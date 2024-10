Travis Kelce minden követelményt teljesített, hamarosan gyűrűt húz Taylor Swift ujjára

Taylor Swift és Travis Kelce románca új szintre léphet, az énekesnő bizalmasai szerint ugyanis a sztárpár hamarosan eljegyezheti egymást. Swift világ körüli turnéja közben az utóbbi időszakban komoly megpróbáltatásokkal szembesült, amelyeket Kelce igazi védelmezőként segített neki átvészelni. A kettőjük közötti erős kötelék így nemcsak a közönség figyelmét tartja ébren, de a barátaik is biztosak abban, hogy a jövőben még szorosabbá válhat a kapcsolatuk, miután Swift turnéja decemberben véget ér.

Továbbra sem csillapodik a Taylor Swift-mánia, vannak, akik a világ legnépszerűbb énekesnőjévé előlépő előadóért tényleg hisztérikusan rajonganak, koncertjeinek jegyeiért pedig minden egyes alkalommal őrült verseny van – immáron pedig már amerikai futballista párja, Travis Kelce is az előadót övező hype szerves része.

Taylor Swift és Travis Kelce kapcsolatának kezdete 2023 szeptemberére vezethető vissza, amikor Kelce egy interjú során elárulta, hogy meghívta Swiftet egy Kansas City Chiefs-meccsre. Swift szeptember 24-én meg is jelent a stadionban, Kelce családjával együtt, ami nagy médiavisszhangot váltott ki. A két híresség több alkalommal is együtt mutatkozott, októberre pedig már a média hivatalosan is párként kezdett rájuk hivatkozni.

Swift köre szerint Kelce ez idő alatt az énekesnő igazi védelmezője lett, mind fizikai, mind érzelmi biztonságot nyújt számára. Ez különösen fontos Swift számára, mivel az utóbbi időben több megpróbáltatással is szembe kellett néznie. Egy lehetséges terrortámadás miatt a bécsi koncertjét le kellett mondania, ami mélyen megrázta őt és rajongóit egyaránt. Emellett nyílt politikai állásfoglalása is sok vitát váltott ki, amivel azonban szilárdan kiáll értékei mellett. Kelce a nehézségek ellenére mindenben támasza tudott lenni Swiftnek, így egyes pletykák szerint hamarosan eljegyezheti egymást a sztárpár.

Taylor számára az egyik legfontosabb dolog az, hogy valaki ennyire elkötelezett legyen a biztonsága iránt. Számára ez teljesen új egy párkapcsolatban, de nagyon szereti ezt az érzést

– nyilatkozta egy közeli ismerős a Page Sixnek.

Swift, akire korábban kevésbé volt jellemző, hogy állandó kísérete nélkül utazott, most már csak azokon a helyeken mutatkozik Kelce mellett, ahol a személyzete teljes körű biztonsági ellenőrzést végzett. Így volt ez például nemrég a Yankee Stadionban is, ahol Swift és Kelce közösen jelentek meg, szigorú biztonsági előkészületek közepette.

Források szerint az elkövetkező hónapok mérföldkövet jelentenek majd a pár életében, így a lehetséges eljegyzés is szerepelhet a terveik között. Swift ugyanis hamarosan újra több időt tölthet szerelmével, mivel december 8-án zárul a nagy sikerű Eras Tour Vancouverben, és a közelükben lévő barátok már szinte biztosra veszik, hogy hamarosan az életüket is összekötik.

Mindez persze továbbra is csak találgatás, az viszont kétségtelen, hogy minden jel arra utal, hogy tökéletesen megtalálták egymásban azt, amire igazán vágynak.

(Borítókép: Taylor Swift és Travis Kelce a 2024-es US Openen. Fotó: Jamie Squire / Getty Images Hungary)