Liam Payne halála előtt egy üzenetet hagyott hátra a barátnőjének

Kate Cassidy, Liam Payne barátnője egy héttel az énekes halála után nyilatkozott arról, hogy jövőre összeházasodtak volna – írja a Sky News. A pár két éve élt kapcsolatban. Cassidy két nappal a One Direction egykori sztárjának múlt szerdai halála előtt tért haza Argentínából.

Cassidy arról számolt be közösségi oldalán, hogy az énekestől egy fontos üzenetet kapott a halála előtt.

Bár azt mondtad, hogy ne nézzem meg, az állt rajta, hogy »én és Kate egy éven belül összeházasodunk, eljegyzésben és örökre együtt«

– árulta el Instagram-oldalán Liam Payne barátnője.

Hozzátette, hogy tudja, hogy örökké együtt lesznek, bár nem úgy, ahogyan eltervezték. A One Direction egykori énekesét a legjobb barátjának, és élete szerelmének nevezte, majd több közös fotót is megosztott a bejegyzésében.

Liam Payne a harmadik emeletről zuhant a halálba

Ahogy arról az Index is beszámolt, október 16-án, 31 éves korában hunyt el a One Direction egykori énekese, Liam Payne, aki egy Buenos Aires-i hotel erkélyéről zuhant a mélybe. Az énekes még néhány órával a halála előtt a közösségi médiában osztott meg képeket és videókat, így továbbra is sok kérdést vet fel, hogy mi is történt valójában.

Azóta már megérkezett a rendőrségi jelentés is, amely szerint az előadó a kristály nevezetű drog hatása alatt volt, ami egy veszélyes anyag, mivel a fogyasztóját egyrészt rendkívül agresszívvá teheti, másrészt sokkal extrémebben tapasztalhatja meg a mélypontokat és az örömteli pillanatokat. Emellett a boncolási jegyzőkönyvben az áll, hogy 25 különböző sérülést találtak a testén, amelyek közül már önmagában a fejét ért ütés elég lett volna a halálához.

Liam Payne tragikus halálát megrendülten vették tudomásul a rajongók, illetve a One Direction tagjai, Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles és Louis Tomlinson, akik egy közös közleményben búcsúztak egykori társuktól. Zayn Malik a hír hallatán az amerikai turnéját is elhalasztotta. Szintén a közösségi oldalán emlékezett meg az énekesről Robbie Williams, aki az X-Factorban a zenekar mentora volt, és a műsorból való kiesésük után is tartották egymással a kapcsolatot.

Az énekesek mind tinédzserek voltak, amikor szerencsét próbáltak a tehetségkutatóban, így a hirtelen jött hírnévvel meggyűlt a bajuk. Zayn Malik például evészavarral, míg mások szorongással és mentális problémákkal küzdöttek.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.