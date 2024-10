A Dancing with the Stars műsorában tervezte televíziós visszatérését Galambos Lajos, de úgy tűnik, a várva várt pillanat egyelőre elmarad, mivel a házi őrizetben lévő előadó még mindig nem kapta meg a büntetés-végrehajtástól a szerepléshez szükséges engedélyt. Belső források szerint azonban a TV2 készült B tervvel is, és felkérte Vomberg Frigyest, hogy átvegye Lajos helyét a táncos műsorban.

Hiába látott nagy lehetőséget a TV2 a házi őrizetben lévő Galambos Lajosban, úgy tűnik a trombitaművész mégsem léphet Südi Iringó oldalán a Dancing with the Stars színpadára – értesült a Blikk.

Mint az Index is beszámolt róla, nagy televíziós visszatérés volt készülőben Galambos Lajossal, aki július 1-jén szabadult a baracskai börtönből, azóta pedig reintegrációs őrizetben van otthonában, amelyet csak külön engedéllyel hagyhat el. A TV2 azonnal lecsapott az előadóművészre, és felkérte, hogy szerepeljen a csatorna nagyszabású táncos show-műsorában.

Mindez titokban történt, mivel a büntetés-végrehajtás parancsnokságától még nem kaptak engedélyt arra, hogy Lajos hétvégenként a csatorna stúdiójában táncoljon.

Galambos Lajos egyik ismerőse elmondta, hogy a trombitás mindezek ellenére szorgosan készült a visszatérésre, Südi Iringót többször is lehetett látni Lajos boldogasszonypusztai birtoka felé vezetni, hogy ott próbáljanak az élő műsorra.

Ahogy mesélte a nála dolgozóknak, nagyon tetszett neki, hogy táncolhat, teljesen új dimenzió nyílt meg a számára. Régóta ismerem, sosem volt nagy táncos, mindig irigykedve nézte azokat, akik szépen tudtak táncolni. Ennek ellenére nagy lelkesedéssel vetette bele magát a próbákba, ahogy a kerítésen kiszűrődő zenét hallani lehetett, bécsi keringőt gyakoroltak órákon át. Nem tudom, tényleg szerepel-e majd a táncos műsorban, egyvalami azonban biztos: nagyon készült már a visszatérésre, hiányzott neki a tévés szereplés

– mondta a neve elhallgatását kérő ismerős a Blikknek.

Mivel az előadó és a TV2 is reménykedett abban, hogy Lajos végül megkapja a szükséges engedélyt, az előkészületek gőzerővel zajlottak: részt vett a műsor hivatalos fotózásán is, valamint a próbákat is megkezdte. A büntetés-végrehajtás válaszára azonban hiába vártak, így a TV2 közben felkért egy másik szereplőt is Vomberg Frigyes, a Séfek séfe zsűritagja személyében, akivel Iringó múlt héten próbálni is kezdett.

„Mindenki azon volt, hogy Lajcsi szerepelhessen a műsorban. Több egyeztetés is történt a produkció és a hatóságok között, az az opció is felvetődött, hogy a boldogasszonypusztai otthonába vonul ki a stáb egy része, és onnan közvetítik majd élőben Lajcsi és Iringó produkcióját. Végül nem sikerült időben mindenkinek megfelelő megoldást találni” – árulta el a Blikk informátora.