, hogy ezzel a produkcióval Tóth Gabi ne jusson döntőbe. Az énekesnő (aki tudott azonosulni a dal szövegével) elsírta magát az értékelés közben, végül a maximális pontszámot (40) kapta a zsűritől.

Oláh Gergő a Bee Gees Stayin' Alive című slágerét hozta el a közönségnek. Az énekes a magas hangok miatt a kislányával gyakorolta a dalt. A zsűri Hajós András kivételével álló tapssal jutalmazta az előadást. Stohl András szerint Oláh Gergő lemez minőségben énekelt és klip minőségben táncolt, Liptai Klaudia kiemelte, hogy az énekesnek minden stílus jól áll. Hajós úgy fogalmazott, Oláh Gergő megmutatta, hogy a jó produkció kulcsa a hitelesség. Lékai-Kiss Ramóna egy világsztárhoz hasonlította Oláh Gergőt, aki bezsebelte a 40 pontot.

Gubik Petra Bayer Friderika Kinek mondjam el vétkeimet? című dalát adta elő. Lékai-Kiss Ramóna megkönnyezte az előadást, mint mondta, Gubik ugyanolyan érzelmeket váltott ki belőle, mint Puskás Peti. Liptai Klaudia egyetértett zsűritársával, ezerarcú, éteri lényként jellemezte az énekesnőt. Stohl Andrásnál ő lett volna a heti győztes.

Egy ilyen kis országban, mint mi vagyunk, néha még a jó énekeseink sem énekelnek jól. Te viszont jól énekelsz

– fogalmazott Hajós András. Gubik Petra is 40 pontot kapott a produkcióra.

Erősítették egymást

Oláh Ibolya és Péter Srámek egy cuki szerelmespárt alakított a duettben. Chris Norman és Suzi Quatro dalát, a Stumblin Int adták elő. Hajós András szeretne vőfély lenni ezen az esküvőn, Stohl András és Lékai-Kiss Ramóna őrületesen szerette az előadást. Egyedül Liptai Klaudia illette némi kritikával a produkciót. Hajós kivételével mindenki 10 pontot adott a duónak, az előadók végül 39 ponttal zárták ezt a kört.

Tóth Gabi és Puskás Peti az elmúlt két hónap egyik legnagyobb slágerét, Lady Gaga és Bruno Mars Die With A Smile című dalát adták elő. A zsűri kiemelte, hogy nehéz dallal volt dolguk, mégis megugrották a feladatot. Két korszakos zsenit kellett megidézni a színpadon, a két fellépő egymás felé mutatott alázata azonban meggyőzte az ítészeket: 40 pont volt a jussuk.

Gubik Petra és Oláh Gergő Olaszországba repítette a közönséget a Ricchi e Poveri Sarà perché ti amo című slágerével. A produkció annyira tetszett a zsűrinek, hogy maximális pontszámmal értékelték.

Elsőnek Gubik Petra jutott tovább, már negyedik alkalommal lett ő a napi győztes.

Az est sztárvendégei a jövő hétfőn debütáló Kőgazdag Fiatalok szereplői voltak, akik a Csak a szoki című dallal mutatkoztak be.

A szavazás újraindítása után kihirdették a többi továbbjutót: Péter Srámek, Oláh Gergő, végül Puskás Peti kapott bizalmat a nézőktől. Puskás Peti utolsó továbbjutóként megdicsérte Tóth Gabi aznapi szereplését, de Oláh Ibolya munkásságát is elismerte.

(Borítókép: Tóth Gabi 2024-ben. Fotó: TV2 Sajtószoba)