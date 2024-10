Manuel karrierje mérföldkőhöz érkezett

Gödöllei Emánuel, azaz Manuel 2019-ben az RTL tehetségkutatójában tűnt fel. Bár az X-Faktort akkor más nyerte meg, a műsor 9. évadának mezőnyéből talán ő profitált a legtöbbet. A 24 éves rapper, énekes-dalszerző, akit a versenyben ByeAlex mentorált, a Gold Records kiadóhoz került, és pillanatok alatt beindult a zenei karrierje: miközben egyre több dalt írt, és nagyon sok pályatársával készített közös szerzeményeket, végigjárta a hazai klubokat, és egy csomó fesztiválon és városi rendezvényen is fellépett. 2022-től már saját zenekarral állt színpadra, 2023-ban pedig megjelent az első, 23 dalt tartalmazó lemeze Idegen címmel. Ugyanebben az évben megtöltötte a Budapest Parkot, ami a helyszín befogadóképességéhez mérten több mint 10 ezres tömeget jelent.

Pár év alatt ide eljutni sokak szerint talán gyors felfutásnak tűnhet, Manuel viszont, akivel a napokban a közeljövőre vonatkozó terveiről beszélgettünk, nem érzi úgy, hogy ez olyan könnyedén jött volna – szerinte nagyon sok munka van abban, hogy ezt a szintet elérte.

„Október 5-én volt a Messziről jöttem megjelenésének ötödik évfordulója, ami ugye az első dalom volt az X-Faktorban, azaz a karrieremben már a hatodik évemet taposom. Én nem gondolom gyorsnak, hogy mostanra már egy telt házas Budapest parkos bulin is túl vagyok, azért elég rendesen végigjártam a szakma összes lépcsőfokát – az X-Faktort követő két és fél hónapban minden olyan klubban felléptem, ahol Magyarországon érdemes. A Coviddal aztán nagyon lelassultak a dolgok, és mire újra engedélyezték a koncerteket, már mások, például T. Danny, a ValMar, Kkevin vagy Bruno X Spacc is megjelentek a térképen, így újabb erőfeszítéseket kellett tennem azért, hogy az érdeklődést fenntartva kialakítsam és megtartsam a saját közönségemet” – magyarázta Manuel.

Az utóbbi években valóban nagyon sok fiatal generációs előadó bukkant fel, akik jelentős tömeget képesek megmozgatni. A rapper szerint többek között ezért sem olyan könnyű a szakmában érvényesülni – meg kell küzdeni a nagyszínpadokért, ahogy az sem mindegy, milyen idősávban állhat a világot jelentő deszkákra az ember. Persze nincsenek kétségei afelől, hogy ez később még nehezebb lesz majd, hiszen új előadók mindig jönnek, miközben az ország nem lesz nagyobb.

Meg kell küzdenünk a pozíciónkért, amiben a legfontosabb talán az, hogy az ember kielégítse a fogyasztói igényeket. Ehhez az kell, hogy aktuális és releváns maradj, és olyan zenéket készíts, amelyek tetszenek a hallgatóidnak, és emellett tovább építik a közönségbázisodat

– magyarázta Manuel, leszögezve: „Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy azt a zenét, ami nekem tetszik, általában a közönségem is szereti, így az alkotásban nem kell megalkuvónak lennem. Épp ezért nem félek újítani, nagyon sok stílusban kipróbálom magam, és soha nem abból az irányból közelítem meg a dolgokat, hogy görcsösen igazodjak a trendekhez, vagy célzottan olyasmit csináljak, ami szerintem a közönségemnek tetszeni fog, hanem amit jónak gondolok, és amitől én jól érzem magam. Általában a közönségem érzi, hogy a dalaim belőlem jönnek, pontosan ezért szeretik, és mert a minőségre is mindig odafigyelek.”

Az RTL coachaként sokat tapasztalt

A zenélés mellett tavaly ősszel Manuel visszatért az RTL képernyőjére, erősítve a coachok csapatát. Azt mondja, sokat gondolkodott, hogy – pláne ilyen fiatalon – elvállalja-e a felkérést, abban sem volt biztos, hogy a megítélését majd jó irányba mozdítja, a tévében szereplő előadókkal szemben ugyanis szerinte van egy általános sztereotípia, amivel nem feltétlenül szeretné, ha őt is felruháznák. Végül egyáltalán nem bánta meg, hogy belevágott, mert sok jó tapasztalattal gazdagodott. Bár úgy gondolja, a karrierjéhez ez nem tett hozzá, de nem is volt negatív hozadéka, és legalább azt is kipróbálhatta, milyen az ítészek között helytállni egy ilyen műsorban, így ha esetleg később is kap hasonló felkérést, már lesz benne rutinja.

Hogy egyébként ő maga mennyire tartja relevánsnak a tévés tehetségkutatókat egy olyan világban, ahol a YouTube-nak, a Spotifynak és a közösségi oldalaknak köszönhetően is már be lehet indítani egy zenei karriert, arra annyit mondott:

„Szerintem egy tévés műsorból indulva is lehet karriert építeni. Nem akarom azt mondani, hogy már másképp csinálnám, az én esetemben úgy kellett történnie, hogy bemegyek az X-Faktorba. De biztos vagyok benne, hogy anélkül is sikerült volna, csak több időre és munkára lett volna szükség. Én nem bánok semmit, nekem jó, hogy így alakult. Az elmúlt években persze sokat változtak a tehetségkutatók és az erre való igény is. Én elsősorban arra buzdítanám az embereket, hogy írjanak szövegeket, és próbáljanak meg először a saját erejükből eljutni oda, ahova szeretnének, és ha ez nem sikerül, vagy úgy érzik, megrekedtek, akkor nyilván nagyon jó platform, mert óriási felületet és lehetőséget ad egy tévés műsor, ahol egyébként egy másfajta közönséget is elérhet az ember.”

Kiadót váltott és új lemezen dolgozik

Manuel karrierje eddig egyenes úton haladt, most azonban egy csavarral más irányba fordította az előadó. Ugyan tavaly ősszel a Telexnek adott interjújában még arról beszélt, hogy meghosszabbítja a szerződését a Gold Recordsszal, időközben átigazolt az Astro Musichoz, amely az év első felében új szereplőként jelent meg a piacon. A kiadóval, amit az amerikai modellre támaszkodva Varga-Szilágyi Zsolt, Sticza Gergő és Csiszár Gergő alapított, korábban az Indexen is foglalkoztunk – az iparágat megújítani szándékozó csapat elsősorban fiatal generációs alkotókkal dolgozik, olyan nevekkel, mint T. Danny, a ValMar vagy StadiumX, de hozzájuk tartozik KKevin, Bruno X Spacc és Pumped Gabo is. Hozzájuk csatlakozott most Manuel, aki az átigazolását azzal magyarázta, hogy a Gold Recordsszal már nem egyeztek az elképzeléseik.

„Egyszerűen másképp gondolkodtak a brandem felépítésével és a mechanikájával kapcsolatban, és ezért egy idő után megtört bennük a hitem. Közben láttam, hogy az Astro Music például a ValMart hogyan pozicionálja, és pénzügyileg is óriási a szakadék abban, amit a két kiadó egy-egy előadóból kihoz. Az új csapat szerintem a menedzsmenti feladatokat is jobban ellátja majd, illetve a fellépések szervezését és a szponzorációs együttműködéseket is jobban kezeli. Utóbbival a Gold Records nem foglalkozott olyan szinten, pedig ebben a felgyorsult világban egy kiadónak a szponzorációval is törődnie kellene, hiszen nemcsak az influenszerek, hanem az előadók életéhez is hozzátartozik. Amerikában például már abszolút beleivódott a zeneiparba” – magyarázta Manuel, hozzátéve: az együttműködésekre viszont mindenképp odafigyel majd, a social felületeire ugyanis rendkívül kényes, azokat kizárólag ő kezeli.

Nagyon ügyelek rá, hogy ne vállaljak olyan tartalmakat, amelyek nem összeegyeztethetők a brandemmel és azzal, amit képviselek. Ez az Astro Musicnál is így lesz, de ezzel együtt azt gondolom, velük fényévekkel többet kihozhatok magamból.

Manuel azt is elárulta, hogy hamarosan előrukkol egy új albummal. Lassan két éve dolgozik már ezen a zenei anyagon, amit télen kezd el rögzíteni. Kérdésünkre leszögezte, bár vannak, akik már nem hisznek ebben a formátumban, és inkább csak dalokat adnak ki lemezek helyett, számára még mindig sokat jelent, ha szépen, szisztematikusan össze tud állítani egy korongnyi zenei produktumot.

„Egy előadó életében azért még fontos lehet egy album. Nekem mindenképp az, s bár nem lesz akkora anyag, mint az Idegen volt, de 10-15 szám bizonyosan rákerül az új lemezre majd. Egy album azért is jó, mert meg tudja mutatni egy új oldalát az ember, és frissítheti a brandingjét – pont úgy, mint amikor az iPhone-ra megérkezik az új iOS-frissítés. Épp ezért szerintem fontos, hogy évente megjelenjen egy kisebb lemez, ami nyilván a koncerteknek is jót tesz, mert az új dalokat láthatóan jobban szereti, hangosabban énekli és jobban várja a közönség, a megújulásban tehát nagyon fontos szerepük van” – mondta a zenész.

Célegyenesben az első arénás koncert

Ha már új album, akkor a lemezbemutató koncert sem maradhat el, amelynek helyszínét és időpontját is lefixálta mostanra az előadó. Már tavaly ősszel is beszélt arról, hogy néhány éven belül szeretne egy arénát megtölteni, ez a terve pedig jövőre meg is valósul majd: második lemezét Manuel a Budapest Parknál is nagyobb helyszínen, a nagyjából 20 ezres tömeg befogadására alkalmas MVM Dome-ban mutatja be 2025. február 15-én.

Számomra nem volt kérdés, ha megvan az első telt házas Budapest Park, akkor az új lemezemet a Papp László Sportarénában vagy a valamivel nagyobb MVM Dome-ban szeretném bemutatni. Végül arra jutottam, hogy ne egy, hanem rögtön két lépcsőfokot ugorjunk, amivel meglepünk mindenkit. Biztos vagyok benne, ha egy albummal aktualitást adok a koncertnek, meg tudom tölteni a helyszínt, ezért mindent meg is teszek

– jelentette ki az előadó, megjegyezve: „Többek között ebben sem egyezett a véleményünk a Gold Recordsszal, ők ezt korainak gondolták, míg az Astro Music csapata rögtön azzal kezdte, még mielőtt bármit is mondtam volna, hogy szervezzünk egy fellépést a Dome-ba. Tényleg nagyon örülök, hogy végre olyan emberekkel dolgozhatok, akikkel egyezik a mentalitásunk és a víziónk arra vonatkozólag, hogy milyen irányba kellene vinni a karrieremet.”

Ha valakinek kétségei voltak afelől, hogy a Z generációs előadók körében már nincs akkora ázsiója egy arénás koncertnek, mert az internet világában – akár a YouTube-on vagy a szponzorációs együttműködéseken keresztül – a fellépéseken kívül is komoly profitra tehetnek szert, az bizony téved. Manuel szerint most lett csak igazán fontos, hogy ekkora volumenű koncertjeik legyenek, nem véletlenül.

A mi korosztályunkra eddig nem volt jellemző, hogy képesek lennénk arénákat megtölteni. Azt hiszem, mindannyian Azahriah-nak köszönhetjük, hogy 2023-ban a Papp László Sportarénában tartott koncertjével elindította ezt a hullámot, megmutatva, hogy igenis meg lehet csinálni. Azóta számtalan mainstream és alter előadóról tudunk, akik megugrották a saját arénájukat, épp ezért szerintem csak most lett igazán fontos, hogy ilyen koncerteket csináljunk, és jól látszik, hogy ebbe az irányba halad a szakma

– vélekedett a zenész.

Ha valóban eljut oda, egy ekkora volumenű eseményt általában minden előadó kiemelten kezel. Ez Manuel esetében sincs másként, aki ugyan a februári koncertjéről konkrétumokat még nem akart elárulni, de annyit azért elmondott, hogy vadonatúj show-val készül, és nagyon sok olyan dallal, amelyet még nem hallhatott tőle élőben a közönség – az új lemezen szereplő szerzeményeket ígérete szerint egyébként sem fogja előadni február 15-e előtt. Mindemellett a nagyszabású koncerten technikailag, zeneileg és a díszlet szempontjából is olyasmit tapasztalhatnak majd a jelenlévők, amilyet Manuel fellépésein még soha. Ennél többet azonban előzetesen nem akar szivárogtatni az első arénás bulijáról a zenész, ahogy az új lemezének pontos megjelenési dátuma is egyelőre titokban marad.

(Borítókép: Manuel. Fotó: Németh Kata / Index)