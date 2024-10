Junior Prima díjas Gábor Zoltán, az Index újságírója

A díjat még 2003-ban alapította Demján Sándor azok számára, akik a kultúra, a tudomány területén példát mutatnak szakmai és emberi szempontból egyaránt. Célja a magyar értelmiség szellemi eredményeinek megőrzése, a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlesztésének erősítése egy olyan, hatalomtól és politikától független kitüntető cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében. A Prima Primissima díj rangját e hitelességre törekvés mellett azon díjazottak személye emeli még magasabbra, akik az elmúlt egy évtizedben a legjobbakká váltak a jók között. A díjazottak valódi példaképek, akiknek teljesítménye, emberi tartása, értékrendje követendő lehet.

2007-ben született meg a döntés az alapítók részéről, hogy a fiatalok között is jutalmazni kívánják a legkiemelkedőbbeket. Innentől kezdve a 30 év alatti tehetségeknek külön lehetőségük adódott a megmérettetésre. A díj segítséget és további ösztönzést kíván nyújtani szakmai céljaik megvalósításához azzal, hogy eredményeiket honorálja, visszajelzést ad a díjazottaknak arról, hogy jó úton járnak, teljesítményük és munkásságuk nem maradt észrevétlen.

A Junior Prima díjnak öt társalapítója van, mindegyikük egy-egy önálló kategória mecénási feladatait vállalta fel. A Magyar Fejlesztési Bank a tudomány, az MVM Energetika Zrt. a zene, a Docler Holding Kft. a népművészet, a KAVOSZ Zrt. a sajtó, az MBH Bank pedig a színházi művészet terén kiemelkedő fiatal tehetségeket támogatja. A korábbi győztesek nevét ide kattintva olvashatja.



Az ismeretterjesztés és média kategória díjazottjai között az elmúlt években mindig volt indexes kollégánk. 2022-ben Kocsmár-Tóth István a sportrovat, 2023-ban Holló Bettina, a Közélet rovat újságírójának munkáját ismerte el a zsűri.

Ahogy az elmúlt években, így idén is hatan kapták meg a díjat, köztük az Index Magazin rovatának munkatársa, Gábor Zoltán, aki a díj átvételekor így fogalmazott:

Szavakban kifejezni is nehéz, mekkora megtiszteltetés most itt állni. Nem csak azért, mert az Index csapatát erősítve sorozatban harmadik éve veheti át szerkesztőségi tag a Junior Prima díjat, hanem legfőképp azért, mert egy sport- és egy közéletrovatos kolléga után most egy, a technológia és tudomány területén jártas újságíróhoz került az elismerés. Hozzám. Bár hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla, a technológia teljes egészében átjárja a mindennapjainkat. Egy olyan világban élünk, ahol mindösszesen a zsebünkben lapuló telefonunkkal és a félelmetesen gyorsan fejlődő mesterséges intelligenciával olyan képeket/videókat/hanganyagokat generálhatunk, amelyek megtévesztésig hasonlíthatnak a valóságra – ezekkel pedig végtelenül könnyen manipulálhatóvá válhatunk. De nem minden esetben. Legyen ugyanis az az MI bármennyire is fejlett, vannak jelek, amelyekkel kiszúrhatjuk, hogy turpisságról van szó; ehhez azonban elengedhetetlen, hogy folyamatosan lépést tudjunk tartani a technológia örökké rohanó fejlődésével. Többek között ezt érzem egyik feladatomnak is: írásaimban mindig arra törekszem, hogy a techvilág legbonyolultabb fejlesztéseit is érthető, fogyasztható módon tálaljam még a hozzá nem értők felé is – hogy aztán ők is hozzáértőkké válhassanak.