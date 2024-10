A halottkém elárulta, milyen sérülések vezettek Liam Payne halálához

A brit One Direction egykori énekese, Liam Payne tragikus halála továbbra is számos kérdést vet fel. A 31 éves sztár Buenos Aires-i szállodájának erkélyéről zuhant le, és a halottkém jelentése szerint több mint 25 sérülés nyomát fedezték fel a testén, amelyek mindegyike a nagy magasságból való zuhanással hozható összefüggésbe. Bár a hatóságok kizárták az idegenkezűséget, a szemtanúk zavart viselkedésről számoltak be. A People információi szerint Payne-t néhány nappal korábban egy másik hotelből is kitették, mivel magatartásával zavarta a vendégeket, és ittasnak tűnt.