Curtis Majkával tért vissza a TV2-höz, Peter Srámek kapta a Sztárban sztár All Stars koronáját

Véget ért a várakozás, szombat este végre kiderült, ki nyerte a Sztárban sztár All Starst, azaz a csatorna egyik zászlóshajójának számító műsor 10. jubileumi évadát. Az este ezúttal is rendkívül színesre sikeredett, Oláh Gergő, Gubik Petra, Puskás Peti és Peter Srámek négyeséből azonban végül utóbbi örülhetett igazán, ugyanis a legtöbb szavazat rá érkezett – megható előadást és nevetést azonban nem csak ő tudott szolgáltatni. Ráadásul külön megfűszerezte az estét, hogy a műsorban tért vissza a TV2-re Curtis – méghozzá Majka társaságában. Persze itt tényleg nem minden az, aminek látszik...

Múlt héten kialakult a Sztárban Sztár All Stars jubileumi évadának döntős mezőnye, így most szombaton már az volt a fináléba jutó Gubik Petra, Puskás Peti, Peter Srámek és Oláh Gergő számára a tét, hogy a hetek óta tartó küzdelem után melyikük nyeri meg az eddigi legjobb átalakulók versenyét, így az elmúlt 10 évad legsokszínűbb előadójának járó címet.

Ez leírva ugyan meglehetősen egyszerűnek hangzik, azonban a tapasztalt Sztárban sztár nézők már tudhatják, hogy a műsor egy egész estés program, amelynek során a nézők hol a nevetéstől, hol pedig sokkal inkább a meghatottságtól törölgetik a könnyeiket – utóbbit persze senkinek sem bevallva. Ez a hullámzó dinamika pedig ezúttal sem maradt el.

Ahogyan a már szintén bevált műsormenet sem, így a 12 legjobb előadójának ismételten erősen playbackgyanús produkciójával indult az este. Ezt követően aztán mind a négy döntős egy szóló és egy duett előadásával bizonyíthatta azt, hogy érdemes a hangzatos címre. Ez pedig szombaton mindegyik előadónak sikerült is. Mármint bizonyítani, hiszen a díjat végül csak egyikük vihette el.

Valakinek hatmilliárd, a nézőknek Emilio nyitotta a szombat estét

„Így kell elkezdeni a műsort” – hallhatjuk szinte minden tehetségkutató első produkciója után, ez pedig a Sztárban sztár All Stars döntőjében sem volt másképp. Ezúttal a pontozóbrigádból (akik a döntőben már nem értékelhették a versenyzőket) Stohl András száját hagyta el a sokszor hallott mondta, miután Radics Gigi és Oláh Gergő – akik, mint kiderült, unokatestvérek – duettjét hallhatták. Utóbbi Emilio bőrébe bújt, és hangban sokszor tényleg tökéletesen másolta kollégája orgánumát, az előadásuk színvonalából pedig még az sem vett vissza, hogy a Ne nézz rám vissza című szám szövegének néhány sora nem jutott eszébe az énekesnőnek.

Ehhez mérten a finálékban már mindig kedves és csupán dicséreteket kiosztó zsűri tetszését is elnyerte, és az előző adásokban is a talán legjobb hangutánzásokat nyújtó énekest méltatták. Persze a humorizálás sem maradhatott el, szombat este pedig ebben magasan Hajós András járt az élen, aki elárulta, hogy amikor a lánya még kicsi volt, és biciklizni tanult, azt mondogatta neki, hogy ne nézzen vissza. Ő azonban nem hallgatott rá, így a villanyoszloppal való találkozásnak, kórház lett a vége.

Persze a show a sok kitekintés ellenére sem állt meg, és kisebb meglepetésre három produkció után érkezett csak a reklámszünet, így meghallgathattuk Peter Srámek előadásában Josh Groban Raise Me Up című dalát is, amely könnyekig hatotta a zsűri női tagjait, Lékai-Kiss Ramónáékkal szemben azonban Hajós ezúttal is kilógott a sorból, és elárulta, hogy anyukájával annyira egyforma az ízlésük és hasonlóak az érzéseik, hogy ő is biztosan azt gondolja a szám kapcsán a tévé előtt, mint Hajós, azaz mélységesen lenézi ezt a dalt, hiszen ugyan azt gondolják a giccsről. Ennek ellenére persze tetszett neki.

Ahogyan Gubik Petra és Rúzsa Magdi duója is, akik az énekesnő és a Halott Pénz közös dalát vitték színpadra, a négyszeres napi győztes Gubik pedig Marsalkó Dávid jellegzetes raphangját igyekezett a legjobban levenni. Ezúttal ez annyira ugyan nem sikerült neki, mégsem kellett komolyabban aggódnia, hiszen a szólóprodukciója még hátravolt.

Az első kört az elmúlt években a rivális RTL-nél foglalkoztatott Puskás Peti zárta, akinek szintén nem volt egyszerű dolga, hiszen Révész Sándorként a Piramis slágerét kellett elénekelnie, amivel láthatóan helyenként meg is gyűlt a baja. Ám az alázatos és befektetett munka meghozta a gyümölcsét, és a hamis hangok ellenére is többször tökéletesen és kellő tisztelettel másolta a zenészt.

23 Peter Srámek Galéria: Sztárban sztár All Stars döntő (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Tóth Gabi mintha bolondgombát evett volna, Zámbó Krisztiánék ismét búcsúztak

A tökéletes munkához persze idő kell, így a háttérben gőzerővel dolgozó fodrászok, sminkesek, jelmezesek és maszkosok sem két pillanat alatt varázsolják mások bőrébe a versenyzőket, ezért a reklámszünetek mellett ezúttal sem maradhattak el az időhúzó extra produkciók.

Elsőként egy kifejezetten abszurd előadásnak lehettünk szemtanúi a korábban búcsúzó Tóth Gabi, Oláh Ibolya, Vastag Tomi és Tolvaj Reni négyesének köszönhetően, akik a Saragossa Band tagjaiként tértek vissza a színpadra egy egyveleggel, amely a trashszórakoztatás legjavát hozta el. Tóth Gabi pedig úgy mozgott a színpadon, ahogy korábban nemigen láthattuk tőle, ha a túlmozgásosság pedig díjazható lenne, a szombat esti produkciója után biztosan az ő nyakába akasztották volna az aranyérmet. Ehelyett csak a kellékszintetizátort vette fel a nyakába, majd mint aki bolondgombát evett, a társait és a műsorvezető Till Attilát is nehezen hagyta szóhoz jutni jókedvében.

A szórakoztatás-faktor kimaxolását követően a nézők vélhetően hasonlóan komolytalan produkcióra számíthattak a mindig viccelődő Sipos Tomi, Szabó Ádám, Pál Dénes, Zámbó Krisztián négyestől, a kvartett azonban egy kifejezetten komoly énekléssel sokkolta a közönséget. Nem véletlen, hiszen olasz nyelvtudás hiányában is a Time To Say Goodbye című számot vitték színpadra az Il Divo tagjainak előadásában. Íme:

Hiába távozott, Majka újra a TV2-n énekelt, Curtist is a csatornához csábította

Persze ennél jóval tovább kellett virrasztania annak, aki szerette volna megtudni, hogy ki nyeri a műsort. Aki pedig erre rá is tudta venni magát, jól is járt, hiszen a java csak ezután következett. Lékai-Kiss Ramóna pedig már a második etap elején újra a könnyeit törölgethette. Ezúttal Peter Srámek és Kasza Tibi duettjétől jött rá a sírhatnék, akik a Nézz rám, istenem című dalt adták elő. Nem is akárhogy, a szlovák énekes ugyanis Szinetár Dóra bőrébe bújva dalolt, kivetnivalót pedig a végig stabilan szereplő énekes produkciójában most sem lehetett nagyon találni.

Azt est legmeghatóbb előadását mégis az ezt követően színpadra lépő Gubik Petra nyújtotta, aki az idén májusban meghalt énekes-színésznő, Tompos Kátya emléke előtt tisztelgett a Magányos csónak című slágerrel. Nem is akárhogyan, ugyanis az ismételten tökéletesen a karaktere bőrébe bújó Gubik nemcsak utánzásban, de a saját személyiségét is beleadva tudta leróni kegyeletét egykori kolléganője előtt.

Még fel sem ocsúdhattunk azonban a valóban szomorú hátterű produkciót követően, a két vezető kereskedelmi csatorna közti csatározás újabb fejezete tárult a szemünk elé. A színpadon ugyanis a tavaly még az RTL-en futó The Voice tehetségkutatóban zsűriző, és a Nyerő párosban is szereplő Széki Attila, azaz Curtis követezett Puskás Peti partnereként, aki ezúttal pont a TV2-től a riválishoz igazolt Majoros Péter Majkát utánozta – ő nem mellesleg jelenleg Puskás régi helyén zsűriz az X-Faktorban. A produkciónak persze a két rapper közötti évek óta tartó huzavona is különös felhangot adott, az előadás után azonban talán még Majka is elismerően füttyentett.

A zsűri ennek ellenére a komolyabb értékelés helyett Curtis TV2-höz való visszatérésével volt elfoglalva, és egyfajta tévedésként állították be a korábbi eligazolását. Liptai Klaudia ráaádsul nem csak az RTL-nek, de a korábban a csatornánál dolgozó ByeAlexnek is odaszúrt, és öklendezést imitálva beszélt az előadóról, miután szerinte Puskás sokkal inkább hasonlított elmaszkírozva rá, mintsem Majorosra...

Azt ugyan nem tudni, hogy lesz-e még valaha Sztárban Sztár – erről még maga a műsorvezető, Till Attila is csak találgatni tudott –, egy biztos, egy ideig Oláh Gergő előadása volt az utolsó, amelyet a nézők láthattak. A zsúri szerint sokkal nagyobb népszerűségre és szakmai elismerésre hivatott énekes Demjén Ferencet is hibátlanul másolta. Hamarosan azonban a tényleg a Sztárban sztár lényegét megvalósító Oláh Gergő számára is nyilvánvalóvá vált, hogy ezeket a műsorokat legtöbbször a szimpátia dönti el a nézői szavazatok miatt, nem pedig az, hogy ki mennyire jó abban, amit csinál...

Na ki a király?

Hosszas várakozás után ugyanis végre eljött a várva várt pillanat. Vagyis pontosabban az azt megelőző, először ugyanis csupán kétfősre csökkent a döntősök mezőnye, miután Puskás Peti és Oláh Gergő kapták a két legkevesebb szavazatot. Így Gubik Petra és Peter Srámek között dőlt el a jubileumi évad díja.

A két énekes láthatóan egyaránt komoly szavazóbázissal rendelkezett, hiszen mindeddig meglehetősen simán jutottak el a műsorban. Ám a lépés végül a szlovák énekesnek jött ki jobban, így

Peter Srámek lett a Sztárban Sztár All Stars győztese.

A Zámbó Jimmy-számokat előszeretettel éneklő előadó így szombaton egy kis ideig tényleg királynak érezhette magát.

(Borítókép: Peter Srámek. Fotó: Tövissi Bence / Index)