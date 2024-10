Szívműtéten esett át a Top Gear egykori műsorvezetője, Jeremy Clarkson

Jeremy Clarkson egy nyaraláson érezte a tüneteket, majd visszatérve Oxfordba kórházba került, és több vizsgálaton is átesett. Szívartériái közül az egyik elzáródott, emiatt egy stentet kellett felhelyezni. Korábban a dohányzásról is leszokott, de aggasztóan magas vérnyomása is volt. Ennek ellenére jelenleg is dolgozik, két műsort is vezet.