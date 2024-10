Rita Ora és Shawn Mendes is feltűnik Európa egyik legnagyobb zenei gáláján

Hatalmas zenei esemény készül november 10-én: visszatér az MTV EMA, Európa egyik legnagyobb zenei gálája, amely látványos show-val készül. 2024-ben Rita Ora lesz az esemény házigazdája, de RAYE és Shawn Mendes is fellép a gálán. Az MTV Hungary nézői a díjátadó napján este kilenc órától élőben is bekapcsolódhatnak a műsorba.

November 10-én a Grammy-jelölt Shawn Mendes is szerepel az MTV EMA fellépői között, aki pár év kihagyás után tér vissza a műsor színpadára. Több előadó azonban először lép ki a gála reflektorfényébe, mint például RAYE vagy az alternatív zenéiről ismert Benson Boone, továbbá Teddy Swims és a The Warning nevű mexikói rockbanda is fellép − olvasható a rendezvény sajtóközleményében.

Rita Ora lesz az est házigazdája, aki már harmadszor vállalta el ezt a feladatot.

Az MTV EMA színpada olyan számomra, mintha a második otthonom lenne, az idei manchesteri műsor pedig hihetetlenül jó lesz! Csodálatos produkciókkal és rengeteg meglepetéssel készülünk a nézők számára

– nyilatkozta a popsztár.

A rajongók is szavazhatnak egyes kategóriáknál, Taylor Swift hétben is jelölt, míg Ariana Grande, Billie Eilish, Charli xcx vagy Sabrina Carpenter öt díjat is hazavihet. Továbbá olyan zenészek is esélyesek idén győzelemre, mint Bruno Mars, a Coldplay, Dua Lipa, Eminem, Fred Again…, az Imagine Dragons, Lady Gaga vagy Lenny Kravitz.

A legjobb eladókra és dalokra a szavazás már elkezdődött. További információk az MTV EMA hivatalos oldalán találhatóak.