Megállás nélkül folyatjuk a vizet – de kinek köszönhetjük a zuhanyzást?

A hétköznapjainkban temérdek olyan használati eszköz vagy tárgy van, amelyek létezését és használatát ma már teljesen magától értetődőnek tartunk, azonban – mint az már korábban kiderült – a házunk falaiból kilógó csavarokat tartó tiplik, vagy éppen az autónkban található három pontos biztonsági övek csak évtizedekkel ezelőtt pattantak ki a feltalálóik fejéből.

Az alapvető higiéniánkért felelő fürdőszobai felszerelések szintén alapvetőnek számítanak a modern társadalmakban, így a sokszor korántsem zöldnek ítélt, vízpazarló zuhanyzás is a napjaink elmaradhatatlan elemévé vált.

Persze jogosan merülhet fel, hogy a végtelenül egyszerű elven működő zuhanyok feltalálásához nem kellett atomfizikusnak lenni, azonban ahogyan az élet más területein, ezen találmány esetében is hangoztatható az „egyszerű, mégis nagyszerű” mondat. Ráadásul napjainkban a fejlett nyugat-európai háztartások 85 százalékában található legalább egy zuhany, ez az arány pedig hasonló más fejlett országokban is. A zuhany története azonban sokkal messzebbre nyúlik vissza, mint azt gondolnánk.

Az egyiptomiak, az ókori görögök és a rómaiak is ráuntak a fürdőzésre

Mielőtt az emberi találékonyság megalkotta volna a zuhany fogalmát, a vízesések szolgáltatták a legtermészetesebb és leghatékonyabb módot a tisztálkodásra. Ezek állandó, friss vízáramlása tökéletesen alkalmas volt a gyors és hatékony mosakodásra, ráadásul sokkal praktikusabb volt, mint az állóvízben vagy a folyókban való fürdés, mivel a víz így magától került az emberre, nem kellett külön edényekben hordozni. Bár manapság már kevesek számára elérhető ez a természetes élmény, a vízesések egyes törzsek körében továbbra is remek zuhanyzási alternatívát nyújtanak.

Az évek múlásával az emberek és a különböző kultúrák is egyre fejlettebbek lettek, az pedig köztudott, hogy az ókori egyiptomi társadalom tele volt innovatív ötletekkel, így az sem meglepő, hogy ők is felfedezték a zuhanyozás előnyeit. A gazdagabb rétegek számára szolgák hoztak vizet korsókban, amelyet lassan, fokozatosan öntöttek rájuk. Ez ugyanis kevesebb vizet igényelt, mint a fürdés, így egyben kevesebb munkát is jelentett a szolgáknak. Azonban

ez a tevékenység kizárólag a tehetősek kiváltsága volt, mivel a szolgák bevonása, és az így is jelentős mennyiségű víz összegyűjtése nem adatott meg az átlagember számára.

Az ókori fejlett civilizációk sorából természetesen a görögök sem lóghattak ki, sőt az élen jártak a fürdőzéssel kapcsolatos innovációkban. A görög történelemben a fürdőházak nemcsak a tisztálkodást szolgálták, hanem közösségi találkozóhelyként is funkcionáltak. A fürdőházak sokszor arénák, és katonai kiképzőközpontok közelében épültek fel, hogy az atléták és a katonák a gyakorlatok és az edzések után fel tudjanak frissülni. Ezek a helyek naponta sok ember számára biztosítottak tisztálkodási lehetőséget, és hozzájárultak ahhoz, hogy a rendszeres fürdés a hétköznapi élet része legyen.

A görögök ráadásul nemcsak a közösségi fürdőzés élményét terjesztették el, tárgyi bizonyíték is van arra, hogy olyan vízvezetékrendszereket is kifejlesztettek, amelyek lehetővé tették a víz otthonokba való szállítását, majd a csatornarendszeren keresztüli levezetését.

Persze ha már fürdőzés, az erről is méltán híres rómaikat sem lehet kihagyni a sorból, hiszen mérnöki tudásuk mai szemmel is lenyűgöző volt, különösen a vízvezetékrendszerek és a fürdőházak terén. A római fürdőházakban már voltak zuhanyzó helyiségek is, ahol a vizet fatüzelésű rendszerekkel melegítették fel, így meleg vizet tudtak biztosítani a használóinak. Ez az első példa arra, hogy a közemberek is széles körben hozzáfértek az akár meleg vízzel szerelt zuhanyokhoz. A Római Birodalom bukása azonban a zuhanyzási technológiák elterjedését is visszavetette, a sötét középkor eljövetelével pedig sok korábbi vívmány feledésbe merült – így a zuhanyok is.

A modern zuhany, amely függővé tett bennünket

Az első védjegyzett zuhanyt 1767-ben egy londoni kályhakészítő, William Feetham szabadalmaztatta. Ez egyben az első mechanikus zuhany is volt, ami már kézi pumpával működött. A rendszer egy tartályt töltött meg vízzel, amit a felhasználó egy lánc meghúzásával engedett le magára. Bár ez már sokkal kényelmesebb volt, mint a korsókból történő locsolás, voltak jelentős hátrányai is. Először is a rendszer nem tette lehetővé a meleg víz használatát, és a vizet ráadásul általában többször is felhasználták, ami talán mondani sem kell, nem volt túl higiénikus. Emiatt a találmány nem is terjedt el széles körben, és továbbra is csak kevesen zuhanyoztak.

A 19. század elejére azonban egy továbbfejlesztett változat jelent meg, amely már részben hasonlított a mai zuhanyzókra. A zuhanyfej alatti tartályból a víz a gravitációnak köszönhetően folyt le, a felhasználók már a víz melegítését is megtudták oldani. A víz háztartásokba való bevezetése a 19. század közepén lehetővé tette azt is, hogy a zuhanyok szélesebb körben elterjedjenek. A francia feltaláló, Francois Delabost a börtönökben és katonai táborokban is bevezette a zuhanyokat, mivel úgy gondolta, hogy ez hatékonyabb és higiénikusabb módja a tisztálkodásnak, mint a fürdőkádak. Első találmánya 8 zuhanyfülkéből állt, amelyek közös vízforrást használtak, így egyszerre több ember is tisztálkodhatott.

A 20. században a zuhanyzók széles körben elérhetővé váltak az elektromos vízmelegítők és vízforralók elterjedésével. Az 1960-as évektől az elektromos bojlerrel szerelt zuhanyzók még inkább elérhetővé tették a kényelmes tisztálkodást, hiszen ezek a zuhanyok bármilyen hideg vízforrásból gyorsan és kényelmesen tudtak meleg vizet készíteni, így biztosítani azt a felhasználók számára. Az 1980-as évekre a zuhanyzási élményt különböző kiegészítők is gazdagították: masszázsfúvókák, dizájnos szappantartók, testre szabható zuhanyfejek és hangulatos világítás jelent meg a piacon, amelyek fokozatosan formálták a modern zuhanykultúrát.

Mindez persze nem valósulhatott volna meg a vízmelegítők evolúciója nélkül.

Meleg víz nélkül mit sem érne a zuhany

A meleg víz használata a fürdéshez már az ókori civilizációkban elterjedt volt. Az ókori Egyiptomban és Mezopotámiában már i.e. 2500 körül építettek fürdőket, ahol forró köveket használtak a víz melegítésére. Az ókori görögök és rómaiak azonban valódi vízmelegítési forradalmat hoztak létre.

A római fürdőkben föld alatti fűtési rendszereket, az úgynevezett hypocaustumot használták, amelyek meleg gőzt vezettek a padló és a falak alatt, így biztosítva a kellemesen meleg vizet a fürdéshez, ami elképszető áttörés volt, hiszen a meleg vízhez való hozzáférés ekkoriban luxusnak számított.

A középkori Európában a fürdés a római szokásokkal ellentétben visszaszorult. A közfürdők ugyan elterjedtek voltak a korai középkorban, azonban a pestisjárványok és a higiénia hiánya miatt a fürdést sokan veszélyesnek tartották, és inkább csak hideg vízben mosakodtak. Ezzel szemben a keleti kultúrákban, például az iszlám világban és Ázsiában, a meleg víz továbbra is népszerű maradt a fürdéshez, különösen a hammamokban és a japán onsen fürdőkben.

A 19. századi ipari forradalom azonban meghozta a vízmelegítési technológiák jelentős fejlődését is.

Az első háztartási vízmelegítőket a 19. század végén fejlesztették ki. Ezeket a vízmelegítőket szénnel vagy fával fűtötték, majd később gázzal vagy elektromos árammal is működtek. Edwin Ruud 1889-ben találta fel az első gázüzemű átfolyós vízmelegítőt, amely alapjaiban változtatta meg a vízmelegítési szokásokat a háztartásokban – ekkor kezdett elterjedni a zuhanyzás is. A zuhanyzókat először a hadseregben alkalmazták a hatékony tisztálkodás érdekében, majd a polgári életben is népszerűvé váltak, különösen a nagyvárosokban, ahol a vízellátás és a meleg víz könnyen hozzáférhető lett.

A 20. század elején az elektromos és gázüzemű vízmelegítők széles körben elérhetővé váltak, és a legtöbb modern háztartásban alapkellékek lettek. A vízvezeték-rendszerek fejlődése, valamint a melegvíztar tályok és kazánok megjelenése biztosította a folyamatos és kényelmes melegvíz-ellátást. Nem véletlen, hogy az 1970-es évekre a zuhanyzás lett a legnépszerűbb tisztálkodási forma, mivel gyorsabb és víztakarékosabb, mint a fürdés. Ezzel párhuzamosan a meleg víz használata is egyre nagyobb hangsúlyt kapott, mivel a modern technológia lehetővé tette, hogy a víz hőmérséklete pontosan szabályozható legyen.

A többit pedig már magunk is tapasztalhatjuk nap mint nap a fürdőszobáinkban.

(Borítókép: skynesher / Getty Images Hungary)