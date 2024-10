Összeállt az Álarcos énekes nyomozócsapata

Hamarosan elstartol az Álarcos énekes 4. évada, méghozzá nem akármilyen nyomozócsapattal: Istenes Bence, Csobot Adél és Sebestyén Balázs mellett Ráskó Eszter is azon lesz, hogy minél hamarabb kitalálja, kiket rejthetnek az őrült maskarák.

Három év kihagyás után idén ősszel visszatér az Álarcos énekes az RTL-re, az új énekesek mellé ráadásul új nyomozócsapat is jár. Sebestyén Balázs és Csobot Adél egy-egy évad kihagyás után ül vissza a nyomozószékbe, míg Istenes Bence pozíciót vált – az első három évad vezetése után most detektívként is kipróbálja magát.

Szerda délelőtt pedig az is kiderült, hogy negyedik nyomozóként Ráskó Eszter is csatlakozik a csapathoz.

A kérdés tehát már csak az, hogy Istenes hiányában ki fogja vezetni az Álarcos énekes negyedik évadát, illetve hogy mely sztárok öltik majd magukra az extravagáns jelmezeket. Előbbi kérdésre egyébként talán egyszerűbb választ adni – az Álarcos énekes Wikipédia-oldalán például már fel van tüntetve az új műsorvezető, aki nem más, mint Puskás Peti; kíváncsian várjuk, hogy ez valóban így lesz-e.

Az Álarcos énekes negyedik évada november 10-től lesz látható az RTL-en.