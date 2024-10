Elárulta a titkot Liam Neeson, hogy miért hagyott fel az alkoholfogyasztással

Jó példával akart a fiaira lenni, így bármilyen nehéz is volt a felesége halála után, soha többet nem nyúlt a pohár után. Csendben hagyott fel az egyik legnagyobb szenvedélyével az ír színész.

Liam Neeson a People magazinnak adott terjedelmes exkluzív interjújában árulta el, hogy miért nem fogyaszt alkoholt immáron tíz éve. Az északír színész korábban esténként egy üveg bor és a telefonja társaságában töltötte az estéket, ha pedig kifogyott az üveg tartalma jöhetett a következő adag. Utólag visszagondolva már bánja, hogy nem 20 évvel ezelőtt hagyott fel az alkoholfogyasztással:

Soha nem voltam részeg, soha nem rúgtam be, azt hiszem, soha. Nem hiszem, hogy a jellemem sokat változott volna. Vidám ivó voltam.

A káros szokását felesége halála után vette fel, amit ugyan a munkái alatt minden egyes alkalom félre tudott tenni, de négy éven keresztül mégis az estéi része maradt. Egy alkalommal azonban rájött, hogy nem szeretne rossz példával járni a fiai előtt, ezért többet nem nyúlt a pohár után. Neeson úgy emlékszik vissza erre a pillanatra, hogy nem szívesen verte nagydobra, hogy nem iszik többet, mert látta ezt már mástól, ahogy azt is, hogy utána elbukott.

Neeson hozzátette azt is, hogy a töményekért soha nem is rajongott, és a Guinesst is hamar elhagyta a kedvencei közül, amikor sorra érkeztek a felkérések különböző akciófilmekhez.