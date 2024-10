A Sum 41 frontembere állítja: 16 éves korában szexuálisan zaklatta a menedzserük

Deryck Whibley most megjelent memoárjában számol be arról, hogy amikor még csak zenei pályája elején járt, a Sum 41 34 éves menedzsere szexuálisan zaklatta őt. Greig Nori visszautasítja a vádakat, és hazugnak nevezte az énekest. Elképzelhető, hogy a bíróságon folytatják.

A Sum 41 együttes frontembere, a 44 éves Deryck Whibley szexuális zaklatással vádolja a banda korábbi menedzserét, a most 62 éves Greig Norit. Whibley vádjaira Nori azt válaszolta, a kapcsolat konszenzusos volt, és hazugnak nevezte az énekest.

Whibley az Instagramján reagált úgy, hogy

neki igazán nincs semmi haszna vagy öröme abban, hogy nyilvánosságra hozta a tényeket, csak meg kellett már szabadulnia a nyomasztó titoktól.

A dolog egyébként az énekes memoárjából, a Walking Disaster című könyvből derült ki, amiben Whibley leírja, hogy Nori, aki anno a Treble Charger kanadai punkzenekar vezetője volt, megismerkedésük elején ecstasyt adott neki, behívta egy mosdóba, és erőszakosan megcsókolta.

A The Times szerint a zaklatásról tudomást szerzett egy barát, aki véget vetett neki, de Nori állítólag csak a szexuális bántalmazással hagyott fel, agresszív viselkedésével nem. Például követelte, hogy a zenekar tüntesse fel őt is a dalok társszerzőjeként.

2005-ben kirúgták, Whibley azóta nem beszélt vele.

Nori azt állította, a kiskorú énekes maga kezdeményezte erőszakosan, hogy legyen köztük valami.

Whibley Insta-videójából kiderül, hogy beszélt Norival, és azt is mondta neki, perelje be nyugodtan, nem fog hazudni eskü alatt a bíróságon sem. Az is kiderült, nem tervezte, hogy felfedi a valóságot, de amikor a könyvét írta, kibukott belőle, úgy érezte, őszintének kell lennie.

A Rolling Stone-nak úgy nyilatkozott, nem azt írja, hogy visszaélés történt vele, akkor vajon bántalmazásnak tekinti? Erre úgy reagált, még csak a feldolgozás elején jár, nem tudja. „Először foglalkozom vele, és még nem tudom, mit gondoljak róla… nagyon manipulatív volt, de nem igazán értettem, mi ez az egész.”

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenes hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (H., K., CS., P. 18:00–22:00, K. 8:00–12:00, Sze. 12:00–14:00). További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.

