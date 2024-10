Molnár Gusztáv az elvonón ünnepli születésnapját

Szombaton tölti 38. születésnapját az utóbbi időben alkoholizmusával a hírekbe kerülő színész, Molnár Gusztáv, aki ezúttal egy vidéki elvonón kénytelen ünnepelni. Állítólag már túl van a nehezén, és végre célokat is lát maga előtt, edz, és hat kilót is felszedett az elmúlt három hétben.

Molnár Gusztáv október 26-án tölti be a 38-at, ám ezúttal távol a családjától és a barátaitól ünnepli születésnapját, ugyanis három hete vonult be egy vidéki elvonóra, immáron harmadik alkalommal, hogy megküzdjön az alkoholizmusával. A Borsnak a színész egyik ismerőse számolt be Molnár Gusztáv állapotáról.

Barátja – aki néhány nappal ezelőtt még telefonon beszélhetett vele – úgy nyilatkozott a lapnak, hogy Molnár Gusztáv túl van a nehezén. Erről, mint mondta, Gusztáv hangjából és a beszélgetésből következtetett.

Gusztáv a hétvégétől egy pécsi rehabilitációs intézetben folytatja a felépülést, és egy időre teljesen el van zárva a külvilágtól, de most úgy érzi, tényleg van miért küzdenie. Nekem azt mondta, hogy nem fél semmitől, és nagyon örül neki, hogy ismét segítséget kért

– árulta el a barát, akinek arról is beszélt Molnár Gusztáv, hogy hosszú idő után végre újra vannak céljai és stabil jövőképe is.

A színész közeli ismerőse olyan kulisszatitkokba is beavatta a lapot, mint az, hogy Molnár Gusztáv mindennap edz, és hat kilót hízott, mióta bent van a pécsi intézményben. Felidézte azt is, hogy a színész a felépülés első hetét nehezen élte meg, de már jobban érzi magát, és van hite. Mivel úgy érzi, most vannak lehetőségei, ezért azt sem bánja, hogy idén nem koccinthat a szülinapján.

A kuka mellől újabb elvonóra

Molnár Gusztáv október elsején vonult be az elvonóra egy sporttáskával és néhány szatyornyi személyes holmival. Ekkor egy hivatalos közleményt is kiadott, amiben azt írta, erőt ad neki a sok támogatás, amit kap, és közölte, hogy bevonult a rehabilitációs intézetbe. Ekkor arra kérte a sajtó munkatársait, hogy ne keressék a barátait és a családtagjait, továbbá azt üzente a sorstársainak, hogy „soha nem késő segítséget kérni”.

A színész korábban kilenc hónapot töltött elvonón Komlón, hogy egyenesbe jöjjön, ekkor azt mondta, a 2024-es évet arra szerette volna szánni, hogy egzisztenciálisan helyre tegye önmagát, és a fiával is megfelelő viszonyt alakítson ki. Időközben a szerelem is rátalált, de a dolgok egy év után újra rosszabbra fordultak. A színész és kedvese szakítottak, majd augusztusban kertésznek állt.

Ugyancsak idén nyáron a Blikk hasábjain feltűnt egy cikk és néhány kép, amelyeken a színész a Corvin-negyedben egy kuka mellett alszik az utcán, majd később félig az úttestre lelógva hever a járdán. Molnár fején állítólag ütéstől származó sérülések voltak láthatók, és a beszámolók szerint ittas állapotban volt. Az esettel Balázsék is foglalkoztak a Rádió 1 reggeli műsorában.

A szomorú képek ugyan ébresztőként szolgáltak a színésznek, és önként vonult be a Semmelweis Egyetem Addiktológiai Osztályára, de amint 11 nap után távozott az intézményből, azonnal visszaesett, ezért is döntő jelentőségű számára, hogy harmadik – és elmondása szerint talán utolsó – alkalommal sikerrel járjon.