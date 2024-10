Ismét agresszív szimbióta támadta meg a riportert

Volt kegyetlen gengszter, és még Charles Manson bőrébe is belebújt, az utóbbi években mégis a szuperhősös akcióvígjátékok mezejére tévedt Tom Hardy, aki újra a mozivásznakon örvendezteti meg rajongóit – hiszen október 24-én debütált hazánkban a Venom – Az utolsó menet című film. A premier apropóján mi is klaviatúrát ragadtunk, kedvcsinálóként pedig ezúttal a 47 éves brit színész életéből állítottunk össze kvízt. De vajon lesz olyan, aki mind a 10 kérdésre tudja a választ?

Véget ért a várakozás, újra a mozivásznon láthatjuk az elmúlt évek egyik legnépszerűbb férfi színészét, Tom Hardyt, ugyanis bemutatták a hazai mozikban is a Venom 3. részét, a Venom – Az utolsó menet című filmet.

Az persze egyelőre kérdéses, hogy a fekete szimbióta jelmezébe bújva akciót és nevetést ezúttal is tartogat-e majd a film, ám valljuk be, kevés esély van arra, hogy az első két rész után ezúttal teljesen más irányt vesz Venom és a riporter Eddie Brock története.

Bár a sztori részleteit egyelőre a megjelent előzeteseken kívül nagy titok övezi, a harmadik rész várhatóan pontosan ott folytatják, ahol a Venom 2. része véget ért. Az eddigi információk szerint ugyanis Eddie Brock és Venom, a szimbióta még nagyobb kihívásokkal néz majd szembe, és a filmben végre még közelebbi kapcsolatot láthatunk a Marvel-univerzum többi részével is. Ennek ellenére a Venom 3 esetleges kapcsolódása a Pókember-filmekhez továbbra is nagy kérdés, hiszen a Pókember: Nincs hazaút stáblista utáni jelenete már utalt arra, hogy Eddie és Venom rövid ideig a Marvel-moziuniverzumba (MCU) utaznak majd.

A rajongók várakozása szerint ez a szál folytatódhat, és talán egy nagyobb Pókember vs. Venom összecsapás is várható, amit az is alátámaszt, hogy Hardy a New York Comic Con rendezvényén elárulta, hogy

nagyon szeretne összecsapni Pókemberrel, ami – mivel ez a Venom-széria utolsó felvonása – elképzelhető, hogy már ebben a filmben megtörténik.

Tom Hardy korábbi sikerei és alakításai ellenére Venom szerepe igazi mérföldkő a színész számára, hiszen már az első film óriási kasszasiker volt, több mint 850 millió dolláros bevétellel világszerte. Hardy alakítása Eddie Brockként, aki együtt él és harcol a Venom névre hallgató szimbiótával, nemcsak a rajongók, hanem a kritikusok tetszését is elnyerte.

Ráadásul Hardy nemcsak színészként tér vissza a harmadik részben, hanem aktívan részt vett a forgatókönyv megírásában is Kelly Marcel társíróval, ami még személyesebbé és egyedibbé teheti majd az alakítását. Hardy számára Eddie Brock karaktere pedig tényleg több, mint egy szimpla szuperhősszerep. Az antihős figurája lehetőséget ad neki arra, hogy sokkal komplexebb érzelmeket és belső konfliktusokat tárjon a nézők szem elé. Mondjuk, kétségtelen, hogy enélkül nehezen is működne a film dinamikája, hiszen Venom és Eddie kapcsolata szinte már-már egyfajta társfüggőségre emlékeztet, ahol a két karakter teljesen egymásra van utalva.

Persze nem csak Hardy alakítása miatt lesz érdemes a mozirajongóknak jegyet váltaniuk, hiszen a 47 éves brit színész mellett a korábbi szereplők közül visszatérhet Michelle Williams is mint Anne Weying, Eddie volt menyasszonya, valamint Reid Scott, aki Dr. Dan Lewist alakítja.

A bemutató apropóján kvízzel készültünk a Venom-filmekről és Tom Hardyról, ami a popcorn kipattogásáig remélhetőleg néhány új információval is gazdagítja azokat, akik kitöltik.

(Borítókép: Tom Hardy a Venom – Az utolsó menet című film premierjén New Yorkban 2024. október 21-én. Fotó: Michael Loccisano / Getty Images Hungary)