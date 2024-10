Új kreatív vezetője lett a TV2 Csoportnak

Katona Andor, a Farm VIP, a Dancing with the Stars és az Ázsia Expressz csapatának kreatív producere öt év után kreatív vezetői megbízást kapott a TV2 Csoportnál. Az új vezető Ökrös Gergelyt váltja a poszton, és innentől kezdve közvetlenül Pavel Stanchev vezérigazgatónak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

A SorozatWiki információi szerint szeptembertől Katona Andor lett a TV2 Csoport kreatív vezetője, aki az elmúlt öt évben olyan sikeres produkciók csapatát irányította, mint a Farm VIP, a Dancing with the Stars és az Ázsia Expressz.

A szakember 2019 év elején kreatív producerként csatlakozott a TV2 Csoporthoz, 2022 júliusától már mint kiemelt kreatív producer tevékenykedett. Miután Ökrös Gergely, a tévétársaság produkciós és kreatívigazgatója augusztus végén távozott posztjáról, a TV2 Csoport által kiadott közlemény megemlíti, hogy Katona Andor onnantól közvetlenül Pavel Stanchev vezérigazgatónak riportál.

A SorozatWiki nemrég azt is megtudta, hogy ez előléptetést is maga után vont, amit a vezérigazgató is megerősített.

Örömmel erősítem meg, hogy szeptember 1-től Katona Andor elfogadta a kreatív vezetői pozíciót a TV2-nél, és közvetlenül nekem jelent.

– mondta a SorozatWiki megkeresésére Pavel Stanchev.

Több mint öt éve kezdtem el kreatív producerként dolgozni a TV2-nél, és azóta a munkámra illetve a műsorokra koncentrálva igyekszem minden helyzetben a maximumot nyújtani. Ezért is volt különösen megtisztelő, amikor Pavel Stanchev felkért a kreatív vezetői pozícióra, mert úgy érzem, hogy ez egy nagyon fontos és pozitív visszajelzés arról, hogy elégedettek az eddigi teljesítményemmel. Azon leszek, hogy a jövőben is rászolgáljak a bizalomra, és továbbra is hatékonyan tudjunk együttműködni a különböző területek vezetőivel, és azokkal a fantasztikus kreatív kollégákkal, akikkel az elmúlt években is együtt dolgoztunk. Nagyon örülök, hogy velük tudjuk folytatni a közös munkát. Azon leszek, hogy még erősebben tudjunk csapatként működni, és mindenki olyan produkción dolgozhasson, amiben jól érzi magát, és amiben tehetségének minden színét meg tudja csillogtatni

– nyilatkozta Katona Andor, a tévétársaság nemrég kinevezett kreatív vezetője a SorozatWikinek.