Meghalt Liam Payne, a One Direction korábbi énekese

A TMZ információi szerint a Buenos Aires-i CasaSur Palermo Hotelben szállt meg Liam Payne, amelynek harmadik emeleti szobájának erkélyéről szerdán kizuhant, szemtanúk elmondása alapján valamivel 17 óra után. Azt egyelőre nem tudni, hogy szándékos esetről van szó vagy véletlen baleset történt.

A portál ugyancsak szemtanúkra hivatkozva azt írja, hogy Payne korábban a szálloda halljában kiszámíthatatlanul viselkedett – összetörte a laptopját, és vissza kellett kísérni a szobájába. A Guardian és a CNN is megemlíti, hogy a fővárosi rendőrség a Palermo negyedben lévő szállodából szerdán egy „agresszív férfiról kapott értesítést, aki drogok és alkohol hatása alatt állhatott”, ám a közleményben ezt a személyt nem azonosítják Payne-nel.

A mentőszolgálat munkatársai közben már megerősítették az énekes halálát, akit a hírek szerint a szálloda belső teraszán találtak meg.

Liam mindössze 16 éves volt, amikor megalakult a One Direction. A csapat az X-Faktorban való szereplésük után 2010-ben a világ egyik legnagyobb fiúbandájává vált. 2015-ben oszlottak fel, a tagok közül az egyik fő dalszerzőnek mindig is Liam Payne-t tartották. A TMZ arra is kitért, hogy az énekes a barátnőjével, Kate Cassidy-vel érkezett Argentínába, és a hónap elején részt vett Niall Horan koncertjén, melynek alkalmával a One Direction egykori tagjai tulajdonképpen újra összejöttek. A lap forrásai szerint Cassidy 14-én hagyta el Buenos Airest, Liam Payne pedig maradt a CasaSur Palermo Hotelben megszállva.

(Borítókép: Getty Images)