Megszállta a rendőrség a szállodát, ahol Liam Payne meghalt

Az argentin rendőrség razziát tartott abban a Buenos Aires-i szállodában, ahol az ex-One Direction-énekes Liam Payne megszállt, mielőtt múlt héten meghalt azt követően, hogy lezuhant egy harmadik emeleti erkélyről. A rendőrség különleges nyomozócsoportja szerdán késő este az ügyészség utasítására ment a Casa Sur szállodába. A tisztviselők lefoglaltak tárgyakat, köztük számítógépes merevlemezeket és a szálloda kameráinak felvételeit – mondta egy névtelenséget kérő kormánytisztviselő a The Guardian információi szerint.

Ahogy arról az Index is beszámolt, október 16-án, 31 éves korában hunyt el a One Direction egykori énekese, Liam Payne, aki egy Buenos Aires-i hotel erkélyéről zuhant a mélybe. Az énekes még néhány órával a halála előtt a közösségi médiában osztott meg képeket és videókat, így továbbra is sok kérdést vet fel, hogy mi is történt valójában.

Azóta már megérkezett a rendőrségi jelentés is, amely szerint az előadó a kristály nevezetű drog hatása alatt volt, ami egy veszélyes anyag, mivel a fogyasztóját egyrészt rendkívül agresszívvá teheti, másrészt sokkal extrémebben tapasztalhatja meg a mélypontokat és az örömteli pillanatokat. Emellett a boncolási jegyzőkönyvben az áll, hogy 25 különböző sérülést találtak a testén, amelyek közül már önmagában a fejét ért ütés elég lett volna a halálához.

Egyelőre rejtély, hogy mi vezethetett pontosan Payne halálához, egyes feltételezések szerint ehhez is köze van Beyoncénak.

