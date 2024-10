Eltűnt az Instagramról Noszály Sándor profilja

„Sajnáljuk, ez az oldal nem érhető el” – közli az Instagram, amikor meg akarjuk látogatni Noszály Sándor oldalát. A közösségi média óriás szerint ez azért fordulhat elő, mert hibás a hivatkozás, vagy az oldalt eltávolították.

Mivel a volt teniszező az elmúlt napokban még sorra posztolta bizarrabbnál bizarrabb videót és üzeneteit a keresett profilról, úgy tűnik, Noszály Sándor profilja eltűnt az Instagramról.

Ahogy arról az Index is beszámolt korábban, Noszály Sándor az elmúlt napokban meglehetősen furcsa videókat és szöveges üzeneteket osztott meg a közösségi oldalán. A barátai közül sokan elkezdtek aggódni érte, és a kommentszekcióban próbálták felhívni a figyelmet rá, hogy az egykori sportolónak segítségre lenne szüksége.

A történtek annak fényében különösen aggasztóak, hogy a volt teniszező jelenleg is versenyben van az RTL Sztárbox című műsorában.

A kereskedelmi csatorna az Index megkeresésére elmondta, hogy ők is figyelemmel kísérik Noszály Sándor videóit. „Mivel az Egyesült Államokban tartózkodik, a kapcsolattartás is ennek megfelelően vagy éppen nemegyszer nehézkesen lehetséges csak, de információink szerint a héten hazatér” – közölte az RTL sajtóosztálya.

Eközben a Blikk arról írt, hogy a tengerentúlon tartózkodó Noszályt a napokban a rendőrség is őrizetbe vette, ám nem sokkal később elengedték. Az aggasztó üzenetekre egyébként ő maga is reagált. Azt mondta, csak bohóckodott, ne aggódjanak érte, mert jól van. Annyit hozzátett, sokan nem tudják, milyen a nagy képernyő.

Megszólalt a férfi barátja, Vajtó Lajos is, aki elmondta, hogy a közvetlen környezetében mindenki próbál segíteni Noszály Sándoron, valamint azt is hozzátette, hogy bár lehet, hogy hihetetlen, de nem kábítószer-problémáról van szó. „Érthetetlen, ijesztő és sajnálatos, amit most látok. Két hete a boxringben találkoztunk, ott még semmi furcsát nem tapasztaltam rajta. (...) Egyszerűen nem jutok szóhoz, és nem is kívánok többet mondani erről” – fejtette ki Vajtó Lajos.