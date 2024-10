Miután kiderült, hogy bipoláris zavar áll Noszály Sándor utóbbi időben tapasztalt furcsa viselkedése mögött, az egykori teniszező régi barátja, Vajtó Lajos arról beszélt, hogy talán a korábbi és az újabb traumák felszínre törése is vezethetett ahhoz, hogy az egykori sportoló ilyen rossz állapotba kerüljön. Vajtó Lajos azt is elmondta: bízik benne, hogy hamarosan újra láthatjuk majd az igazi Noszály Sándort.

Vajtó Lajos, Noszály Sándor régi barátja a napokban ismét nyilatkozott a Story magazinnak, és elmondta, hogy az egykori teniszező legjobb barátjával beszélgetve jól tudta, hogy ami most Noszály Sándorral történik, az megértést és szeretet igényel, nemcsak a környezetétől, de a nyilvánosságtól is.

„Ez egy régóta tartó állapot, és könnyen előfordulhat, hogy ezt egy újabb trauma idézte elő” – tette hozzá Vajtó Lajos, aki feltehetőleg Noszály Sándor lányának májusi balesetére utalhatott. Szonját akkor elütötte egy villamos, és ugyan már jól van, de életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Korábban pedig Noszály Sándornak édesapja halálával kellett megküzdenie.

A sok konfliktusuk ellenére elképesztő módon kötődtek egymáshoz. Apukája – sikeres sportemberként – Sanyi példaképe volt

– jegyezte meg Vajtó Lajos, aki arról is beszélt, hogy Noszály Sándort a Novák Henivel való szakítása is annyira megviselte, hogy akkor is pszichiátriai segítségre szorult. Vajtó Lajos úgy véli, hogy az egykori teniszező édesapjának halála és a szakítás után a lánya, Szonja balesete elég lehetett ahhoz, hogy az új trauma mellé a régiek is felszínre törjenek.

Bízzunk benne, hogy mielőbb látjuk az igazi Noszály Sándort, és ez az egész csupán egy rossz álom marad!

– fogalmazott Vajtó Lajos.

Bipoláris zavarral küzd

Ahogy korábban megírtuk, Noszály Sándor az elmúlt hónapban több furcsa felvételt és szöveges üzenetet osztott meg az Instagram-oldalán. A videókban összefüggéstelenül beszélt, hol magyarul, hol angolul, majd pár nap múlva törölte fiókját. A barátai közül sokan aggódni kezdtek érte, és a kommentszekcióban is többen megpróbálták felhívni a figyelmet arra, hogy az egykori sportolónak segítségre lehet szüksége.

A Borsnak ugyan sikerült elérnie az egykori sportolót, de ugyanolyan összefüggéstelenül beszélt a telefonban, mint korábban az Instagramra feltöltött videóiban. Megszólalt barátja, Vajtó Lajos is, aki elmondta, hogy a közvetlen környezetében mindenki próbál segíteni Noszály Sándoron, valamint azt is hozzátette, hogy bár lehet, hogy hihetetlen, de nem kábítószer-problémáról van szó.

Danny Blue pedig arról számolt be, hogy egy Párizsból induló repülőgépen futott össze Noszály Sándorral, és akkor a mentalista mindenkit kért, hogy kicsit több empátiával forduljanak az egykori teniszező felé.

Nem sokkal később Noszály Andrea, a teniszező testvére egy nyilatkozatban közölte, hogy Noszály Sándor szakorvosok irányításával elkezdte azt a kezelést, amely bipoláris betegsége stabilizációjához szükséges. „Sajnos Sanyi életét már hosszú évek óta megkeseríti ez a nagyon összetett és sok tévhittel övezett betegség, amelynek öcsém egy kifejezetten kritikus időszakát élte át az utóbbi napokban” – folytatta Noszály Sándor testvére.

Azt is leírta, hogy az egykori teniszező állapota jelenleg nem engedi meg a további szereplését a Sztárbox műsorban. A közlemény megjelenése után az RTL is megerősítette, hogy Noszály Sándor nem vesz részt a novemberi 3-ai Szuperdöntőben.