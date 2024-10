Verebes Linda: A szülési szabadságom alatt rúgott ki a Veres1 Színház

Verebes Linda színésznő hétfőn közösségi oldalán számolt be egy terjedelmes posztban arról, hogy szülési szabadsága alatt bocsátották el a veresegyházi Veres1 Színházból. Nem sokkal később a színház is reagált a színésznő posztjára, kijelentették, hogy több szerepet is felajánlottak Verebes Lindának a visszatérése utánra, és azt is hangsúlyozták, hogy igyekeztek kompromisszumra törekedve döntéseket hozni.