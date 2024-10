P. Diddy így tervelhette ki Tupac meggyilkolását

Mint ismert, Tupac Shakur, akit máig minden idők egyik legikonikusabb előadójának tartanak, 25 éves korában, 1996. szeptember 13-án hunyt el egy Las Vegas-i kórházban. Néhány nappal korábban, szeptember 7-én az MGM Grandben megnézte Mike Tyson és Bruce Sheldon bokszmeccsét, majd közvetlenül utána koncertre indult. A rapper Marion „Suge” Knight producerrel utazott egy autóban, utóbbi vezetett, majd megálltak a piros lámpánál az East Flamingo Road és a Koval Lane sarkán, ahol rájuk lőttek. Shakurt összesen négy golyó találta el, kettő a mellkasán, valamint egy-egy a karján és a combján, míg Knightot egy repeszdarab a fején, ő könnyebben sérült. A rappert ugyan kórházba szállították, de nem tudták megmenteni az életét, és pár nappal később elhunyt. Halála okán sok összeesküvés-elmélet terjedt el, főleg azzal kapcsolatban, hogy ki tervelhette ki a megölését, így több név is felvetődött már.

Ahogy arról az Index is beszámolt, 2023. szeptember 29-én a Keefe D becenévre hallgató Duane Davist letartóztatták az előadó ellen elkövetett merénylet megszervezésével kapcsolatban, így jelenleg ő a hatóságok elsőszámú vádlottja. Elméletük szerint a lövöldözést az unokaöccsével együtt tervelte ki, miután egy kaszinóban összevesztek a rapperrel. A férfi egyébként már régóta a nyomozók látókörében volt. Egy, az életéről szóló memoárban ugyanis maga ismerte el, hogy abban a Cadillacben ült, amelyből az autós lövöldözés kitört. Sőt, azt is többször bevallotta, hogy tagja volt a bandának, amelyik megölte a rappert. Mint a kötetben kifejtette, 2010-ben beszélt Tupac haláláról a szövetségi és helyi hatóságoknak. Akkor 46 éves volt, és kábítószerrel összefüggő vádak miatt életfogytiglani börtönbüntetés várt rá, ezért beleegyezett abba, hogy tárgyal a hatóságokkal. Elmondása szerint megígérték neki, hogy széttépik a vádiratot, ha segít nekik.

Az előbb felsorolt bizonyítékok ellenére Duane Davis továbbra is ártatlannak vallja magát, és kérvényezte, hogy óvadék ellenében engedjék őt szabadlábon, amit a bíróság elutasított. A férfi ugyanakkor – valószínűleg magát mentve – megpróbált még egy nevet bedobni a kalapba. Ahogy az rendőrségi hangfelvételekből kiderült, azt állította, P. Diddy, azaz Sean Combs 1 millió dollárt ajánlott neki a rapper meggyilkolásáért. Mint kifejtette, végül nem ő húzta meg a ravaszt, hanem az unokaöccse, Orlando Anderson. Elmondása szerint P. Diddynek azért állt érdekében, hogy Shakur meghaljon, mivel akkoriban nagy háború dúlt az Egyesült Államok keleti és nyugati partja között, aminek ily módon akart véget vetni.

Ember, meg akarok szabadulni azoktól a srácoktól

– idézte P. Diddyt, hozzátéve, a gyilkosságot követően az előadó fel is hívta őt, majd hallhatóan boldog volt, miután kiderült, hogy az akció sikerült.

Nem hisz P. Diddynek

A rapper merényletben való érintettségével egyébként Tupac Shakur mostohatestvére, Mopreme Shakur is egyetért, aki nemrég a Piers Morgan Uncensored című műsorban nyilatkozott a témával kapcsolatban. Mint ismert, a gyilkosság idején igazi rapháború robbant ki P. Diddy kiadója, a keleti parton lévő Bad Boy Records és Marion Knight nyugati parton található kiadója, a Death Row Records között, a viszály évekig tartott. Mopreme Shakur elmondása szerint egyszer beszélt P. Diddyvel a felreppent pletykákat illetően, de nem biztos benne, hogy 100 százalékig igazat mondott neki. A találkozót DJ Big Boy szervezte le, ő pedig beleegyezett abba, hogy P. Diddy oldaláról is meghallgassa a történteket, ám az előadó tagadta a vádakat.

Azt mondta, semmi köze a bátyám meggyilkolásához. Erre azt válaszoltam neki: »Az igazság még nem derült ki, majd meglátjuk«. És tessék, itt vagyunk 27-28 évvel később, és úgy tűnik, tényleg van némi kétség ebben a kijelentésében, nem is beszélve az összes többi gyanúról, ami az emberekben felvetődött

– nyilatkozta, hozzátéve, szinte biztos abban, hogy P. Diddy hazudott neki.

Az előadó egyébként 2008-ban a Los Angeles Timesnak is azt nyilatkozta, akkoriban sem neki, sem Notorious B.I.G.-nek nem volt tudomása arról, hogy támadást terveznek a rapper ellen. Egyelőre a hatóságok sem hozták összefüggésbe a történtekkel őt, nem tartóztatták le, ahogy nem is emeltek vádat ellene. Mopreme Shakur szerint viszont itt az ideje, hogy minden állítást újra kivizsgáljanak. Még nyáron reppent fel a hír, hogy az elhunyt rapper családja azt fontolgatja, hogy beperelik P. Diddyt, amivel kapcsolatban egy forrás úgy fogalmazott, egyre több személy bukkan elő a férfi múltjából, akik különböző információkkal szolgálnak számukra.

Szoros a szál

Nemrég egy podcastben foglalkoztak Tupac Shakur meggyilkolásával, ahol Greg Kading nyugalmazott Los Angeles-i nyomozó is megszólt, aki anno, a rapper halálakor segédkezett a nyomozásban – illetve később Notorious B.I.G. lelövésének idején is. A férfi állítása szerint P. Diddy 1995-ben a Summer Jams turnéja anaheimi állomásán a hírhedt South Side Crips banda tagjait bérelte fel, hogy hajtsák végre a merényletet. Közéjük tartozott akkor a letartóztatott Duane Davis és annak unokaöccse, Orlando Anderson. Kading kiemelte, előbbi abban az időben kokaint árult, illetve egy angyalpornak nevezett kábítószert, amely hasonló hatással bír, mint az LSD. A szereket egy másik, igen hírhedt drogdílernek is beszerezte, a New York-i Eric Martinnak, akit Zipnek becéztek, és történetesen P. Diddy édesapjával volt kapcsolatba hozható.

A nyomozó elmondása szerint miután a rapper apja meghalt, Eric Martin kvázi a helyébe lépett, és közeli kapcsolatot alakított ki Christopher Wallace-szal (ismertebb nevén The Notorious B.I.G.). Sőt, ő lett a fia keresztapja is.

Keefe ismert egy drogdílert, aki kapcsolatban állt Puffyval és Biggie-vel, így történt a bemutatás, amikor Puffy azt mondta, hogy szüksége van némi biztonságra a nyugati parton a Suge Knighttal és a Death Row Recordsszal kapcsolatos problémák miatt

– mondta, hozzátéve, akkor lépett a képbe Zip, azaz Eric Martin, aki szólt P. Diddynek, hogy ismer pár bandatagot, akik el tudnák intézni a gondját, így bemutatta őket egymásnak, majd meg is történt a tragédia.

Végleg sittre vághatják?

Tupac Shakur megöletése csak egy a sok vád közül, amelyekkel P. Diddynek szembesülnie kellett az elmúlt években. A férfi ugyanis nagy kalamajkába került, miután többen pert akasztottak a nyakába. A rappert 2017-ben volt szakácsa, Cindy Ruela szexuális zaklatás miatt jelentette fel, majd 2023 novemberében egykori párja, Cassie Ventura nyújtott be keresetet ellene, miszerint együtt töltött 12 évük alatt rendszeresen megverte és megfélemlítette őt. Az előadónál még idén március végén tartottak házkutatást a szövetségi belbiztonsági nyomozók és más bűnüldöző szervek. Végül szeptember 16-án tartóztatták le, miután vádat emeltek ellene. A vád szerint 2008 óta „bántalmazta, fenyegette, valamint kényszerítette a nőket és a körülötte lévőket arra, hogy teljesítsék szexuális vágyait, megóvják jó hírét, és eltitkolják a viselkedését”. Emellett a vádiratban kiemelik, hogy a férfi az alkalmazottait, az erőforrásait és a befolyását a zeneiparban egy bűnözői vállalkozás létrehozására használta fel, aminek tagjai és munkatársai többek között szexuális célú emberkereskedelmet, kényszermunkát, emberrablást, gyújtogatást és megvesztegetést folytattak, valamint akadályozták az igazságszolgáltatást.

Azt követően, hogy P. Diddyt letartóztatták, újabb nők jelentkeztek a történetükkel, köztük Thalia Graves, akinek állítása szerint az előadó a biztonsági szolgálatának vezetőjével együtt megerőszakolta őt, amit videóra is vettek. Mint kiderült, a rappernek legalább 120 szexuális áldozata lehetett, bár továbbra is ártatlannak vallja magát. A napokban újabb hat keresetet nyújtottak be ellene, szexuális zaklatással és nemi erőszakkal vádolják, és azzal, hogy az érintettek italába drogot kevert. Egyikük, egy akkor 16 éves fiú 1998-ban részt vett a rapper White Partyján, ahol P. Diddy arra utasította őt, hogy dobja le a nadrágját. Azzal érvelt, ez egy rítus, amelyet meg kell tennie annak érdekében, hogy sztárrá válhasson, és hogy bebizonyítsa, egyáltalán ezt az utat akarja.

A felperesek mind kártérítést követelnek, míg P. Diddy ügyvédei a hír hallatán úgy reagáltak: „soha senkit nem bántalmazott szexuálisan – sem felnőttet, sem kiskorút, sem férfit, sem nőt”. Az előadót szexuális célú emberkereskedelemmel, kényszerített prostitúcióval, valamint csalással vádolják, mindezekért legalább 10-15 év börtönbüntetés szabható ki rá, de akár életfogytig tartó börtön sem kizárt. A rapper szeptember 17. óta a New York-i Metropolitan Detention Center börtönben van. Az ügyvédei próbálják elérni, hogy óvadék ellenében helyezzék őt házi őrizetbe, amit a bíróság eddig nem hagyott jóvá. Mint megírtuk, a harmadik óvadék iránti kérelmét jelenleg tárgyalják, ezúttal szexkereskedelem ügyében. A körzeti bíró elutasította a rapper azonnali szabadlábra helyezését, így az óvadék elfogadásáról egy háromtagú bírói testület dönt majd. Addig is a rapper biztosan rácsok mögött marad, a tárgyalását május 5-re tűzték ki.

(Borítókép: Tupac 1996-ban, P. Diddy 2023 novemberében. Fotó: Gene Shaw, Dave Benett / Getty Images)