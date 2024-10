Újabb rekordot dönt meg a Coldplay

A zenekar nemcsak több mint egymilliárd fontot zsebelhet be a Music of the Spheres World Tour révén, de több jegyet is adhatnak el rá, mint korábban bármilyen turnéra.

16 év kihagyás után idén három koncerttel tért vissza Budapestre a Coldplay a Music of the Spheres World Tour keretében. A világkörüli turné minden idők egyik legsikeresebbje, a brit együttes már 2022 márciusa óta úton van, és jövő szeptemberig meg sem állnak. Taylor Swift mellett a banda is több rekordot megdöntött már az elmúlt években, ám a hírek szerint egy újabbat készülnek felvenni a listára. Ahogy a Sun megírta, a Coldplay az első a brit előadók között, amelynek sikerül elérni a több mint egymilliárd fontos álomhatárt a jegybevételeket tekintve, azonban ez még nem minden.

Mint megfogalmazták, a banda akkor fogja ténylegesen megdönteni ezt a rekordot, amikor tíz napon át fognak fellépni a londoni Wembley-stadionban, ami egyben a turnéjuk lezárását is jelenti. Eddig összesen több mint 9 millió jegyet adtak el, ennyire eredményesnek pedig az utóbbi években csak Taylor Swift The Eras Tourja bizonyult.

A Coldplay egymilliárd fontot fog szerezni a Music Of The Spheres-turné révén, ami elképesztő bravúr. A koncertjeik iránti globális kereslet hihetetlen, és minden állomásra eladják az összes jegyet. A következő hónapban újabb mérföldkövet állítanak fel 10 milliós jegyeladással, ami megelőz minden más turnét. Tekintettel a Moon Music sikerére, ez is csak azt bizonyítja, hogy a Coldplay rajongótábora egyre növekszik

– jelentette ki egy forrás.

A Coldplayt egyébként ebben a rangsorban Ed Sheeran követi, akinek 2017 és 2019 között futó, ÷ Tour című koncertsorozatára 8,8 millióan vettek jegyet. A dobogó harmadik fokára pedig a U2 fért fel a 2009 és 2011 között zajlott 360° Tourral, amire 7,3 millió jegyet tudtak eladni.

Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, a zenekarnak nemrég jelent meg a soron következő, tizedik albuma, a Moon Music, amelyet már csak kettő fog követni. A banda ugyanis fontosnak tartja, hogy legyen egy határ, mivel a kevesebb néha több. Mint azt egy interjúban a Coldplay frontembere, Chris Martin kifejtette, az egyik fő ok, amiért úgy döntött, hogy visszavonul az albumkészítéstől, hogy egy nagy projekthez nagyon sok embert kell összeszedni, és szeretné, ha a többieknek lenne idejük a saját életükre is.