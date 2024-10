Reagált az RTL Noszály Sándor furcsa videóira

Az RTL munkatársai is figyelemmel kísérték azokat a bizarr videókat, amelyek Noszály Sándor Instagram-oldalán jelentek meg a napokban. Arról is megkérdeztük a csatorna sajtóosztályát, hogy a sokakból aggodalmat kiváltó bejegyzések után vajon láthatjuk-e még az egykori sportolót a Sztárbox ringjében.

Ahogy korábban megírtuk, Noszály Sándor az elmúlt napokban meglehetősen furcsa videókat és szöveges üzeneteket osztott meg a közösségi oldalán. A barátai közül sokan elkezdtek aggódni érte, és a kommentszekcióban próbálták felhívni a figyelmet rá, hogy az egykori sportolónak segítségre lenne szüksége.

A Blikk beszámolója szerint az egyébként jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodó Noszályt a napokban a rendőrség is őrizetbe vette, ám nem sokkal később elengedték. A korábbi teniszező egyébként most is versenyben van az RTL Sztárbox című műsorában, épp ezért megkerestük a csatorna sajtóosztályát, hogy megtudjuk, mit szólnak ahhoz, ami Noszály Sándor Instagram-oldalán látható, és vajon ringbe léphet-e még ezek alapján.

Kérdéseinkre az RTL sajtóosztálya hétfőn délelőtt az alábbi választ küldte:

Figyelemmel kísérjük Noszály Sándor videóit. Mivel az Egyesült Államokban tartózkodik, a kapcsolattartás is ennek megfelelően vagy éppen nemegyszer nehézkesen lehetséges csak, de információink szerint a héten hazatér. Ekkor lesz lehetőség arra, hogy a produkció képviselői személyesen felvegyék vele a kapcsolatot, és ennek tükrében tudjuk majd tájékoztatni a nézőket és a sajtó képviselőit.

Noszály Sándor eddig kétszer lépett ringbe a Sztárboxban. Legutóbb Pulai Imrét győzte le, akit az első menetben, alig egy perc leforgása alatt ütött ki.