Babicsek Bernát szülei zokogva idézték fel a bíróságon, hogyan találták meg halott fiukat

Igazi maratoni tanúmeghallgatással folytatódott a Babicsek Bernát halálát érintő tárgyalás a Budakörnyéki Járásbíróságon. Babicsek Bernát színész-zenész 2021 decemberében halt meg füstmérgezésben. Hagymasütés közben elaludt, az olaj kifröcsögött, ez pedig füstöt és áramkimaradást okozott otthonában.

A helyszínre egy biztonsági cég egyik járőre, T. László ment ki, aki most a vádlottak padjáról felállva tett vallomást a bírónő előtt. Kérdésekre alig válaszolt, csak a bírónő és a saját védője észrevételeire reagált. A Babicsek család és a jogi képviselőik hiába fordultak hozzá, egyetlen kérdésükre sem felelt.

Nem volt számára gyanús jel és nem is tudott arról, hogy valaki életveszélyes helyzetben lenne, tájékoztatta a diszpécsert arról, hogy milyen körülmények között talált rá az ingatlanra. Hallani ugyan hallotta, hogy valaki horkol odabent, de a teraszhoz nem tudott odamenni, mert állítása szerint a sártól nem volt könnyen megközelíthető a terep. A diszpécser, aki ilyen esetekben a felettese, elengedte a helyszínről, így Babicsek holttestére egy nappal később a szülei találtak rá.

A diszpécser – akit csak egy hajszál választott el attól, hogy vádlott legyen – tanúvallomásában kifejtette, hogy nem volt tűzjelző az ismert zenész-színész otthonában, így tűzjelzést nem kaptak. Volt azonban egy áramszünetre vonatkozó jelzés is a rendszerben a műszaki hibára utaló szabotázs jelzés után nem sokkal. Telefonon próbálták elérni Babicseket, azonban a fiatal férfi ekkor már nem válaszolt a hívásokra.

Babicsek Bernát édesapja könnyeivel küzdve, közel egy órán át idézte fel a pillanatot, amikor feleségével kiértek a házhoz. Szavaira az édesanya zokogásban tört ki, hisz ők voltak azok, akik megtalálták a 41 éves Babicsek holttestét solymári házban, a terasz tolóajtajától nem messze.

A következő alkalomra indítványoztuk a szakértők meghallgatását, ugyanis kérdés, hogy elvárható-e egyáltalán egy ilyen járőrtől, hogy különbséget tudjon tenni a szellőző és a kémény között. Ha a terasz felől megközelítette volna a házat, akkor a függönynél láthatta volna Babicsek Bernátot

– mondta lapunknak Dr. Borbély Zoltán a család egyik jogi képviselője.

A rendőrség lezárta a nyomozást, Babicsek Bernát szülei jogi képviselőik, Dr. Borbély Zoltán és Dr. Ács Tibor segítségével pótmagánvádas eljárást indítottak , így a férfi halálának körülményeit már a bíróság vizsgálja, és a szülők most konkrétan azt az őrt perlik, aki szerintük magára hagyta fiukat, miközben az haldoklott a házban. Babicsek Bernát édesanyja egy korábbi interjúban elárulta, hogy meglepődve tapasztalták, hogy a járőr be se ment a házba, pedig ha bent megtalálja az asztalnál fekvő színész-zenészhez, akkor talán még ma is élhetne a fiuk.