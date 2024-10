Élete szerelmének hitte, kiderült, hogy az unokatestvérével volt kapcsolatban

Tíz év hosszú idő, főként ha az ember azt hiszi, hogy tartós kapcsolatban van élete szerelmével. Fájóan hosszú, ha a végére kiderül, hogy a férfi, akivel már a családalapításon gondolkodott, a saját unokatestvére. Még szomorúbb, hogy tot az ablakon kidobott egy évtizedre máig nem kapott magyarázatot, és ebben még a hatóságok sem segítenek.

Azonban még mielőtt pálcát törnénk a harmincas éveiben járó Kirat feje felett, érdemes megismerni a nő történetét a kezdetektől, 2009-ben ugyanis még nem olyan óvatosan szörfölt a neten a társadalom nagy része.

Ismerősnek jelölt…

Kirat Assit is elkapta 2009-ben a Facebook berobbanása, és hevesen jelölt vissza mindenkit, aki csak egy kicsit is ismerős volt számára. Köztük volt Bobby is, aki ugyanannak a maroknyi közösségnek volt tagja, sőt még közös ismerősük is volt. Kirat unokatestvére és Bobby öccse ekkor már egy ideje kapcsolatban éltek, így nem gyanakodott semmi különösre a fiatal nő. Mivel Kiratnak és Bobbynak is volt ekkor éppen partnere, fel sem merült a nőben, hogy Bobby esetleg ismerkedne vele.

Kezdetben hosszan, akár órákon át képesek voltak csetelni egymással, és Kirat még a párkapcsolati problémáit is megosztotta a kalandos életű férfival. Bobby ekkor éppen túl volt egy merényleten, tanúvédelmi programban vett részt az Egyesült Államokban, majd miután sztrókot kapott, a kórházi ágyán pötyögte be a szerelmi vallomását és tette fel a nagy kérdést Kiratnak. A nő odavolt, mivelt hosszú évek után meglátta a lehetőséget abban, hogy talán még nem csúszott le a családalapításról.

A két fiatal ekkor még mindig csak cseten beszélgetett egymással, videóhívást a tanúvédelem miatt nem kezdeményezhettek. Bobby idővel annyira azért mégis beadta a derekát, hogy legalább telefonon beszéljenek, melynek során a férfi az egészségügyi állapotára hivatkozva suttogva társalgott a szerelmével. Kiratnál azért sem jelzett fejben az a bizonyos piros lámpa, mert a férfi rokonai és barátai sorra jelölték őt ismerősnek, és biztosították őt a szerelmük valódiságáról.

Az első találkozás

Kirat eközben elvesztette a jólfizető marketinges állását, és képtelen volt mit kezdeni Bobby féltékenységi jeleneteivel, amikor valamiért hosszú órákon át nem tudott visszaírni a férfi üzeneteire. Mindenáron találkozni akart vele, így kezdetben annyit sikerült elérnie, hogy Bobby visszatérjen Londonba. Azonban hiába kereste a férfit a szállodájánál, majd a londoni lakásánál, előbbinél nem találtak ilyen nevű vendéget, utóbbinál állítólag Bobby nem akart ajtót nyitni szerelmének. Azt állította, nem tetszik neki, amiért Kirat ennyire ráerőszakolja magát, és ekkor végre betelt a pohár a nőnél.

Kirat magánnyomozót bérelt, majd 24 órán belül megkapta Bobby tényleges címét, ahol a legnagyobb meglepetésére valóban a férfi nyitott neki ajtót, azonban az nem ismerte fel. Kiderült, hogy közel egy évtizeden át valaki Bobby fényképeit felhasználva átverte a nőt, majd jött a hidegzuhany:

az a bizonyos közös ismerős, az unokatestvér állt nem csak a Bobby személyazonosságát használó profil mögött, de ő irányította a másik 60 családtag oldalát is.

Utóbbi azért is volt hátborzongató, mert a férfi állandó jelleggel gondoskodott arról, hogy a profilok aktívak legyenek a közösségi oldalakon, így folyamatosan posztolt, lájkolt és kommentelt velük.

Kirat először a BBC podcast műsorához fordult a történetével, majd a Netflixen mesélte el átverésének minden pontját, hogy ezzel is intő példaként tudjon szolgálni. Nem hagyták annyiban a kegyetlen tréfát, már csak azért sem, mert válasszal nem tudott szolgálni az unokatestvér, így a hatóságokhoz fordultak segítségért.

Kirat sikeresen indított polgári pert unokatestvére ellen, és az ügy végén kártérítést és bocsánatkérést kapott. A bíróságon azonban még mindig több per is zajlik a férfivel szemben, egyelőre eredménytelenül.