A One Direction egyszerre volt áldás és átok

Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik és Liam Payne anno mind egyedül jelentkeztek a brit X-Factorba, ám a táborban egyéni versenyzőként kiestek volna, így egy bandát alkottak belőlük. Állítólag a One Direction név Harry Styles fejéből pattant ki, és a formáció sikeresnek is bizonyult. Végül a harmadik helyig jutottak a műsorban, ám a kiesésük ellenére ők profitáltak a legtöbbet a szereplésből az akkori versenyzők közül. Leszerződtek az X-Factor atyjának tartott Simon Cowell kiadójához, majd 2011 őszén megjelent első kislemezük, a What Makes You Beautiful. A csapból is ez a dal folyt, és ugyanezen évben debütált a legelső albumuk, az Up All Night. Innentől kezdve szinte borítékolni lehetett, hogy nagy jövő áll előttük. Az akkor 16–19 éves fiúk a tinilányok bálványai voltak, ám a pályafutásuk nem tartott túl sokáig. Legalábbis együtt.

A One Direction összesen négy albumot adott ki, amelyek mindegyike a slágerlisták élén landolt, azonban az álom csak 2015-ig tartott, amikor bejelentették, hogy Zayn Malik kiválik a bandából – azzal indokolva, hogy olyan életet szeretne élni, mint egy normális 22 éves. Az énekes viszont tavaly egy podcastben részletesebben beszélt döntése hátteréről, kiemelve, zenekartársai nem akartak újabb szerződéseket aláírni, így saját bevallása szerint volt olyan önző, hogy beismerje, saját albumot szeretne készíteni szólóelőadóként.

Nyilvánvalóan voltak mögöttes problémák a barátságunkban is. Elegünk lett volna egymásból, ha teljesen őszinte akarok lenni

– nyilatkozta.

Zayn Malik kilépése után a zenekar maradék négy énekese ugyan folytatta együtt, de csak néhány hónapig, mivel 2016-ban már nyilvánosságra került, hogy feloszlott a banda – ugyanis egyikük sem hosszabbította meg a szerződését. Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan és Louis Tomlinson azóta szólóelőadóként igyekszik megállni a helyét, utóbbi kettő egyébként az elmúlt két évben a Sziget Fesztiválon is fellépett. És ahogy az már kiderült, az ötödik tag, Liam Payne, aki a One Direction feloszlása óta szintén megpróbálta egyedül bontogatni a szárnyait, október 16-án Buenos Aires-i hotelszobájának az erkélyéről leesve vesztette életét.

Bár a banda a fiatal generáció szíve csücskévé vált, annak következtében, hogy a tagok tiniként kerültek bele a szórakoztatóipar állandó, kegyetlen körforgásába, egyszerre tapasztalhatták meg, mekkora áldás és átok is egyben, hogy reflektorfények kereszttüzében élnek. Ez a jelenség egyáltalán nem egyedülálló, mivel hasonló nyomásról számoltak be korábban azon színészek és énekesek is, akik túl fiatalon váltak hírességgé. Köztük Miley Cyrus, Britney Spears, Drew Barrymore vagy épp Demi Lovato, aki a Rocktábor című filmből lett ismert. Utóbbi ugyan még csak tini volt akkor, világsztár lévén mégis azt várták el tőle, hogy pont olyan keményen dolgozzon, mint egy felnőtt, ami komoly problémákat eredményezett. Alkohol- és drogfüggőséggel küzdött, és kis híján meghalt herointúladagolás következtében 2018-ban – a fiatal színészek megpróbáltatásairól szeptember végén egy sorozata is megjelent.

Mindenkinek megvan a maga keresztje

A One Direction tagjai is hasonló nehézségeken mentek keresztül, mint a korábbiakban felsorolt pályatársaik, és az utóbbi években mind a saját démonaikkal küzdöttek. Liam Payne még 2019-ben a Men's Health Australia magazinnak fejtette ki, hogy a zenekar óriási sikerét csak alkohollal volt képes feldolgozni. Úgy fogalmazott, a zeneipar egyik legnagyobb rákfenéje, hogy sokan küzdenek mentális problémákkal, de nem kapják meg időben a kellő segítséget.

Ugyanaz a sz*r történik mindenkivel már a 70-es évek óta. Tudod, mik a csapdák, és ha elég szerencsés vagy, mint én, és ki tudsz lépni ebből az ördögi körből, megtapasztalva, mi a normális, akkor látod a különbséget is

– jegyezte meg.

Mint Payne kifejtette, a színpadra lépést akkoriban úgy élte meg, mintha egy jelmezt húzott volna magára. A rá nehezedő nyomást alkohollal tudta tompítani, és annak ellenére, hogy jól érezte magát társaival, egy idő után túl toxikusnak találta ezt a közeget. Ahogy arról 2021-ben egy podcastben beszámolt, amíg a One Direction tagja volt, olykor öngyilkos gondolatai támadtak. Úgy fogalmazott, sok mélyponton ment keresztül, de mesterévé vált annak, hogy ezt elrejtse, és sok olyan aggálya akadt, amelyekről nem beszélt senkivel. Végül belátta, hogy vakvágányra tévedt, így letette az alkoholt, 2023 nyarán egy YouTube-videóban jelentette be rajongóinak, hogy fél éve nem ivott, illetve hogy egy rehabilitációs intézetben fog gyógyulni négy hónapon át. Úgy tűnt tehát, hogy sínen van az élete, szerelmével, Kate Cassidyvel már két éve alkottak egy párt, így egyelőre rejtély, mi történhetett pontosan – és azt sem tudni, hogy a halálában szerepet játszhatott-e korábbi függősége.

OCD és családi tragédiák

Niall Horan, aki tavaly lépett fel a Sziget Fesztiválon, szintén mentális problémákkal küzdött, a húszas évei elején szorongás gyötörte, amire csak harmadik albuma írásakor döbbent rá. Akkor ismerte fel, fogadta el és próbálta jobban megérteni az érzéseit. Emellett obszesszív-kompulzív zavarral, rövidebben OCD-vel küzd, ami egy pszichiátriai rendellenesség, és azzal jár, hogy a beteg életét az ismétlődően jelentkező kellemetlen képzeteken felül kényszeres cselekvések nehezítik meg. Az énekes ezzel kapcsolatban a Zeit Leo című német magazinnak nyilatkozott még évekkel ezelőtt, kiemelve, nála a betegség enyhébb változatát diagnosztizálták, ám az rá is jellemző, hogy csak bizonyos módon képes megcsinálni egyes dolgokat. Ha pedig nem így tesz, az stresszel és szorongással jár, ami a koncertjeire is hatással van.

Van egy előre kitalált rendszer. Mindig ugyanabban a sorrendben kell énekelnem és mozognom. Alapvetően mindent így csinálok, különben hamar ingerlékeny leszek

– tette hozzá.

Az idén Budapesten koncertező Louis Tomlinson életét nem a káros szenvedélyek nehezítették meg eddig, hanem a családi tragédiák. Édesanyját és édesapját is rákkal diagnosztizálták, előbbi leukémiában vesztette életét 2016-ban. Utóbbi veserákkal küzdött, ez a betegség saját bevallása szerint azért alakult ki nála, mert rengeteget ivott és cigarettázott. Végül sikeres műtétet hajtottak rajta végre, amely során eltávolították belőle a daganatot. 2019-ben ugyanakkor az énekest újabb csapás érte, mikor 18 éves húga drogtúladagolás következtében elhunyt – a szervezetében lévő kokain és nyugtató hatású gyógyszerek gyilkos kombinációt jelentettek. Tomlinson próbált segíteni drogfüggő testvérének, még rehabilitációs kezelésre is beíratta őt, ám a lány sokszor nem jelent meg a klinikán. Az énekes elmondása szerint korábban ő maga is szorongással küzdött, ami részben arra következtethető vissza, hogy édesanyja és húga halálát talán a mai napig nem sikerült feldolgoznia.

A szorongás a tetőfokára hágott

A könnyen jött hírnév okozta problémák egészségügyi panaszokat okoztak Zayn Maliknál is, akinek 2020-ben született meg első gyermeke Gigi Hadidtól. Az énekes egy 2017-es interjúban azt állította, hogy amíg a One Directionnel együtt zenélt, étkezési zavar és szorongás alakult ki nála. Mint megjegyezte, akkoriban az élete minden területe kontroll alatt volt, így az étkezés volt az egyetlen, ahol ő parancsolt. Akár napokig képes volt meglenni anélkül, hogy akár egy falatot is evett volna. Ám elmondása szerint ahogy sikerült visszavennie az irányítást az élete felett, az étkezése is normalizálódott. A szorongás azonban annyira úrrá lett rajta, hogy 2016-ban a Summertime Ball című turnéját is lemondta. Tartott attól, hogy nem tud majd kellően jól teljesíteni a hazai, brit közönség előtt, így pánikrohamai lettek.

Tegnap este érkeztem meg az Egyesült Királyságba, hogy fellépjek a hazámban a családom, a barátaim és legfőképpen a brit rajongóim előtt. Sajnos az elmúlt néhány hónapban az élő fellépésekkel kapcsolatos szorongásom úrrá lett rajtam. Az esemény nagyságrendje miatt pályafutásom legrosszabb szorongását éltem át

– írta akkor, amivel kapcsolatban az interjúban megjegyezte: mind emberek vagyunk, és annak ellenére, hogy sokan félnek bevallani, milyen megpróbáltatásokkal küzdenek, nem kéne elrejteniük az igazságot.

A One Direction tagjai közül Harry Styles érte el a legnagyobb sikert, legutóbbi turnéja közel két éven át tartott, az utolsó koncertre 2023 nyarán került sor. Nála tapasztalható a leginkább az a rajongás, amit a fanok anno a zenekar iránt mutattak, ugyanakkor a hírnévnek az ő esetében is megvolt a böjtje. Az énekes az együttes 2014-es, Who We Are című könyvében azt állította, kezdetben önbizalomproblémákkal küzdött, és szorongással töltötte el, ha színpadra kellett állnia, amit akkoriban még nem tudott irányítani. Később egy interjúban arról beszélt, folyamatos nyomásként élte meg a One Direction tagjaként töltött éveit, mivel azt érezte, egyetlen hangot sem ronthat el éneklés közben.



Mint 2019-ben kiemelte, csak azután kezdett el motoszkálni a fejében a gondolat hogy terápiára kéne járnia, amikor már többedjére fordult meg Kaliforniában, ahol szinte mindenki jár pszichológushoz. Elmondása szerint azt hitte, nincs szüksége rá, amit brit származásával indokolt. A koronavírus-járvány miatti leállás következtében viszont volt ideje feldolgozni mindazt, ami a bandában töltött évei alatt történt vele. Végül rávette magát, és felkeresett egy terapeutát, így rálépve az önismeret útjára már képes kezelni a szorongását. Ahogy megjegyezte, minden nap edz, egészségesen él, vigyáz az alakjára, és hasonlóképp szeretne foglalkozni a mentális állapotával is.

(Borítókép: A One Direction 2013. november 26-án, New Yorkban. Fotó: Kevin Mazur / Getty Images)